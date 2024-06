Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Florian Wirtz, Robert Andrich. Können die auch in einem anderen Verbund so performen wie im Verein? Die Bayern-Spieler dürften dieses Jahr nicht so dominierend sein. Die Meister kommen aus Leverkusen. Der BVB Dortmund ist weit gekommen in der Champions League, von denen werden dennoch nicht so viele da sein. Wie wird das hierarchische Gerangel untereinander sein? Wenn sie da eine Kultur reinbekommen, kommen sie sehr weit.Marcel Reif: Die Leverkusener sind gut erzogen, die kriegen von ihrem Trainer Xabi Alonso die Demut beigebracht. Mich interessiert auch, was mit Aleksandar Pavlović von den Bayern geschehen wird. Der Junge ist ja nicht als feste Größe vorgesehen, aber als Geste. Ebenso ist es eine Geste, einen Goretzka zu Hause zu lassen, der bei den Bayern neben Pavlović spielt und dort ja den Herbergsvater von Pavlović geben soll. Das ist das einzig größere Experiment, das ich sehe. Und die Stuttgarter sind wichtig. Die können spielen, ein Chris Führich und ein Maxi Mittelstädt sind durch eine Art Verpuppung gegangen, der Mittelstädt war in Berlin ja so schlecht.Hertha macht jeden Spieler schlechter ...Reif: Auch der Stuttgarter Deniz Undav ist so gut und dabei so schlicht im Denken, da werden keine großen, die Welt betreffenden Überlegungen gemacht, sondern: „Man hat mir gesagt, ich soll Tore schießen. Wenn nicht, dann gucke ich zu und bin trotzdem stolz.“Spielt eine archaische Tugend wie Stolz wirklich noch eine Rolle in einer Nationalmannschaft? Okay, bei einer Ukraine, die im Krieg ist ... Aber bei Deutschland?Lehmann: Man muss so sagen: In dem Moment, wo ein äußerer Einfluss auf eine Nation trifft, hat das einen enormen Einfluss. Sei es der Krieg in der Ukraine oder, ich gehe mal zurück zum Frauenfußball, Südafrika, 40.000 Euro für eine Runde weiter. Das ist das Dreifache eines normalen Jahresgehaltes in diesem Land. Das heißt, ich kann Medikamente für meine ganze Familie kaufen. Dass die während der WM in der 90. Minute die Todesgrätsche auspacken, im wahrsten Sinne des Wortes, ist doch klar. Der äußere Einfluss kann aber auch einfach die Heim-EM sein.2006 gab es in Deutschland das Sommermärchen. Man müsste versuchen, diese Stimmung wieder zu erzeugen.Lehmann: 2006 war der Moment entscheidend, als Philipp Lahm mit seinem Gipsarm das erste Tor für die Deutschen schießt. Hätte er nicht getroffen ...Romantisieren wir vielleicht gerade etwas sehr?Lehmann: Fakt ist, dass das Nationalteam für die Profis auch einfach eine zweite Mannschaft ist, in der sie spielen. Und wenn sie gut performt, dient das der eigenen Wertsteigerung. Ich finde, das muss man wertfrei akzeptieren.Was ist die Kardinaltugend des Bundestrainers?Lehmann: Er muss jedem Spieler das Gefühl geben, dass er willkommen ist. Wenn er das nicht schafft, kannst du noch so viele Videoanalysen machen.Reif: Es ist natürlich etwas anderes, ob Führich kommt oder Manuel Neuer. Ich unterstelle Neuer nicht, dass er keinen Nationalstolz empfindet, aber für den ist es jetzt nicht der Schauermoment, wenn er den Adler auf die Brust geheftet kriegt. So ein Moment kann dann wieder entstehen, und da bin ich ganz bei Frau Lehmann, wenn nach außen auf die Stimmung eingezahlt wird. Und Führich ist natürlich stolz. Ihm wurde nicht an der Wiege gesungen, dass er für Deutschland spielen kann. Bei Robert Andrich, mit Verlaub, da hatte man vor drei, vier Jahren eher eine Türsteherkarriere im Blick oder eine Rolle bei Game of Thrones, ohne Schminke und Maske.Also wurden jetzt mal die momentan Besten nominiert?Reif: Seit 2015 hat die Nationalmannschaft notorisch unterperformt, weil es weder Jogi Löw noch dann Hansi Flick als