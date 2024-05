Ultrabillig shoppen auf Temu: Ist es unmoralisch, wenn ich hier bestelle?

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Appinio-Umfrage an, im letzten halben Jahr bei Temu bestellt zu haben. 200.000 Temu-Pakete sollen täglich in Deutschland ausgeliefert werden.Die Temu-App, Mitte 2023 die am häufigsten heruntergeladene App in den Android- und iPhone-App-Stores, betreibt zudem eine Gamifizierung des Kauferlebnisses: Die Kunden können sich Rabatte erspielen; man darf annehmen, dass das Unternehmen so vor allem um jugendliche Kunden wirbt.Temu ist nicht nur wegen seiner aggressiven Werbestrategie in aller Munde. Schlechte Produktqualität, konkurrenzlos niedrige Preise, die große Zweifel an Sozial- und Umweltmindeststandards in der Produktion aufwerfen, und das Dropshipping-Verfahren lassen die Kritik nicht abreißen. Dropshipping bedeutet, der Kunde erhält die Ware direkt von einem Händler. Temu agiert nur als Marktplatz, der den Kontakt zwischen Kunde und Händler herstellt, hat aber keine Warenhäuser (im Gegensatz etwa zu Amazon, einem seiner Hauptkonkurrenten). Das senkt die Preise pro Produkt drastisch.Obendrein umgehen Dropshipping-Firmen wie Temu oder Shein das europäische Zollsystem: In Europa bleiben Warensendungen im Wert von unter 150 Euro zollfrei. Durch die Eliminierung der Position des Importeurs bleibt beim Kunden-Käufer-Direktmarketing die Zollkontrolle auf der Strecke. Zum Nachteil der europäischen Firmenkonkurrenten und der Kunden, die Produkte erhalten, die nicht den europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Die EU erwägt daher, die Zollbefreiung für Billigimporte aufzuheben. Temu selbst soll pro ausgelieferter Sendung zehn Dollar Verlust machen.Geiz, Gier und sinnloser Konsum?Die Kritik trifft allerdings auch Temus Kunden, deren „Geiz“, „Gier“ und sinnloser Konsum angeprangert werden. Immer mehr, immer billiger. Bei Temu kann shoppen, wer auf den städtischen Shoppingmeilen kein Angebot für seinen Geldbeutel findet. Gut die Hälfte der befragten Käufer gibt an, bei Temu zu kaufen, weil sie sich anderswo den Einkauf von Mode- und Technik-Trends nicht leisten können. Dass das Geschäft etwa in den USA boomt, wo der landesweite Mindestlohn bei 7,25 Dollar liegt, überrascht kaum. So könnte der Erfolg des Billighändlers ein politisches Warnsignal und ein Indiz dafür sein, dass die untere Mittelschicht in ökonomische Bedrängnis geraten ist.Die Kritik an Konsumkultur der Armen ist ziemlich wohlfeil, wo das Habenwollen, der Hustle um Statussymbole, gesellschaftlich legitimiert und respektiert ist. Wir kennen diese isolierte Form der Kritik, die nicht grundsätzlich kapitalistische Wirtschaftsweise und Warenfetische hinterfragt, sondern den Konsum der einkommensarmen Bevölkerungsteile für die Produktionsbedingungen verantwortlich macht. Vor einigen Jahren waren es die Käufer der Billigklamotten von Discountern wie Aldi, Lidl und Kik, die unter Verdacht gerieten, mit ihrer Schnäppchenjagd Sozialstandards zu unterminieren. Wer billig kauft, ist mitverantwortlich für den Einsturz pakistanischer Textilfabriken, so die Logik. Dass die Käuferin der Aldi-Kinder-Jogginghose für 6,99 Euro womöglich eine Alleinerziehende ist, die gerne Öko-Kleidung kaufen würde, aber schlicht nicht das Budget dafür hat, wurde dabei geflissentlich ignoriert.Wenn Konsumkritiker Kunden dazu aufrufen, nicht „beim Chinesen“ zu kaufen, unterschlagen sie, wie abhängig unser aller Konsum von chinesischen Produkten ist. Da helfen Bemühungen, wenigstens Schlüsselindustrien und Wirtschaftszweige wie die Arzneimittelproduktion wieder in Europa anzusiedeln, wenig. Wer Kleidung, Kinderspielzeug oder Technik kauft, kauft fast immer chinesische Waren. Dieselben Firmen, die nun über Billigkonkurrenz klagen, haben uns jahrzehntelang die Globalisierung schmackhaft machen wollen – nicht zuletzt mit billigeren Verbraucherpreisen. Wenn Temu etwas beherrscht, dann die Logik des Kapitalismus.