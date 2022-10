Kakerlaken, so heißt es, könnten als Spezies sogar einen Atomkrieg überleben. Ist die Kakerlake denn gar nicht loszuwerden? Doch, da liegt sie doch, beerdigt in einem tiefen Loch, und ringsum feiern die Menschen. Zu sehen sind sie in den Arbeiten der belarusischen Künstlerin Rufina Bazlova, die im Rahmen ihrer Ausstellung Outpost (kuratiert von Arne Linde) Stickereien, Installationen und Siebdrucke im Dresdner Kunstverein präsentiert. In Belarus kennt jedes Kind das Kinderbuch Kornei Chukovskis über eine monströse Kakerlake mit Schnurrbart, einst eine Metapher für niemand Geringeren als Stalin selbst. Nun symbolisiert sie in Bazlovas Arbeiten „den letzten Diktator Europas“, Alexander Lukaschenko. Wenn wir ehrlich sind – und „wir“ meint hier die sogenannte westliche Medienöffentlichkeit –, haben wir Lukaschenko lange verlacht, als Schmalspurdiktator, als schnurbärtige Witzfigur. Doch in dieser Ausstellung bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Ein wichtiger Grund für den Eindruck, den Bazlovas Arbeiten hinterlassen, ist die scheinbare Naivität der Form, die radikal reduzierte Bildsprache.

Weiß und Rot sind die Farben der Stickereien, sie stehen für Frieden und Blut. Sie symbolisieren jedoch auch die Landesfarben, die in der originalen Flagge der belarusischen Volksrepublik verewigt wurden. Verwendung finden sie in der traditionellen Stickkunst des Landes. Der Name der Sticktechnik, die Bazlova benutzt, lautet „Vyzhyvanka“. Ein Wortspiel. „Vyshyvat“ steht für das „Sticken“, „vyzhyvat“ dagegen bedeutet „überleben“. Und um nichts weniger als das Überleben geht es bei Outpost. Denn die Künstlerin und mit ihr Freiwillige, die sich an der Stickarbeit beteiligen, verewigen die Schicksale der mehr als 1.300 politischen Gefangenen, die nach dem Wahlbetrug Lukaschenkos im August 2020 und den darauffolgenden Protesten in Belarus verhaftet wurden.

Mikalai Serhiyenia

Siarhei Sliazhou

Anton Somau

Aliaksandr Stankevich

Maryia Uspenskaya

Das sind nur fünf der Namen der politischen Häftlinge in Belarus. Maryia Uspenskaya war die Ehefrau des IT-Fachmanns Andrei Zeltser, der getötet wurde, als KGB-Einheiten seine Wohnung stürmten. Diesen Fall rollt Bazlova auf. Zu sehen ist eine Mappe mit Fotos des jungen Mannes; zu sehen ist zudem das Bild des KGB-Agenten, der bei dem Einsatz ums Leben kam. Zwei junge Männer, in etwa gleich alt, sinnlos getötet. Der eine Opfer, der andere Täter. Oder sind sie beide Opfer des Diktators? Die Mappe enthält Bilder eines Überwachungsvideos, die den Einsatz zeigen und die von der belarusischen Regierung gezielt in Telegram-Chats verbreitet wurden. Sie sollen beweisen, dass Zeltser, der sich gegen die Eindringlinge in seine Wohnung mit einer Waffe verteidigt, aus Gründen der Selbstverteidigung erschossen wurde.

In Rufina Bazlovas Kunst vertritt eine Kakerlake den Diktator Lukaschenko Foto: Anja Schneider

Gezeigt wird die Szene aber auch in einer Stickerei an der Wand. In rotem Garn auf weißem Stoff wird der Einsatz in Piktogrammen dargestellt. Man erkennt Maryia Uspenskaya, die wie in den Fotos ein Handy in der Hand hält, um die Eindringlinge zu dokumentieren. Man sieht ebenso die Angreifer, die die Wohnung stürmen, und die sich, wie in allen Piktogrammen Bazlovas, zu einem geschlossenen Objekt vereinen. Fünf Rauten mit Köpfen und Beinen. Die Geschlossenheit der Gruppe erinnert vielleicht nicht zufällig an Francisco de Goyas Die Erschießung der Aufständischen. Und doch ist hier alles anders, noch anonymer ist die Masse, geht zuletzt sogar in den Zeichen auf. So einfach sind die Symbole, dass sie sich jedem Kind erschließen – die auch tatsächlich die Idee der Ausstellung beherzt aufgreifen, die vorgefertigten Motive mittels Stempel und Papier zu kopieren, um sie zu Hause zu sticken. Das Konzept von Outpost sieht vor, dass Freiwillige weltweit die Schicksale der Inhaftierten nach Vorlagen der Künstlerin sticken. Im Raum befindet sich zudem ein Kopierer, der eifrig genutzt wird, um die Geschichten der Gefangenen zu kopieren. Unwillkürlich fühlt man sich an Flugblattaktionen widerständiger Gruppen erinnert.

