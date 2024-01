Mohammed bin Salmans „The Line“: Auf dem größten Bauplatz der Welt

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 15 im Monat weiterlesen

U30-Jährige zahlen bloß € 12 im Monat Jetzt kostenlos testen

der erfrischenden Offenherzigkeit eines absoluten Monarchen: „We have the cash, we have the land, we have the stability ...“Für einen vorgesehenen Gesamtetat von 500 Milliarden Dollar gewann der Kronprinz einige der renommiertesten Architekten der Welt. Bei der Ausstellung Zero Gravity Urbanism in Venedig wurde Neom im September nicht nur vom französischen Architekten Jean Novel beworben („das ist keine theoretische Idee mehr, das ist keine Utopie“), sondern auch vom prominenten Wiener Architekturstudio Delugan Meissl. Architekt Martin Josst pries Neom in Venedig so: „Wir haben die Möglichkeit, alles, was man täglich braucht, innerhalb von fünf Minuten zu erreichen. Das wird gesünder sein, das soziale Leben wird davon profitieren. Man ist nicht mehr im Auto eingekapselt.“ Ein Interview ließ Josst ablehnen, da „wir momentan selbst noch nicht komplett publik gegangen sind mit Neom und den Projekten, die wir dort angenommen haben“.Erster Tourist seit MaiFragen hätte ich gehabt. Zwar soll in Neom dereinst nicht die Scharia gelten, zwar wurden bisher nur drei protestierende Beduinen hingerichtet – die mehrheitlich westlichen Kritiker verspotten das Ganze aber als Dystopie eines „Hochsicherheitsknasts im Nichts, in dem dir eine Drohne den Einkauf auf den Balkon bringt oder dich zu deiner eigenen Enthauptung fliegt“. Was, wenn der Strom ausfällt? Was, wenn alle auf einmal in den unterirdischen Hochgeschwindigkeitszug wollen? Wie kommen neun Millionen aus ihren Wolkenkratzer-Wohnungen hinaus in die Wüste, und wo kommen sie dann ohne Auto hin? Neom ist ein Kunstwort, das allerdings im Rumänischen so etwas wie „Unmensch“ bedeutet.Da Neom – eine Region von der Größe eines mittleren deutschen Bundeslandes – keine Unterkunft bot und die wenigen Ortsnamen auf der Karte eher Dachbegriffe für Gegenden darstellten, reiste und lebte ich in einem Mietwagen aus der Metropole des saudischen Nordwestens, aus Tabuk. Kurz nach Tabuk erschien am neuen Highway schon die Ortstafel „Neom“. Ich sah einen Kontrollposten, dazu eine rostrote Wüste mit bizarren Felsformationen, in deren Schatten picknickende Mittelschicht-Familien ihre Wagen parkten, später geriet gelbe Wüste in den Blick.Der 170-Kilometer-Block durchschneidet Berge und berührt das Rote MeerPlötzlich folgten dicht gestaffelte Fotovoltaik-Laternen am Highway, danach nichts, dann das locker 15 Kilometer lange Baustellenland. „The Line“ wird aus 800 Meter langen, von etwa 4.500 Pfählen gestützten Modulen gebildet, der Anfang wird offenbar mit Modul 43, 45, 46 und 47 gemacht. Man begann an der attraktivsten Stelle, wo der sogar Berge durchschneidende 170-Kilometer-Wohnblock kurz das Rote Meer berühren soll. Bis zuletzt wurde nur gegraben, eine Million Kubikmeter pro Woche.Ich fuhr in den neuen Strandklub. Er stand nur dem Neom-Personal offen, man ließ mich überrumpelt ein, als „ersten Touristen seit unserer Eröffnung im Mai“. Wenig Betrieb, auch zum Family-Action-Strandfest Ende November waren nur wenige Neom-Kinder erschienen. Ich schwamm durch die seichte Bucht zum alten Bootshafen hinüber, vorbei an einer Sandlandzunge mit Gartenbaupalmen, deren Äste immer noch am Stamm hafteten. Der Bootshafen wirkte aufgegeben, die teils hochgezogenen