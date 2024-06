Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

tano bereits bei der WM in Katar als Sponsor, doch vor lauter Schlagzeilen über Menschenrechtsverletzungen und Schmiergelder an FIFA-Funktionäre fiel die Sache unter den Tisch. Bereits 2018, vor der vollkommenen Legalisierung von Internet-Sportwetten in Deutschland, fungierte Betano als Sponsor des VfB Stuttgart.Eine 20-Euro-Freiwette als LockangebotBegibt man sich als Wettlaie auf die Website Betanos, fühlt man sich erschlagen von den unübersichtlichen Wettangeboten, die überall auf dem Bildschirm verteilt sind. Fußball, Basketball, Tennis oder Formel-1 – das Angebot potenzieller Wetten ist riesig, und jede Wette nur einen Klick entfernt. Man kann seine Einsätze in Europa, Nordamerika oder eben im „Rest der Welt“ tätigen. Für Neukunden gibt es ein hübsches Lockangebot: eine 20-Euro-Freiwette. Es könnte alles so schön sein. Doch die Industrie hat eine dunkle Kehrseite.Wetten kann man nicht nur auf den Sieger der Partien, sondern etwa auf die Tordifferenz oder das exakte Ergebnis. Angesichts von 36 Vorrunden-Partien ergeben sich durch die Wetttypen vielfältige Möglichkeiten, sein Geld zu verspielen. Tatsächlich steht am Ende einer Wettkarriere häufig eine hohe Schuldensumme, denn Wetten ist ganz besonders dazu angetan, rasch viel Geld zu verzocken. Der Einstieg ist schnell und einfach, der Ausweg dagegen schwer. Der „Glücksspielsurvey 2021“, dervon der Universität Bremen und dem Institut für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung konzipiert wird, gibt darüber Auskunft: Bei 2,3 Prozent der deutschen Bevölkerung zwischen 18 und 70 Jahren stellte er eine „Störung durch Glücksspiele“ anhand der Kriterien des DSM-5 fest. Zu den DSM-5-Kriterien gehören unter anderem: ein starkes gedankliches Beschäftigtsein mit dem Spielen, die ständige Erhöhung der Wetteinsätze, um einen „Kick“ zu erhalten, erfolglose Versuche, das Spiel einzustellen, sowie das Kompensieren schlechter Gefühle (etwa Angst, Schuld, Depression) durch das Spiel. Dabei zeigt sich auch ein Unterschied zwischen den Geschlechtern: Männer sind dreimal so häufig wie Frauen betroffen.Auch Alter und Herkunft spielen eine Rolle: So ist die Gruppe der 21- bis 35-Jährigen besonders häufig spielsüchtig, Menschen über 56 dagegen vergleichsweise selten. Menschen mit Migrationshintergrund sind etwas häufiger von einem schweren Störungsgrad betroffen als Menschen derselben Altersgruppe ohne Migrationshintergrund. Zudem weisen andere Studien einen Zusammenhang von niedrigem Einkommen und der Neigung zu Glücksspielen nach. Wer arm ist und obendrein psychisch vulnerabel, der spielt häufiger. Der Mittelwert des Geldeinsatzes bei einem schweren Störungsgrad liegt im Rahmen der genannten Studie bei 796 Euro pro Monat. Eine hohe Summe, gerade für Geringverdiener.Von riskantem Alkoholkonsum betroffenRiskantes Glücksspiel wird zudem von anderen psychischen Erkrankungen sowie Suchterkrankungen, etwa Alkoholabhängigkeit, flankiert. Unter den Spielern mit einem schweren Glücksspielproblem sind sogar 61 Prozent von riskantem Alkoholkonsum betroffen. Mit anderen Worten: Wer anfällig ist für Suchtverhalten, der wird dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auf unterschiedlichen Gebieten ausleben, wobei Alkoholkonsum die Fähigkeiten zur Selbst- und Impulskontrolle weiter einschränkt, also das Risiko für riskantes Spielverhalten erhöht. Englische Studien verweisen auch auf einen Zusammenhang zwischen Glücksspielsucht und ADHS, das ebenfalls mit verminderter Impulskontrolle einhergeht. Ausgerechnet dieser Zielgruppe, die aufgrund von Persönlichkeitstypus und Alter besonders häufig zu riskantem Verhalten neigt, sollen allerhand Selbstkontrollmaßnahmen helfen: Ein Präventionsprogramm der ehemaligen Bundesbeauftragten für Sucht- und Drogenfragen, Daniela Ludwig (CSU), unter dem Titel „Check dein Spiel“ setzt auf Selbstkontrolle anhand eines Fragebogens. Und wer in Deutschland eine Wettlizenz erhalten möchte, der muss den Spielern ebenso