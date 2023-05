Karlspreis für Wolodymyr Selenskyj: Vom lausigen Präsidenten zum Feldherrn

Alles lesen, was die Welt verändert. 1 Monat lang kostenlos Jetzt testen und gleich weiterlesen!

en Nachbarn erzählten, erinnerte aber ver­blüffend an Familie Selenskyj.Auffällig war noch, dass der Darsteller und Produzent der be­lieb­ten Comedy-Truppe „95. Kwartal“ im Jahr vor der Präsidentschafts­wahl 2019 ein Dutzend Flugreisen nach Genf und Tel Aviv unternahm – je nachdem, wo der übel beleumundete ukrainische Oli­garch Ihor Ko­lomojskyj gerade residierte.„Der nervt“, ist oft zu hörenKurzum, meine Hoffnungen konn­te Selenskyj nicht enttäuschen. Außer vielleicht jener, mit der er einen Gutteil seiner 73-Prozent-Wäh­ler­schaft überzeugte – mit der Hoffnung auf Frieden im se­pa­ra­tis­ti­schen ost­uk­rai­ni­schen Bergbaurevier Donbass. Auch diese Hoffnung wur­de enttäuscht.Dann kam der 24. Februar 2022, und die himmelschreiende Ungerechtigkeit des rus­sischen Angriffskrieges ließ alles, was vorher geschehen war, klein und un­wesentlich er­scheinen. „Der nervt“, höre ich die Leute sagen, „jetzt will er schon wie­der Waffen!“. Ich denke nur: Ich schaue seine abendlichen Vi­deo­bot­schaf­ten im grünen Polo auch nicht mehr, aber was soll der Prä­si­dent eines ange­grif­fenen Lan­des denn anderes machen?Rollenspiel auf UkrainischSelenskyj war vor dem 24. Februar ein lausiger Präsident. Uk­rai­ni­sche Po­li­tik hatte seit jeher den Charakter eines Rollenspiels, in dem russische Mut­ter­sprach­ler aus sowjetisch geprägten Groß­städ­ten in hübsch bestickten Trachtenhemden ihr frisch angelerntes Uk­rai­nisch zum Besten gaben. Regierende wie Leonid Kutschma, Julija Tymoschenko und Wiktor Janukowytsch lernten überhaupt erst bei ihrem Eintritt in die ukrainische Politik Ukrainisch, und Selenskyj setzte diese Tradition fort. Ausgerechnet der professionelle Stand-up-Ko­mi­ker über­zeugte schau­s­pie­le­risch am wenigsten. Der neue Staats­prä­si­dent wirkte un­au­t­hen­tisch, lüm­melhaft, verkniffen, un­würdig, drol­lig. Es war eine Qual, ihm zu­zusehen.Im Amt hatte er nicht mehr aufzubieten als seich­ten Glotzen-Po­pu­lis­mus, eine ostentative Geringschätzung demo­kra­ti­scher Institutionen und die Überführung der öf­fent­lichen Ver­wal­tung in eine Smart­pho­ne-App. Schon ab dem zweiten Regierungsjahr nahm seine Herrschaft au­to­ri­tä­re Züge an­.Er tauchte in den „Pandora Papers“ aufVieles an ihm ist schillernd, ambivalent, um nicht zu sagen zwie­lich­tig. Seine jüdische Herkunft, die ihn immun ma­chen soll­te ge­gen die russische Behauptung einer „nazistischen Uk­rai­ne“, hielt er vor dem Krieg geheim. Für einen, der antrat, um korrupte Ab­ge­ord­nete mit der Kalaschnikow niederzumähen, hatte er erstaunlich viele Korruptionisten an Bord. Er tauchte in den „Pandora Papers“ auf. Er gestand Kolomojskij in der Re­gie­rungsfraktion ei­ne ganze Grup­pe von Ab­geordneten zu, dis­tan­zier­te sich aber zunehmend von sei­nem Förderer und nahm ihm sogar den uk­rai­nischen Pass ab.Ohne Zahl waren die Geheimdienstaffären unter Selenskyj: da war ein russischer Maulwurf, selbstzerstörerische Aggressio­nen gegen die ungarische Min­der­heit in Transkarpatien, eine „Spe­zial­ope­ra­tion“ ge­gen 33 dann in Be­la­rus festgenommene Wagner-Söldner, die laut Opposition bewusst vom „prorussischen“ Selenskyj verbockt wor­den wäre. Dazu der selt­sa­me Vor­wurf eines Putsch­ver­suchs, ge­rich­tet an den Meister ge­schmei­di­ger Arrangements mit je­der Art von Regierung, an den