Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

;lich der beliebteste Politiker in Deutschland. Wie auch immer: Ein Kanzler, mit der Richtlinienkompetenz ausgestattet, der seinem Minister freie Bahn lässt, etwas vorzubereiten, was er nicht will? Und der zweite Kreis: Schon damals las man auch, um eine Pflicht zum Wehrdienst gehe es Pistorius ja gar nicht – obwohl er selbst sagte, er beabsichtige „eine Richtungsentscheidung zur Wehrpflicht noch in dieser Legislaturperiode“ –, vielmehr solle der Dienst freiwillig angetreten werden. Wie in Schweden. Boris Pistorius orientiere sich am schwedischen Modell. Was also nun – freiwillige Wehrpflicht?Pflicht-Fragebogen für alle 18-jährigen MännerJetzt hat er seinen Vorschlag auf den Tisch gelegt, und man sieht, die Quadratur des Kreises ist durchaus möglich. Sie ist es ja wirklich in der Mathematik, schon Nikolaus von Kusa, der Renaissance-Philosoph, hat es herausgefunden: Ein Quadrat ist ein Vieleck; wenn man es ganz allmählich mit immer mehr Ecken, zuletzt mit unendlich vielen Ecken begabt, dann werden Vieleck und Kreis nach und nach dasselbe. So ist nun auch der Verteidigungsminister vorgegangen. Auf einen Schlag kann Deutschland zur Wehrpflicht nicht zurückkehren. Die Widerstände wären zu groß. Jedenfalls in der jetzigen Regierung wären sie es, denn Grüne und FDP wollen den freiwilligen Dienst. Also fügt Pistorius erst einmal nur wenige Ecken hinzu.Zwei vor allem. Zum einen sollen alle 18-jährigen Männer eines Jahrgangs einen Fragebogen ausfüllen. Aus den Antworten ersieht die Bundeswehr, ob oder wie weit Bereitschaft besteht, zum Wehrdienst eingezogen zu werden. Das Ausfüllen dieses Fragebogens ist Pflicht. Zum andern werden dann, auf Basis der Antworten, eine Anzahl von Männern gebeten, zur Musterung zu erscheinen. Und auch dieses Erscheinen ist Pflicht, obgleich es hier schon undeutlich zu werden beginnt, man jedenfalls bemüht scheint, die Sache nicht übertrieben klar zu kommunizieren. Denn zunächst hatte der Eindruck entstehen können, nur die würden gemustert, deren Antworten erkennen lassen, dass sie das wollen. Inzwischen ist aber klar, dass die Anzahl derer, die erscheinen sollen, vorgegeben ist: 40.000. Das entspricht dem Bedarf der Bundeswehr. Man hofft, dass sich dann jährlich mindestens 5.000 Gemusterte für den Dienst entscheiden. Es geht ja schließlich darum, einer Personalnot abzuhelfen.CDU und CSU wollen das ganze schwedische ModellAber was soll für die Musterung den Ausschlag geben, die Sollzahl oder die Zahl der Bereitwilligen? Wenn es nun weniger Willige gibt als 40.000? Aber es ist entschieden: Die Sollzahl muss erfüllt sein. In den Bögen werden so viele Fragen stehen, dass man die Bereitwilligkeit der Antwortenden quantifizieren kann: Wer vielleicht nicht ganz willig ist, aber auch nicht ganz unwillig, oder wer weniger unwillig ist als andere, wird kommen müssen, bis die Soll- mit der Ist-Zahl übereinstimmt. Es ist also wirklich eine Pflicht – wie in Schweden. Nur dass dort auf die Musterung, falls sie positiv ausfällt, noch die dritte und eigentliche Pflicht folgt, den Wehrdienst auch wirklich anzutreten. Es war bezeichnend, dass man das in früheren deutschen Zeitungsberichten nicht so klar lesen konnte. Das schwedische Modell ist gar kein freiwilliges. Aber jetzt, wo Pistorius diesen dritten Schritt ausschließt – ausschließen muss, weil die SPD und der Kanzler sich dagegen aussprechen –, wird es hervorgehoben. Denn die Unionsparteien kritisieren es.Die Union will das ganze schwedische Modell. Es schließt auch die Wehrpflicht der Frauen ein. Dazu müsste man in Deutschland das Grundgesetz ändern – die Union fordert es. Eine interessante Debatte ist in diesem Zusammenhang entbrannt: Müsste man das Grundgesetz schon ändern, wenn es nur darum ginge, auch Frauen zur Ausfüllung des Fragebogens und gegebenenfalls zur Musterung zu verpflichten? Das wäre noch keine Wehrpflicht, meint Marcus Faber (FDP), der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, denn von Wehrpflicht könne erst gesprochen werden, wenn der Wehrdienst angetreten werden muss.Aber das ist eben die Frage. Wie man die Bereitschaft zum Wehrdienst quantifizieren kann – wir haben es gesehen: Wenn sie auch nur gering ist, die Sollzahl der Musterung aber anders nicht erreicht würde, gilt sie als gegeben –, so sehen wir jetzt doch auch, wie die Wehrpflicht im Ganzen quantifiziert wird. Denn die von Pistorius vorgeschlagenen, von der SPD und ihrem Kanzler gebilligten Schritte sind zwar nicht Schritte der Wehrpflicht im Vollsinn, aber zu ihr hin. Wenn die Union die nächste Bundestagswahl gewinnt, kann sie die nächsten Schritte tun, die sie schon angekündigt hat. Diese dritten und weiteren Schritte könnten ohnehin vor dieser Wahl noch gar nicht getan werden, denn eine Wehrpflicht wieder aufzubauen, braucht Zeit. Wehrämter müssen neu errichtet werden, und so weiter. Der Widerstand des Kanzlers gegen die sofortige Pflicht zum Wehrdienst ist gar keiner. Es gelingt ihm nur, sich bedeckt zu halten. Er kann die Quadratur des Kreises.