Möglichkeiten der Selbstkontrolle anbieten: Hierzu gehört ein Einzahlungslimit von 1.000 Euro im Monat. Dieses Kundenlimit soll nicht nur auf einen Buchmacher beschränkt sein, sondern Buchmacher-übergreifend gelten. Nur: Wie sollen die Daten abgeglichen werden?Buchmacher müssen zudem einen sogenannten Panikbutton einführen: Der Spieler kann sich so selbst für 24 Stunden sperren. Zum Selbstschutz kann er oder sie sich obendrein in eine Sperrdatei eintragen lassen, um sich deutschlandweit von Wetten bei sämtlichen Buchmachern auszuschließen. Bis auf die Altersprüfung des Kunden müssen Sportwettenanbieter nichts unternehmen, um Spieler vor sich selbst zu schützen. Auf die Frage, ob Betano über die Selbstkontrollmöglichkeiten hinaus Spielern Limits auferlegt und inwiefern User von den Möglichkeiten Gebrauch machen, hat Betano bis zum Redaktionsschluss des Freitag nicht geantwortet.Niemals ad hoc wetten!Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung warnte bereits im Jahr 2016, vor der damaligen Europameisterschaft, explizit vor dem Suchtpotenzial von Live-Sportwetten. Gemeint sind Ereignis-Wetten, bei denen noch während des Spiels ad hoc etwa auf den nächsten Einwurf gewettet wird. Solche Wetten sind besonders gefährlich, weil sie ja spontan und in aller Eile ausgeführt werden. Deswegen dürfen sie derzeit von Wettlizenzanbietern nicht angeboten werden. Doch reicht das wirklich zum Schutz von Suchtgefährdeten? Sendet man nicht eine Doppelbotschaft, wenn man einserseits Wetten und die Werbung hierfür erlaubt, andererseits aber vor den Suchtpotenzialen warnt? Und vor allem: Warum hat die UEFA trotz all dieser Gefahren Betano zum diesjährigen Sponsor der Fußball-EM gemacht?Auch Wetten auf den Ausgang des Spiels haben ein erhebliches Suchtpotenzial, weil sich der Spieler vor sich selbst rechtfertigen kann: Er kann die Wette als Teil der Spiel- und Fankultur betrachten. Außerdem kann er sich auf seine Expertise berufen. Ein bisschen so, als würde man das Videospiel FIFA 22 auf „Karrieremodus“ spielen, seinen eigenen Verein erstellen und zum „Erfolgstrainer“ gekürt. Und während Jugendliche vor Werbung für Tabak oder Cannabis geschützt werden sollen, wird vor ihren Augen das Wetten als gewöhnliche Freizeitbeschäftigung beworben. Und das auch noch von ihren sportlichen Helden.Betanos Mutterkonzern Kaizen GamingBetano, das 2016 in Griechenland gegründet wurde, gehört heute zum Mutterkonzern Kaizen Gaming. Das ist ein GameTech-Unternehmen, das in zehn Ländern aktiv ist und sich selbst als Global Player im Sportwettengeschäft bezeichnet. Kaizen Gaming verfügt sogar über eine eigene Buchmacherplattform namens Ariadne. Kleiner Exkurs in die griechische Mythologie: Der Ariadnefaden soll Theseus beim Entkommen aus dem Labyrinth des Minotaurus geholfen haben. Den Ausgang aus dem Suchtlabyrinth zeigt Ariadne leider nicht auf. Betano besitzt Wettlizenzen für zwei Länder: Deutschland und Malta. Das ist kein Zufall: Weil Internetwetten in Deutschland keine legale Basis hatten, aber das Internet ja nun mal nicht an Deutschlands Grenzen endet, boten Firmen mit Sitz in Malta auch in Deutschland ihre Wettmöglichkeiten an.Zwischen 2008 und 2021 waren Online-Sportwetten weitestgehend verboten. Rechtlich möglich wurde das Online-Wettgeschäft hierzulande erst durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2021, als man die deutsche Sportwettenlizenz einführte. Es war ausgerechnet Malta, das das deutsche Wett- und Glücksspielgesetz als Verstoß gegen EU-Recht ansah und dagegen klagte. 2023 boxte das maltesische Wirtschaftsministerium außerdem noch in Rekordzeit ein Gesetz durch, das die Vollstreckung von ausländischen Urteilen gegen maltesische Glücksspielanbieter verhindern soll. Zuvor wurden nach deutschen und österreichischen Klagen wiederholt Urteile gegen maltesische Glücksspielanbieter gefällt. Ein Freifahrtschein fürs Wetten und eingeschränkte Klagemöglichkeiten – in Deutschland kümmert das niemanden so recht. Warum auch, wenn es doch Niedriglöhner sind, die im Labyrinth der Sucht festhängen. Jetzt zur Fußball-EM heißt es dann: Mögen die Spiele beginnen!