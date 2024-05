Geschröpfter Papa, geizige Ex: Mythenverdacht!

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

n hat da einen wirklich netten Mann online kennengelernt, der sich ganz toll um sein Kind kümmert, aber seine Ex nimmt ihn so richtig aus. Ganze fünfhundert oder sechshundert Euro monatlich zahle er für das Kind. Er würde ja so gerne eine neue Familie gründen, aber angesichts der finanziellen Ausbeutung sei das nicht machbar.Ich will gewiss nicht unfair sein. Es gibt schlechte Frauen, auch manipulative Mütter, daran ist kein Zweifel. Trotzdem stimmt etwas an der Geschichte nicht. Es ist nicht nur die Uniformität der Erzählung, die wirkt, als sei sie aus einem Männerrechtsforum abgekupfert. Schon die Statistik spricht gegen die Masse der ausgebeuteten Väter: So erhält nur die Hälfte der Alleinerziehenden Unterhalt vom Expartner und ein weiteres Viertel nicht den vollen Unterhalt – oder nur sehr unregelmäßig. Der fleißige Unterhaltszahler ist statistisch gesehen recht rar. Das allein macht die Geschichte nicht unmöglich.Seltsam ist aber das Framing der Unterhaltszahlung. Zunächst einmal zahlt der Mann Unterhalt für sein Kind, nicht für die Frau. Das Geld steht dem Kind zu. Der Mann hat ein Kind in die Welt gesetzt, damit sind Pflichten verbunden. Aber ist das nicht unwahrscheinlich viel Geld? Schauen wir mal in die Düsseldorfer Tabelle: Bei einem Nettoeinkommen von 2.500 Euro wird für ein fünfjähriges Kind ein Unterhaltsbetrag von 504 Euro fällig. Dem unterhaltspflichtigen Elternteil steht die Hälfte des Kindergelds zu, also 125 Euro, er zahlt demnach 379 Euro aus eigener Tasche. Meine Freundinnen empfinden diesen Betrag als unverhältnismäßig hoch. Der Betrag schrumpft aber recht schnell angesichts von Miet- und Stromkosten, Lebensmittelpreisen, Kosten für Kleidung und Bücher, Schwimm- oder Musikkurse, Turnangebote und Zoobesuche.Trotzdem sind meine Freundinnen überzeugt: Das Geld kommt gar nicht beim Kind an! Ob es obdachlos, nackt und hungrig sei, frage ich dann. Nein, nein, aber es trage nie neue Kleidung und neulich habe der Vater ein Handy, Schuhe oder sonst etwas kaufen müssen, weil die Mutter so geizig sei.Geiz, Gier, geballte Schlechtigkeit: Wenn eine Frau so grauenhaft ist, fragt man sich doch, warum überhaupt jemand ein Kind mit ihr in die Welt setzen wollte. Bekanntermaßen gibt es stets zwei Seiten einer Geschichte. Und so könnte es eine zweite Seite dieses urbanen Mythos geben. Womöglich hat es Gründe, dass eine Ex nicht gut zu sprechen ist auf den „Geschröpften". Es kann auch lohnend sein, sich als Opfer der Verhältnisse darzustellen. Zuletzt schützt „die drückende Last des Unterhalts" den Mann vor Ansprüchen anderer Frauen. Dem einen oder anderen mag das ganz recht sein.