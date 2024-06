Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

tik in den kommenden fünf Jahren wirklich (mit)bestimmen.Wer den Posten des Kommissionspräsidenten bekommt, wird Ende Juni beim nächsten Europa-Gipfel von den Regierungs- und Staatschefs der 27 Mitgliedsländer entschieden. Offiziell wird noch am sogenannten „Spitzenkandidatenprinzip“ festgehalten, das schon bei der letzten Europawahl 2019 beerdigt wurde. Inoffiziell ist die Entscheidung über den Kommissionspräsidenten längst gefallen: Für Ursula von der Leyen, die gar nicht zur Wahl steht, und damit für die Fortsetzung der bisherigen EU-Politik. Seit Monaten arbeiten die Chefs der EU-Staaten an einer strategischen Agenda für die nächsten Jahre, die ebenfalls Ende Juni beschlossen werden soll. Von dieser Agenda ist kaum ein Kurswechsel für die erwartete zweite Amtszeit von der Leyens zu erwarten.Daran kann sich nur etwas ändern, wenn die konservative Gruppierung der Europäischen Volkspartei bei der Wahl krachend verlieren sollte. Alles spricht dafür, dass die EVP weiterhin die stärkste Fraktion im EU-Parlament stellen wird. Damit scheint eine zweite Amtszeit für von der Leyen sicher. Etliche Regierungs- und Staatschefs der EU, auch Olaf Scholz, haben sich für sie und damit für ein „Weiter so“ in der europäischen Politik ausgesprochen. Doch es könnte noch anders kommen.Ursula von der Leyen könnte auf die Rechten angewiesen seinUnd zwar, wenn sich die Machtverhältnisse im EU-Parlament so weit verschieben, dass von der Leyen auf die Unterstützung der Rechten beziehungsweise Rechtsextremen angewiesen ist. Allgemein wird erwartet, dass die europäische Rechte zulegen wird, zulasten der Konservativen, der Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen. Je nachdem, wie viel die rechten Fraktionen hinzugewinnen, wird die EVP ihre Kandidaten nicht ohne Stimmen von rechts durchbringen können. Die Prognosen zum Wahlausgang in den Niederlanden zeigen erhebliche Erfolge für die populistische Rechte: Geert Wilders Partei für die Freiheit dürfte sieben Sitze erobert haben, beim letzten Mal war es nur einer.Nicht nur der Ampel oder dem ungeliebten französischen Präsidenten, vielen Regierungen in den EU-Ländern steht eine Denkzettelwahl ins Haus: Endlich können die Wähler ihren wachsenden Unmut über die aktuelle Politik der EU per Stimmzettel merken lassen. Ein europäisches Paradox: Die EU als solche genießt breite und wachsende Zustimmung, ihre aktuelle Politik und ihr Spitzenpersonal, speziell die viel verlästerten Brüsseler Eurokraten, eher nicht. Die Unzufriedenheit mit dem Stand der Dinge in der EU kann sich rechts wie links auszahlen. In den Niederlanden hat die Opposition von Grünen und Sozialdemokraten knapp gewonnen, in Frankreich könnte nach den aktuellen Umfragen sogar die sozialistische Partei Emmanuel Macrons Partei Renaissance noch überholen. Doch die rechtspopulistische Rassemblement National liegt mit um die 30 Prozent vorn.Die populistische Rechte hat gelernt und Kreide gefressen, anders als die AfD, die selbst ihren bisherigen Gesinnungsfreunden inzwischen peinlich ist. In den meisten EU-Ländern tritt die Rechte schon längst nicht mehr klar „antieuropäisch“ auf, im Gegenteil. Selbst der ewige Quertreiber Viktor Orbán twittert heute gern unter dem Hashtag „MEGA – Make Europe Great Again“. Das einstige Feldgeschrei gegen den Euro ist weitgehend verstimmt. Die Rechte tut einiges, um für gutbürgerliche Konservative salonfähig zu werden.Orbán und seine Gesinnungsfreunde treten lautstark für eine „kulturelle Identität Europas“ ein. Nicht Ethnien oder Nationen, sondern das hellenistisch und christlich geprägte Abendland, Europa als Hort der Vernunft, der Wissenschaft, der Zivilisation bilden ihren Wertehimmel. Konservative sind dafür empfänglich. Spitzenleute der Rechten wie Giorgia Meloni und Marine Le Pen tun ihr Bestes, um sich von der extremen Rechten und ihrer Europa-feindlichen Agenda abzusetzen und sich als geläuterte Realpolitiker zu präsentieren, mit denen gestandene Konservative paktieren können. Ursula von der Leyen hat es vorgemacht. Ihr Schulterschluss mit Meloni auf der europäischen Bühne war unübersehbar und wohlkalkuliert.Für eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin braucht sie nicht nur die Unterstützung der Staats- und Regierungschefs, sie braucht eine Mehrheit im neuen EU-Parlament. Doch ganz ähnlich wie vor fünf Jahren können die Staatschefs der großen EU-Länder in letzter Minute einen ganz anderen Kandidaten aus dem Hut zaubern.Hinter den Kulissen wird darüber heftig spekuliert. Was passiert, wenn Emanuel Macrons Partei die Wahl krachend verliert und an zweiter oder gar an dritter Stelle, hinter dem Rassemblement