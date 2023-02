Bloß alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

der gleichsam einem filmischen Naturgesetz folgt und wie seine unzähligen Vorgänger auf der Leinwand den Kampf gegen das Verbrechen zugleich als einen gegen den Misserfolg und die Verzweiflung führt. Und zweitens ist Hae-joon eine der beiden Hauptfiguren im jüngsten Film des Südkoreaners Park Chan-wook – und der hat bereits in seinen bisherigen Arbeiten ausreichend unter Beweis gestellt, dass er sich des alten Genrekinos dermaßen lustvoll bedienen kann, dass es eine völlig neue Freude ist.Liebe wider WissenDeshalb also verliebt sich Hae-joon möglicherweise nicht wider besseres Wissen, sicher aber gegen den Rat des jüngeren Kollegen Soo-wan (Go Kyung-Pyo). Und zwar in die Witwe jenes Mannes, der im nahen Gebirge, am Fuß einer Felswand, gefunden wurde. Mit zerschlagenem Körper und, wie sich bald herausstellt, den DNA-Spuren seiner Ehefrau unter den Fingernägeln.Doch die chinesischstämmige Seo-rae (Tang Wei) zeigt sich weder geständig noch vom Tod ihres bedeutend älteren Mannes, eines pensionierten Beamten der koreanischen Einwanderungsbehörde, sonderlich berührt. Als Hae-joon sie fragt, ob er ihr die zerschmetterte Leiche lediglich beschreiben soll oder ob sie sich stattdessen die Bilder ansehen möchte, entscheidet sich Seo-rae für die Bilder. Was Hae-joon imponiert und worauf er eine Wesensverwandtschaft mit einem Menschen erkennt, der wie er alles sehen muss, um es glauben zu können. Außerdem würde seine Frau sich ähnlich unberührt zeigen, meint er, und bestellt für sich und Seo-rae teures Gourmet-Sushi für die Mittagspause.Obwohl verheiratet, lebt Hae-joon alleine in Busan, wo er auch zunehmend seinen Dienst als Einzelgänger versieht. Seine Frau, die als Technikerin in einem Atomkraftwerk in einer verschlafenen, stets nebeligen Provinzstadt arbeitet, besucht er am Wochenende. Ihre Ratschläge gegen seine Schlaflosigkeit könnten aus jedem populärwissenschaftlichen Ratgeber stammen und helfen ihm natürlich nicht. Immerhin schläft er in seinem Auto ein, wenn er Seo-rae observiert. Dann klopft sie frühmorgens besorgt an die Scheibe und weckt ihn. Tagsüber tropft er sich die Augen ein, damit sie ihm nicht zufallen. Offen jedenfalls bleibt die Frage, welche Rolle Seo-rae für ihn spielt. Oder ob sie bloß mit ihm spielt.Es ist beinahe unmöglich, alle filmhistorischen Motive, die Park Chan-wook in diesen Film hineingepackt hat, zu erkennen, geschweige denn als Zitat zu entschlüsseln. Die Erzählung, für die Park zu Beginn auch vor skurril anmutendem Slapstick nicht zurückscheut, orientiert sich zunächst noch am klassischen Hollywood-Detektivfilm, und Hitchcocks Vertigo erweist sich, inklusive Verfolgungsjagd über die Dächer der Stadt, auch nach Jahrzehnten noch als formidable Blaupause. Als Seo-rae offiziell für unschuldig erklärt und der Fall – möglicherweise zu Unrecht – geschlossen wird, entwickelt sich die Story jedoch plötzlich zu einem zarten Melodram. Weshalb sich in diesem Film auch keine Amour fou entzündet, sondern zarte Gesten und bedeutungsvolle Blicke genügen müssen. Auch deshalb ist eine der schönsten Szenen der erste gemeinsame Besuch eines Tempels. Selbstverständlich bei Regen.Eingebetteter MedieninhaltSo bekannt die Kinogeschichte eines Mannes, der sich obsessiv in eine Frau verliebt, sie für sich gewinnt und wieder verliert, auch sein mag, so außergewöhnlich sind Neuerzählung und Ausgestaltung in diesem Film. Denn wie bereits in seinem als Verwirrspiel angelegten historischen Erotikthriller The Handmaiden (2016), in dem mit jedem neuen Kapitel die Wahrheit und die Lüge ununterscheidbar werden, hält Park auch in Decision to Leave nach diesem ersten Akt, wenn das Seelenheil des armen Polizisten gerettet