Donbass-Oligarchen Rinat Achmetow.Sein Biograf Sergii Rudenko führt Be­lege an, wonach sich Se­lens­kyj schon vier Jahre vor seinem Eintritt in die Politik profes­sio­nell über die Mög­lichkeiten einer politischen Kar­riere be­raten ließ. Wenn das stimmt, dann hätte die Filmreihe Die­ner des Vol­kes als per­fekte Vor­bereitung seines politischen Aufstiegs ge­dient – ohne dass das Establishment den Witzbold auf dem Ra­dar hat­te.Headliner im russischen StaatsfernsehenWie seine Lehrerinnen in der Schule Nr. 95 be­stä­tigten, fühlte er sich seit jeher zur englischen Sprache hingezogen, als Erwachsener brauch­te aber ein gutes Jahr­zehnt, um sich von der vielbeschworenen und vielverachteten, zu­mindest kulturell aber doch exi­s­tie­ren­den „Russischen Welt“ abzu­koppeln. Es ist noch nicht allzu lan­ge her, da trat er als Head­li­ner in der quo­tenstärksten Sil­ve­s­ter­show des Staats­fern­se­hens auf. Dieses Staatsfern­sehen war das rus­si­sche und dieser Staatskomiker trug noch den Namen Wladimir Selenskij.Dieser Tage, da der Internationale Karlspreis zu Aachen für das Jahr 2023 an „das uk­rainische Volk und seinen Präsidenten“ verliehen wird, erinnern sich man­che an diese Ungereimtheiten und an Selenskyjs Versagen vor Kriegs­aus­bruch. Wollte man die gegen ihn kursierenden Vorwürfe ma­xi­mal zu­spit­zen, könnte man fragen: Hat Wolodymyr Selenskyj, um seine schei­tern­de Prä­si­dentschaft zu retten, Russ­land zu ei­nem Krieg ge­gen die Uk­rai­ne pro­voziert?Meine Antwort lautet: Nein.Selenskyj wurde gewählt, weil er sich sogar „mit dem Teufel“ an ei­nen Tisch zu setzen versprach, um den Krieg im Donbass zu be­en­den. Die­ser Teufel trug denselben Vornamen wie er, und Selenskyj dräng­te gleich nach Amtsantritt auf ein Tref­fen mit Putin. Im Herbst 2019 ging er „in Vor­lei­s­tung“ und setzte die bereits 2016 ver­einbarte Trup­pen­ent­flec­h­tung in den Pilotgebieten Stanyzja Lu­hanska, Solote, Pet­riw­s­ke um.Er sagte: „Die Waf­fen werden ab­ge­ge­ben“Um die heikle Entscheidung zu rechtfertigen, fuhr er persönlich in die betrof­fenen Frontkommunen und wurde mit Demonstrationen uk­rai­ni­scher Nationalisten unter dem Motto „Nein zur Ka­pi­tu­lation“ kon­fron­tiert. Er blaffte damals Denis Yantar, Soldat des protestierenden rechten Regiments Asow, an: „Hör mal gut zu, ich bin der Präsident dieses Landes. Ich bin nicht ir­gend­eine Lu­sche. Ich komme zu dir, und ich sage, die Waf­fen werden ab­ge­ge­ben. Da hast du mich nicht herum­zu­kom­man­dieren.“Was danach geschah, ist schwer begreiflich.Die triviale Er­klä­rung wäre, dass Putin Selenskyj wegen eines al­lerdings recht al­ber­nen Sketches ablehnte, in dem der Komiker Se­lens­kyj ei­ne Ur­laubs­sze­ne zwischen Pu­tin und sei­ner Ge­lieb­ten Ali­na Kabajewa ima­gi­nier­t hatte. Die wahrscheinlichere Er­klä­rung wäre wohl eher darin zu suchen, dass sich der neue Präsident ei­ner uk­rai­ni­schen Rea­lität fügte, in der die Mehr­heit zwar nicht na­tio­na­lis­tisch wählte, Menschen mit Front­er­fah­rung aber über be­trächt­li­ches Druckpotenzial verfügten.Die Minsker VereinbarungRückblickend scheint es, dass der unerfahrene Neuling überraschend schnell re­sig­nierte und auf eine antirussische Politik umschwenk­te. Zu dieser Kehrtwende mag das Gefühl beigetragen haben, in Mos­kau keinen Partner für einen Friedensschluss zu finden.Fakt ist, dass keine der bei­den Seiten die Minsker Vereinbarungen je einhielt. Zwar wur­de unter Selenskyj der Aus­tausch von Kriegs­ge­fangenen an­ge­kur­belt, und der Krieg im Donbass wurde 2020 und 2021 mit ver­gleichsweise geringer Intensität ge­führt. Doch