National und der Sozialistischen Partei landet? Denn wäre die fragile Koalition von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen, die von der Leyen bisher trug, akut gefährdet.Umfrage: Nur 46 Prozent der Deutschen zufrieden mit Ursula von der LeyenVon der Leyen mag die Kandidatin der europäischen Konservativen sein. In Umfragen wird ihr kein gutes Zeugnis ausgestellt. Nach der jüngsten Umfrage des Insa-Instituts unter deutschen Wählern sind 46 Prozent unzufrieden mit ihrer Arbeit, nur 27 Prozent befürworten eine weitere Amtszeit der CDU-Politikerin. Von der Leyen wird für ihre zweite Amtszeit ein sehr breites Bündnis im EU-Parlament zusammenbringen müssen. Bei all ihrer bewiesenen Wendigkeit: Das wird nicht leicht. Ihre neue Busenfreundschaft mit Giorgia Meloni wird ihr nicht viel helfen. Und ein gedemütigter Präsident Macron könnte versuchen, seinen Führungsanspruch in Europa zu bekräftigen, indem er einen neuen Kandidaten präsentiert. Und den hat er bereits.Die Sozialdemokraten und die Grünen, allen voran die deutschen Parteien haben von der Leyen bereits eine rote Linie aufgezeigt: Sollte sie auf Stimmen aus den Fraktionen rechts von der EVP angewiesen sein, würden sie sie nicht wählen. Um die AfD geht es dabei nicht. Keine Stimme von Sozialdemokraten und Grünen, wenn von der Leyen sich von der Rechten wählen lässt. Mit anderen Worten: Sie könnte noch scheitern. Giorgia Meloni ist zwar wohlgelitten, weil sich ihre Regierung in Europa anders verhält, als das zuerst erwartet wurde. Aber die Unterstützung ihrer Partei dürfte für von der Leyen nicht reichen. Andere Kandidaten ins Spiel zu bringen, kann sich für die Grünen lohnen. Kandidaten, die zum Beispiel einen grünen EU-Kommissar aus Deutschland eher akzeptieren würden als Ursula von der Leyen.Ein aussichtsreicher Kandidat kommt aus Italien. Mario Draghi genießt als ehemaliger Chef der Europäischen Zentralbank und langjähriger Regierungschef Italiens einen exzellenten Ruf. Den hat er sich redlich erworben. Wer hätte nicht sein Machtwort „whatever it takes“ noch im Ohr? Mit einem Satz hat er sich damals mutig gegen die katastrophale Politik der Merkel-Regierung gewandt, die die sogenannte „Euro-Krise“ erst verursacht hatte. Draghi hatte den Mut, die Fesseln zu ignorieren, die die Lissaboner Verträge der EZB auf deutschen Wunsch angelegt hatten. Emanuel Macron wird der Versuchung kaum widerstehen können, ihn als Joker aus dem Ärmel zu ziehen. Die Sozialdemokraten und Grünen könnten mitziehen. Nur für die CDU beziehungsweise die europäischen Konservativen wäre die Pille bitter. Vielleicht zu bitter?Mario Draghi setzt sich für eine mutige europäische Industriepolitik einDoch so weit auseinander liegen Draghi und von der Leyen nicht, wenn es um die Ausrichtung der zukünftigen EU-Politik geht. Draghi ist interessanterweise der Vorsitzende einer hochkarätig besetzten Expertenkommission, die im Auftrag von der Leyens einen umfangreichen Bericht über die Zukunft der europäischen Wirtschaft (insbesondere deren internationale Wettbewerbsfähigkeit) vorbereitet. Der Bericht wird bald vorliegen und die wirtschaftspolitische Agenda der EU mitbestimmen. Was Draghi darin befürwortet, liest sich wie eine Fortführung des in den Zeiten der Corona-Pandemie vollzogenen Kurswechsels: Mehr gemeinschaftliche Initiativen der EU-Länder zur Marktkonsolidierung, also zur Schaffung europäischer Riesenkonzerne, die mit den US-amerikanischen und chinesischen mithalten können. Mehr öffentliche und mehr öffentlich geförderte private Investitionen, vor allem in die Infrastruktur, finanziert mit EU-Anleihen.Mit Draghi als Kommissionspräsident würde das rasch umgesetzt: Neue EU-Sonderfonds, finanziert mit Euro-Bonds, mehr Geld und mehr Schwung für die Kernprojekte der EU, vom europäischen Green Deal bis zur europäischen Verteidigungsgemeinschaft. In Frankreich gefällt das, in etlichen anderen EU-Ländern auch. Die Sozialdemokraten und Grünen wären begeistert.Mario Draghi hat bewiesen, dass er ein unabhängiger Kopf ist, ein Mann mit Stehvermögen, charmant, aber beinhart, wenn es sein muss. Das Gejammer aus Deutschland über die Schuldenwirtschaft würde ihn nicht beeindrucken. Als welterfahrener Ökonom, ehemaliger Regierungschef und leitender Zentralbanker gibt er wenig auf die in Deutschland allseits beliebten Dogmen. In der Corona-Krise hat die EU, unter von der Leyens Führung, richtig und konsequent agiert, ohne sich von ideologischem Gegenwind aus Deutschland beirren zu lassen. Draghi würde das fortsetzen, konsequenter als von der Leyen. Rücksicht auf die Rechte im EU-Parlament bräuchte und würde er nicht nehmen. Möglich, dass sich sogar die linke Fraktion im EU-Parlament überzeugen ließe, diesen Kurs einer mutigen europäischen Investitions- und Industriepolitik zu unterstützen.