Doppelmotoren waren schwer verrostet, außer am Security-Stützpunkt war niemand zu sehen.Bei meiner Rückkehr zur ethnisch gemischten, aber kulturell westlichen Belegschaft des Strandklubs checkte mich eine athletische Blondine. Als sie ihre Geschichte erzählte, stellte sich heraus, dass sie seit zehn Jahren im Nahen Osten lebte. „Ich bin Kitesurferin, ich folge dem Wind“, im Fall von Neom war das der im Windkanal zwischen den Gebirgen links und rechts des Golfs von Akaba. Was ich für aufgegebene Ausflugsboote gehalten hatte, nannte die ehemalige Warschauerin einen intakten Fischereihafen mit morgens ausfahrenden Fischern. Sie wohnte in einem der neuen weißen Holzbungalows des Klubs, möglicherweise – da war sie nicht sicher – auf aufgeschüttetem Land. Im Abendrot wanderte sie allein aus dem Strandklub hinaus, um romantisch auf die Berge des Sinai hinüberzuschauen. Die Sicht wurde im Vordergrund von einem wie mit einer gigantischen Wasserwaage flach gemachten Abraum-Hügel verstellt.500 Milliarden Dollar für neun Millionen Menschen auf 35 Quadratkilometern WüsteIch sprach mit den Leuten, die Neom bauen. Man könnte losheulen, wenn man sich überlegt, wie viel mit 500 Milliarden Dollar gegen den Klimawandel, den Hunger in der Welt oder die vielen Fluchttragödien auszurichten wäre. Mohammed bin Salman lässt aber lieber ohne erkennbare Nachfrage ein 26.500 Quadratkilometer großes Wüstengebiet umgraben, um auf nur 35 Quadratkilometern davon neun Millionen Menschen übereinanderzustapeln. Mein Eindruck war, dass bislang kaum mehr als ein Prozent des Projekts verwirklicht ist, doch wollte ich hören, was Neoms Erbauer selbst darüber denken. Glauben sie an die Vision des Kronprinzen?Ich bekam zu hören, die in den Wüstensand gegrabene Linie von „The Line“ sei angeblich schon aus dem Weltraum zu erkennen. Befand man sich auf gleicher Höhe, wirkte das Bauland nur in seinen schieren Ausdehnungen pharaonisch. Man sah kegelförmige Aushub-Hügel unterschiedlicher Körnung, eingezäunte Camps westlicher und chinesischer Weltkonzerne, perfekte neue Straßen. Allerorten wachten Polizei- und Security-Fahrzeuge mit immerzu blinkendem Warnlicht. Kontrolliert wurde ich von ihnen nie. Vielleicht weil ich europäisch aussehe, vielleicht weil ich das Allerweltsauto der saudischen Unterschicht fuhr, einen weißen Toyota Yaris.„Eine Million wird dort kochen oder putzen. Mir geht aber nicht in den Kopf: Was machen denn die anderen acht Millionen?“Ich entdeckte einen Abstellplatz in der offenen Wüste. Das war nicht das Hirn des Vorhabens, sehr wohl aber der Bauch und für mich auch das Herz. Ich kehrte immer wieder auf diese staubige, von ein paar verdorrten Büschen umstandene Brache zurück, aß dort, trank, fragte mich durch und schlief an jener Stelle.An einer Art Autobahnraststätte, die als „Neom Hospital“ angeschrieben war, aber mit ihrem Kunstrasen eher als Café-Shopping-Court fungierte, lernte ich einen Bauingenieur aus Nordeuropa kennen. Der langjährige Expat erklärte, dass er auch dank eines steuerfreien saudischen Monatslohns von 14.000 Dollar nicht mehr in den Arbeitsmarkt seines Landes integrierbar sei. Er hatte mit aus Malaysia gelieferten Modulen Wohnsiedlungen für das Spitzenpersonal von Neom errichtet; wer „The Line“ selbst bauen wird, war ihm unklar. Der Bauingenieur glaubte, dass viele Neom-Projekte ihren Zweck erfüllen würden: das zukünftige Wintersportgebiet Trojena, die Luxus-Marina Sindalah und die Beach-Resorts am Roten Meer. Aber „The Line“? Er runzelte die Stirn: „Klar, eine Million wird dort kochen oder putzen. Mir geht aber nicht in den Kopf: Was machen die anderen acht Millionen?