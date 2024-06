Das Müllmonster im Pazifik: Können die Weltmeere noch gerettet werden?

Freier Autor

Martin Theis ist freier Reporter mit dem Schwerpunkt Klimawandel. Er studierte Rhetorik in Tübingen und besuchte die Reportageschule in Reutlingen. Seit zehn Jahren schreibt er für Magazine im deutschsprachigen Raum. 2023 erschien sein Buch Endzeitreise - Als mein Sohn mich fragte, wann die Welt untergeht im Tropen Verlag. Darin begibt er sich an die Fronten der Klimakrise und auf Expedition zu den eigenen Wurzeln in der VW-Stadt Baunatal.