Nationaltrainern gelungen ist, aus dem ganzen Zinnober eine Mannschaft zu formen. Zwanzig Minuten vor Schluss gegen Japan wechselt Flick İlkay Gündoğan aus und bringt Leon Goreztka, und alle sagen, dass das eine reine Gefälligkeitsmaßnahme für die Bayern ist. Wenn du so etwas hörst, schlägst du doch die Hände über dem Kopf zusammen. Weil das, was Sie über den Trainer gesagt haben, Frau Lehmann, sich hier ins Gegenteil verkehrt hat.Was brachte das Tamtam um die Nominierung der deutschen Elf?Reif: Ich bin eigentlich zu alt für solche Scherze. Aber dann doch: Wer hat Andrich nominiert? Die Kroos-Brüder. Das ist schon sehr gut überlegt. Das sind ja Egos. Und das müssen sie an der Garderobe abgeben – und zwar gern. Wenn sie erst einmal zusammen in der Nationalmannschaft sind, stehen sie sich für drei bis vier Wochen extrem auf den Füßen.Lehmann: Die Verkündungsshow haben die Deutschen von dem US-Frauenteam kopiert. Taylor Swift hat da Alex Morgan nominiert. Sogar Joe Biden und seine Frau waren dabei. Aber ich finde die deutsche Inszenierung gut!der Freitag und Marcel Reif: AchLehmann: Noch eine Sache ist in einem Turnier entscheidend: Die Spieler müssen nahbar bleiben. Genau das hat die deutsche Mannschaft in Katar nicht beherzigt.Der wichtigste Spieler von Leverkusen wird bei der Europameisterschaft mit der Schweiz gegen Deutschland spielen. Warum ist er Weltklasse? Ich verstehe es nicht. Erklären Sie mir bitte Granit Xhaka.Reif: Ich müsste mich in meinem Leben bei zwei Fußballspielern, beide bei Real Madrid spielend, entschuldigen. Der erste ist Antonio Rüdiger, den ich bis vor Kurzem für einen überschätzten Wichtigtuer auf dem Platz gehalten habe. Nun erkenne ich, dass er die Wiedergeburt des Verteidigers ist. Ein Verteidiger seiner Nation. Animalisch, infantil. Nicht Aufbau, Umschalten, Kettenschließen. Der zweite ist Toni Kroos. Kroos war für mich der größte Langweiler.Der ist ähnlich wie Xhaka!Reif: Deshalb erzähle ich die Geschichte. Endlich ist dieser Querpass-Toni weg, hat Uli Hoeneß gesagt, als Kroos von Bayern München zu Real Madrid wechselte. Genau so habe ich auch empfunden. Und dann habe ich über die Jahre gelernt, Toni Kroos zuzugucken. Ich glaube, die Trainerlegende César Luis Menotti war es, die gesagt hat: Jeder Pass muss eine Botschaft haben. Bei Kroos macht jeder Pass Sinn. Wenn ein Mitspieler in Not gerät, dann ist er da und spielt den Pass, der Sinn macht. Wenn der Pass nach hinten geht, macht er gerade nach hinten Sinn. Wenn er quer geht, macht er quer Sinn. In 99 von 100 Fällen – hochgegriffen, aber Sie merken, ich bin Leverkusen-euphorisch in diesen Tagen – spielt Xhaka den besten der möglichen Bälle. Das sind in der Regel nicht die Wunderbälle, die dürfen andere spielen.Abseits des Platzes gilt er manchmal als schwierig ...Reif: Bei der Meisterfeier nahm mich mein Sohn mit, der da einen Job hat, und ich konnte im Zentrum des Orkans meine Beobachtungen machen. Da saß Trainer Xabi Alonso an einem Tisch, und Xhaka am Nebentisch, und als Alonso um 23 Uhr aufgestanden ist, die Saison ging ja noch weiter, ist Xhaka wie ein Junge aufgesprungen und hat dem Trainer die Hand gegeben. 20 Minuten später, von mir handgestoppt, hat er mit seiner Entourage den üppig gedeckten Tisch verlassen und ist ins Bettchen gegangen. Irgendwas ist da passiert. Man will gar nicht genau wissen, was – und möchte an ein Wunder glauben.Ein erfolgreicher Trainer muss also vor allem psychologische Fähigkeiten haben.Lehmann: Denken Sie an Jupp Heynckes oder an Carlo Ancelotti, all die Alten: Natürlich haben die Ahnung von Fußball, aber die wissen, wie man Menschen führt. Jeder Trainer im Spitzensport muss vor allem psychologische Fähigkeiten haben, fast mehr als fachspezifische. In der Schweiz hatten wir Ralph Krueger, einen