Geschichten als Piktogramm

Demokratie bleibt Handarbeit, so lautet die Botschaft der Ausstellung. Die zeitaufwendige, beinahe meditative Arbeit an dem Schicksal der Inhaftierten dient nicht nur der Reflexion der undemokratischen Verhältnisse in Belarus; jeder Social-Media-Post, der im Zuge der Aktion gemacht wird, trägt zur Sichtbarkeit der Häftlinge bei. Sie können nicht zum Verschwinden gebracht werden. Ihren Namen zu nennen, ihr Schicksal zu sticken, verewigt ihren Kampf im kollektiven Gedächtnis.

Doch warum Stickereien? Die traditionell belarusische Stickkunst wurde von Frauen ausgeführt, die des Lesens und Schreibens nicht mächtig waren. In einfachen Piktogrammen aber konnten sie Geschichten erzählen. Piktogramme, die immer wieder auftauchen, sind die bewaffneten Soldaten, einfache Männer und Frauen, die flüchten oder feiern, Lastwagen, die Inhaftierte abtransportieren, und eben die Kakerlake. Die Menschen beerdigen die Kakerlake, und ein Vogelschiss fällt auf das Kakerlakengrab herab. Und dann sind da die Schergen in Blutrot, die auf ihr Opfer einschlagen, das Blut fließt in einem Rinnsal davon.

„Ich sehe das ja nun schon viele Male, aber die Kraft dieser Arbeiten, sie ist immer noch da. Ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber es nimmt mich mit – es macht mich ganz weich“, sagt Adina Rieckmann, Vorsitzende des Kunstvereins Dresden. Sehr viele in Dresden lebende Belarusen hätten die Ausstellung besucht, erklärt sie. Viele Besucher hätten geweint. Überhaupt ziehe die Ausstellung andere Besuchergruppen an und wirke weit über die übliche Kunst-Bubble hinaus. Wie zum Beweis betritt ein Mann mit Hund den Kunstraum. Vielleicht, denkt man, will er sich nur vor dem strömenden Regen ins Trockene retten. Aber dann verharrt er vor dem gestickten weißen Tuch, das auf einem meterlangen Tisch ausgebreitet ist.

Ob die Arbeiten ukrainisch seien, fragt er. Belarusisch, antworte ich. Tatsächlich wurden die Stickereien aber in der Ukraine gefertigt, erklärt Rieckmann. Der Mann stammt selbst aus der Ukraine. „Wo ist Lukaschenko?“, fragt er, während sich sein fluffiger Hund auf dem Boden zusammenrollt. Ich deute auf die Kakerlake. „Könnte auch Putin sein“, sagt er. Lukaschenko, Putin, Stalin, die Metapher ist eben offen. Als der Regen nachlässt, tritt er wieder vor die Tür und steckt sich eine Zigarette an.

Die Kakerlake ist auch zu sehen auf einem Banner, das im Kontext der Proteste gezeigt wurde, und das dazu führte, dass Bazlova nicht mehr nach Belarus zurückkehren konnte. Sie lebt mittlerweile in Tschechien. Eigentlich, das erklärt mir Adina Rieckmann, wollte Rufina Bazlova keine politische Kunst machen. Die Umstände, die Zeitgeschichte hätten sie zu einer politischen Künstlerin gemacht.

Diese Zufälligkeit – oder soll man es „Berufung“ nennen? – betrifft auch das weibliche Triumvirat, drei belarusische Frauen, die sich plötzlich im Zentrum des politischen Widerstandes fanden: Svetlana Tihanovskaya, Maria Kolesnikova und Veronika Tsepkalo. Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, so lautet der Titel des Buches der belarussischen Autorin Olga Shparaga. Sie sei friedlich und postnational. Wird sie zuletzt über die Kakerlake triumphieren?