“ Er selbst, so der Ingenieur, würde mit seiner zu Hause gebliebenen Familie nicht einziehen.Den Abstellplatz in der Wüste frequentierten einige Hundert Chauffeure altmodischer Bautrucks, Chauffeure kleiner Tankwagen, welche direkt auf dem Wüstensand betankt wurden, und zwei, drei Dutzend Händler, die oft aus den 120 beziehungsweise 180 Kilometer entfernten Städten Duba und Tabuk herpendelten. Eigentlich gab es da nur Männer. Ägypter und Pakistaner, aber auch Gastarbeiter aus Bangladesch, Araber aus armen Staaten, viele Afrikaner.Frische Äpfel aus dem JemenIch lernte einen planlos auf dem Weg ins unbekannte England jobbenden Afghanen kennen und einen Faisalabader Christen, der mit zärtlicher Verzweiflung Ausschau nach Glaubensbrüdern hielt. Bürger Saudi-Arabiens traf ich nicht. Offenbar hatte sich noch nie ein Westler mit den meist in schäbigen knöchellangen Gewändern gekleideten Gastarbeitern unterhalten. Sie behandelten mich, als wäre Gott bei ihnen abgestiegen. Sie luden mich auf einen mit beigen Ornament-Teppichen austapezierten Lastkraftwagen, der als Basar diente. Darauf lebten drei Verkäufer, die zweimal am Tag sechs Stunden arbeiteten, zwei Stunden ruhten und einmal sechs Stunden schliefen.Im offenen Verkaufs-Lkw tat sich zur gleichen Zeit dies hier: Ich aß das meistverkaufte Baustellengericht, bestehend aus stark gewürztem Reis und ein wenig Hähnchen. Währenddessen suchte der fröhliche Sudanese Handyguthaben für die Kommunikation mit seinen Kindern in Khartum, der zerfurchte ältere Pakistani betete in Richtung Mekka, und der junge Jemenite schlief ein. Zwischendurch brachte ein Kastenwagen frische Äpfel aus dem 1.600 Kilometer entfernten Bürgerkriegsland Jemen, und ein Fahrer, dem dieser Bedarf anzusehen war, fragte nach einem guten Haarshampoo.Der Sudanese träumt von Amerika, der Pakistani will es einmal für fünf Tage sehenDas Hauptprodukt meiner Gastgeber war Wasser. Wasser war kostbar. Zwar bekommt man in Saudi-Arabien ein Fläschchen Mineralwasser für umgerechnet zwölf bis vierundzwanzig Eurocent, für die Arbeiter am Abstellplatz war das aber viel Geld. In Neom ist alles teurer, der Kanister Wasser kostet doppelt so viel wie in Duba.Wir redeten per Smartphone-Übersetzung. Ich erfuhr, dass der Sudanese von Amerika träumte und meinte, „Europa auch nicht schlecht“. Und dass der sonst so schweigsame Pakistani „einmal für fünf Tage Amerika sehen“ will. „Mehr will ich nicht vom Leben.“ Alle erklärten ohne erkennbaren Zweifel, dass sie an den Erfolg der Vision des Kronprinzen glaubten: „Das wird die Stadt der Zukunft.“ Hier würden in einigen Jahren Menschen wohnen; natürlich nicht sie, aber Wohlhabende aus aller Welt. Ernsthafte Hindernisse sahen sie nicht. „Der Kronprinz hat Geld.“ Zum Abschied wollte ich ihnen wenigstens zwei Flaschen Mineralwasser abkaufen. Der Sudanese nahm zwei plastikverschweißte Paletten, trug sie zum Toyota Yaris und schenkte mir lachend die 40 Flaschen.Bei Einbruch der Nacht parkte ich den Wagen zwischen den ebenfalls zum Schlafen abgestellten Bau-Lkws. Ein Fahrer aus Bangladesch stellte sich mir im Dunkeln mit Handschlag vor. Ich schenkte ihm eine Palette Wasser, er eilte beglückt davon. Am nächsten Morgen beobachtete ich, wie ein anderer Fahrer zur Morgenwäsche aufbrach. Er trug ein winziges Gießkännchen mit dünnem Hals, geeignet zum Gießen der sensibelsten Orchideen. So vermied er, auch nur einen Tropfen zu verschwenden.Eingebetteter Medieninhalt