erfolgreichen Trainer der Eishockey-Nationalmannschaft. Der hätte auch die Volleyballer trainieren können, weil er einfach weiß, wie gehe ich mit Menschen um. Das ist reine Pädagogik. Für das konkrete Training hat man die Top-Assistenten. Ein Wort noch zu Xhaka. Er stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Aber er ist nicht derjenige, der permanent die offensiven Akzente setzt. Er kann eine gute Mannschaft zu einer sehr guten Mannschaft machen. Aber er kann nicht, wie Luka Modrić das bei Real Madrid konnte, aus einer sehr guten eine exzellente machen.Reif: Luka Modrić müssen Sie mir nun nicht verkaufen, den nenne ich immer den Bettelmönch, weil er nach zehn Minuten auf dem Platz so ausgemergelt ausschaut und um Hilfe zu flehen scheint.Ich mag Mönche im Fußball, am liebsten die Kartäuser. Die großen Schweiger im Fußball, Zidane oder Messi, sie erklären sich nicht, können es vielleicht auch nicht, aber das ist gerade das Geheimnis ihrer Klasse. Könnte Jamal Musiala so ein ganz großer Schweiger werden?Reif: Messi schweigt, weil er ein schüchterner Junge geblieben ist. Er ist in den Dreißigern und schweigt immer noch. Musiala ist zwanzig und gut beraten, jetzt noch zu schweigen. Sein Spitzname bei den Bayern ist Bambi. Weil Bambi aussieht wie Bambi und rumrennt wie Bambi und manchmal herrlichen Bambifußball spielt. Aber Musiala ist nicht das gute Beispiel. Er ist englischsprachig sozialisiert und freut sich halt immer noch, dass er neben Manuel Neuer auflaufen darf. Er wird den Schritt ins Reden machen müssen, er kann nicht das ewige Einlaufkind bleiben.Placeholder infobox-1Aber er muss doch das Kindische, Eigenwillige bewahren. Selbst Ronaldo hat es mit seinen Übersteigern und seinen Rabona-Flanken. Ich will keine Maschinen auf dem Platz.Lehmann: Ronaldo, Messi, aber auch ein Thomas Müller: Das sind noch Spieler, die im Herzen kein GPS-System haben, das die Kilometer aufzeichnet, sondern das Spiel.Das meint dann aber nicht nur das Spielerische ...Lehmann: Spiel heißt eben auch: Es gibt Gewinner und Verlierer, und ich möchte alles dafür tun, mit allen Komponenten, dass wir gewinnen. Deswegen sehen diese Spieler Dinge, die andere nicht sehen. Die schlagen Pässe, wo jeder denkt, ja, der geht ins Niemandsland. Aber es entpuppt sich als Lösung. Ein Spiel hat Regeln, die kannst du lernen, aber dieses Gefühl für das Spiel, das kannst du nicht lernen.Hat Musiala das Gefühl für das Spiel?Lehmann: Wir müssen das jetzt beobachten. Wird er videomäßig erdrückt oder lässt man ihn spielen. Im deutschen Trainersystem sieht man ja einen Wandel. Sie sagen nicht mehr, wie die Spieler schieben sollen, sondern „es gäbe die Möglichkeit, dass man schieben kann“. Die Schweiz ist da schon in der Jugendarbeit weiter. Wir haben eine ganz einfache Trainingsphilosophie: ganzheitlich, analytisch, ganzheitlich. Meint: Ich fang mit einem Spiel an, greife einen Moment auf, trainiere diesen, und hör mit einem Spiel wieder auf. Dahin sollte man auch in Deutschland wieder kommen.Reif: Klar, die Königsdisziplin ist es, das Musiala-hafte zu bewahren. Lassen Sie uns das aber nicht nur an Musiala festhalten. Wir dürfen Xhaka nicht unterstellen, dass er nicht ein großes Kind ist. Für mich ist die Faszination am Fußball, dass es das Spiel der kleinen Jungs ist und von den Großen gespielt wird. Das Spielerische wirst du retten müssen, sonst wird das nicht funktionieren, da stimme ich Frau Lehmann zu. Alonso macht das fantastisch. Er lässt so viel Kindliches zu. Er erleichtert es ihnen, indem er ihnen vorher sagt: Spielt einfach. Jonathan Tah spielt jetzt nur noch einfache Bälle und wird dadurch gerade zu einem der besten Abwehrspieler in Europa – und hat sogar Spaß daran.Lehmann: Allerdings sind die physischen Anforderungen im Fußball Wahnsinn geworden. Das muss man mit dem Spielerischen irgendwie in Einklang bringen.Reif: Ich kommentierte neulich für den Schweizer Sender Blue TV die Champions League. In der Pause kommt Alain Sutter zu mir, der auch mal für Bayern gespielt hat, und sagt über Serge Gnabry: „Ich glaube, dass der Gnabry zwei Menschen in sich hat. Einen, der Explosivität und Tempo in sich hat, und einen, der eine Muskulatur hat, die das nicht mitmachen kann.