von ei­ner dau­er­haf­ten Lösung des Kon­flikts war bald keine Rede mehr.Dann folgte die Pandemie, der sich hermetisch isolierende Putin tauch­te mit ein paar Geschichtsbüchern in einen Tunnel ein, so wie heute auch der Ober­kom­man­dierende der uk­rai­nischen Armee einem Tun­nelblick ausgesetzt ist, in dem nichts anderes mehr als das Militärische wahrnehmbar ist.Petition für Karlspreis-AberkennungDem Freitag liegt eine Petition vor, in der gefordert wird, Se­lens­kyj den Karls­preis abzuerkennen, bevor er ihn bekommt. Die Au­to­ren erheben eine lan­ge Liste von Vorwürfen, die mir hastig zu­sam­men­ge­schu­s­tert er­schei­nt, inhaltlich ungenau bis falsch.Man könnte die Kritik an Selenskyj leicht mit einem Verweis auf an­dere Träger des Karlspreises abtun. Unter ihnen finden wir: den Euro, Emmanuel Macron, den Grie­chen­landquäler Wolf­gang Schäuble, den geschäftstüchtigen Eurolobbyisten Pat Cox, den voll­kom­men un­be­deu­tenden Mar­tin Schulz, den Ju­go­sla­wi­en bom­bar­die­renden Ja­vi­er So­lana und den die Invasion in den Irak vor­an­trei­ben­den Tony Blair ... In dieser Gesellschaft macht sich ein Karlspreisträger Selenskyj vielleicht gar nicht so schlecht aus.Freilich muss erlaubt sein zu fragen, was Selenskyj für Europa ge­tan hat, um einen der europäischen Einigung gewidmeten Preis zu ver­die­nen. Da kann man sich das eine oder andere ausdenken, etwa die brüchige Hoff­nung, dass Resteuropa bei einem Standhalten der Ukraine eine Zeit lang vor russischen Aggressionen bewahrt werden könnte. Grundsätzlich trifft aber zu, dass die Ukraine ihr Staatsgebiet ver­tei­digt. Und – wenn über­haupt – erst sehr nach­geordnet die ge­heim­nis­vol­len „eu­ro­pä­ische Wer­te“.Die ukrainische GegenoffensiveWir können Selenskyj, diese dubiose Type, einfach nicht losgelöst se­hen vom Schick­sal sei­nes blu­tenden Landes. Er ist eine eigene Ka­te­go­rie, die schiere Wucht des Weltenbrandes lässt alles an­de­re läp­pisch erscheinen. Dazu kommt, dass jenseits des Schlachtfeldes in der Ukraine kei­ne Po­litik mehr existiert.Alles hängt vom Geschehen an der Front ab: Wenn die uk­rai­nische Ge­genoffensive, die laut Se­lenskyj noch ein wenig hinausge­scho­ben wer­den muss, laut den kremlnahen Kriegs­kor­res­pon­denten Jew­ge­nij Pod­dub­ny und Sascha Kots aber schon begonnen hat, in eine Art von uk­rainischem Sieg mündet, kann er sich aussuchen, ob er bei der 2024 anstehenden Präsidentschaftswahl mit mehr als 73 Pro­zent triump­hiert oder mit behaglichem Blick auf allerorten aus dem Bo­den schießende Selenskyj-Denkmäler den Vorruhestand genießt.Vom Milchgesicht zum FeldherrnFiele der Erfolg von Gegenoffensiven durchwachsen aus, müsste er um seine Wiederwahl kämp­fen – vermutlich wiederum mit mi­li­tä­ri­schen Mit­teln. Und wenn die Ukraine verliert, wird er davongejagt wie ein räu­di­ger Köter. Dann kann er froh sein, wenn man ihn nicht vor Gericht zerrt für sinnlose Verluste.Wolodymyr Selenskyj ist seit dem 24. Februar ein anderer Mensch. Das wit­zeln­de Milchgesicht hat sich in einen ra­san­ten Feldherrn verwan­delt, und „das letzte Ter­ri­torium Eu­ro­pas“ wur­de im Schnell­durch­lauf zu einem furcht­ein­flö­ßenden Nationalstaat zu­sam­men­geschweißt. Ob Selenskyj den Karlspreis bekommt oder nicht, ist in diesem Zu­sam­menhang ziemlich egal. Nicht egal ist, wie viele Menschen bis zu einem hof­fent­lich gerech­ten Frieden noch sterben.Der Karlspreis für Wolodymyr Selenskyj, so meine ich, ist aus heu­ti­ger Sicht keine Schande, er ist aber auch keine Notwendigkeit. Man kann die Diskussion führen, ich werde sie wei­ter­hin meiden.