sein könnte, weitere dramaturgische Volten bereit. Weshalb sich auch wenig überraschend die junge Liebe als zerbrechlich erweist und Hae-joon mit gebrochenem Herzen die Stelle als Kommissar in der Heimatstadt seiner Frau antritt. Nach einiger Zeit läuft ihm Seo-rae abermals verheiratet über den Weg. Und abermals bald als Witwe.Die koreanischen KollegenPark Chan-wook gilt seit vielen Jahren als einer der bekanntesten Filmemacher Südoreas. Seinen Ruf verdankt er vor allem seiner Kunst, sich Stoffe des westlichen Genrekinos mit ungewöhnlicher Perspektive anzueignen. Diese fehlende Scheu vor dem Zugriff auf das Populäre unterscheidet Park von seinen renommierten koreanischen Regiekollegen Hong Sang-soo (Right Now, Wrong Then), dessen intellektuell verspielte Arbeiten das westliche Festivalpublikum verehrt, oder von dem ehemaligen Schriftsteller Lee Chang-Dong (Burning). Dagegen verbindet ihn die fehlende Unbefangenheit gegenüber dem Kommerz etwa mit Oscar-Gewinner Bong Joon-ho (Parasite, Snowpiercer) ebenso wie mit dem im Westen vielfach unterschätzten Kim Jee-woon (A Tale of Two Sisters), der zuletzt in der bizarren Serie Dr. Brain (zu sehen auf Apple TV+) das Motiv des grenzgenial verrückten Wissenschaftlers wieder aufleben ließ.Bereits seit zwanzig Jahren sind die Filme von Park Chan-wook geprägt von einer Neuaufbereitung von Mythen, Figuren und Stoffen: philosophisch wie in dem zum Kultfilm avancierten Rachethriller Oldboy (2003) über einen jahrelang eingesperrten Mann, für den Vergleiche mit Stücken von Beckett und Shakespeare ausnahmsweise stimmen; kunstvoll verschachtelt wie in The Handmaiden, einem in den 1930er Jahren angesiedelten Erotikdrama, in dem, basierend auf einem Roman der britischen Autorin Sarah Waters, die militärische und vor allem kulturelle Unterwerfung Koreas durch japanische Truppen erst die Voraussetzung für die menschlichen Abgründe einer Dreiecksbeziehung liefert. Exaltiert wie in Thirst (2009), mit dem er eine eigenwillige, von Émile Zola inspirierte Variation des von Bram Stoker geprägten Vampir-Mythos präsentierte. Aber auch in seinem englischsprachigen Debüt, dem weniger geglückten US-Psychothriller Stoker (2013) mit amerikanischer Starbesetzung, in dem er Hitchcock-Filmen von Shadow of a Doubt bis Frenzy die Reverenz erweist, sind der spezielle Gestaltungswille und die Absicht, Handwerk und Handschrift miteinander zu verbinden, unverkennbar.Dass Park für Decision to Leave nun in Cannes mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet wurde, ist keine Überraschung. Tatsächlich ist sein jüngster Film sein reifster, in dem selbst scheinbar visuelle Spielereien jener großen humanistischen Idee dienen, die hinter der Erzählung steht. Wenn Seo-rae mit glimmender Zigarette einschläft und sich Hae-joon wieder einmal in ihr Wohnzimmer fantasiert, kann er, nur in seiner Vorstellung anwesend, rechtzeitig die herabfallende Asche auffangen – um es später von der unheilvollen Felswand selbst Asche regnen zu lassen. Wenn Seo-rae wiederum in Momenten großer Aufgewühltheit nur Chinesisch spricht und deshalb auf ihrem Mobiltelefon eine Simultanübersetzung verwendet, nimmt diese kurze Verzögerung bereits jene Distanz vorweg, die Hae-joon nicht überwinden wird können. So wie er die Unschuldsvermutung nicht mehr gelten lässt, weil er Seo-rae nicht als jene Frau gelten lassen kann, die er liebt. „Du hast mich würdevoll genannt“, lautet der vielleicht wichtigste Satz in diesem Film. Doch es gibt keine Würde ohne Stolz.Als sie ihn zu Hause besucht, entdeckt Seo-rae in seiner Wohnung einen dunkelblauen Vorhang, hinter dem sich eine Fotosammlung ungelöster Verbrechen verbirgt. Einige Bilder werden später in Flammen aufgehen und zu Asche werden; wenige andere wird er behalten dürfen. Doch ein Bild ist noch keine Erinnerung – aber dafür die Erinnerung ein Bild.