“ Der Fußball fordert heute viele Opfer.Sie sind beide als Kommentatoren unterwegs. Es hat sich ja nicht nur das Spiel verändert. Auch das Sprechen über das Spiel ist ganz anders geworden. Es gibt Modebegriffe wie Qualität oder Box. Qualität, da hätte man früher gesagt: gute Mannschaft, oder für Box: Strafraum. Mir geht das auf den Sack. Wie beurteilen Sie das?Reif: Frau Lehmann, rechnen Sie ab mit den Jungen!Lehmann: Die Schnittstelle war früher einfach: „Steck ihn durch.“ Der Grund für das neue Wort ist erst mal dieser: „Schnittstelle“ hast du schneller ausgesprochen als „Steck den Ball durch“.„Box“ auch.Lehmann: Da können wir noch eine Umfrage machen: Was ist die Box? Der Sechzehner oder der Fünfer? (Anm. der Red.: der Sechzehner) Da sind dann schon ganz viele zum Scheitern verurteilt. Dann kommen so Wortmonster wie Restverteidigung. Unsinn, es gibt einfach eine Offensive und eine Defensive. Ich bin offensiv, wenn ich den Ball habe. Ich bin defensiv, wenn ich ihn nicht habe. Aber man kann halt über Fußball in der Öffentlichkeit nicht mehr stammtischmäßig reden. Wenn man gewisse Begriffe braucht, vermittelt das den Eindruck von Ahnung.Reif: Wenn ich Kollegen und Kolleginnen höre, die mir in jedem Kommentar nachweisen wollen, dass sie zumindest einen Viertligisten trainieren könnten: An der Stelle werde ich müde. Das mache ich nicht mehr mit. Moment, wie war das gleich noch? Ja, ballferne Boxbesetzung. Natürlich ist das kurz gesprochen, aber bis ich das nachvollzogen habe, ist der bereits auf der anderen Seite im Tor. Dieses Getue und dieses Anbiedern. Sie haben jetzt gerade den Totschlagbegriff benutzt, Frau Lehmann: Stammtisch. Aber der Fußball findet auch am Stammtisch statt. Und für wen habe ich kommentiert? Die Trainerakademie in Köln sitzt wahrscheinlich vor dem Fernseher, guckt das Spiel, aber möglicherweise auch meine Schwiegermutter. Und bei der EM, da kriegen Sie die Laufkundschaft, viele Schwiegermütter, sehr banal ausgedrückt, aber kein falscher Zungenschlag ...Lehmann: Es ist einfach Eventpublikum.Reif: Und das möchte ich nicht mit ballferner Boxbesetzung nach Hause schicken. Sie sagen, dass es das Spiel ist, das sich auf die Sprache auswirkt. Ich glaube, dass es vor allem auch die sozialen Medien sind, dieses Däumchen-nach-oben-Abholen, das sich im Kommentieren auswirkt. Vieles ist, finde ich, nicht mehr kommentiert, sondern beschrieben. Aber ein Kommentar im Sinne des Presserechts, dass ich meine Meinung äußere, so habe ich meinen Job verstanden, findet oft nicht mehr statt. Mit der Pseudoverfachlichung durch die Sprache kann ich furchtbar wenig anfangen.Lehmann: Ich werde die EM auch für das Radio kommentieren. Und im Radio steht noch einer am hinteren Sechzehner und schießt eine Banane dann rechts in den weiten Winkel rein. Wir müssen das Spielgeschehen noch benennen. Die Radiosprache ist, was Fußball anbelangt, mit das Schönste und wird auch wieder mehr gehört. Schwierig am Fernsehen finde ich, dass viele Co-Kommentatorinnen und Co-Kommentatoren mitplaudern. Wir haben also zwei, die permanent reden. Gleichzeitig werden die Bilder vom Geschehen immer fantastischer. Lass diese doch einfach wirken. Spiele werden zu Tode gequatscht. Als Zuschauerin möchte ich, dass mir ein Experte alle drei oder vier Minuten etwas erklärt, was genau der Mehrwert des Co-Kommentars ist.