Bruno Ganz in seiner letzten Rolle: In Anders Østergaards „Winterreise“ verkörpert er Martin Goldsmith, einen berühmten amerikanischen Radiomoderator. Goldsmith bricht erst als erwachsener Mann, nach dem Tod seiner Mutter, den Bann und befragt seinen Vater zu der deutschen Vergangenheit seiner Eltern und der gesamten Familie in den 30er Jahren ...