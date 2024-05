Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

das am 11. April nach monatelanger Debatte beschlossen wurde und seit dieser Woche in Kraft ist. Nach mehr als zwei Jahren Krieg und offiziell 31.000, vermutlich aber deutlich mehr gefallenen Soldat*innen hat die Ukraine zunehmend Probleme, ihre menschlichen Reserven aufzufüllen. Die Welle von Freiwilligen aus den ersten Kriegstagen ist längst verebbt. Zehntausende Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren haben das Land verlassen; illegal, denn für sie gilt eine Ausreisesperre. Ermüdung macht sich wiederum bei denen breit, die an der Front bislang überlebt, aber keine Aussicht auf Ablösung haben. In der Ukraine wird daher seit einiger Zeit über „Wehrgerechtigkeit“ debattiert, also die Frage, ob jene, die noch nicht gekämpft haben, verstärkt eingezogen werden sollten, damit solche, die schon lange an der Front sind, demobilisiert werden können. Eine Forderung, die beispielsweise im Dezember 2023 Soldatenfrauen bei einem Protest in Kiew erhoben.Eine von ihnen ebenfalls geforderte zeitliche Begrenzung des Kriegseinsatzes, die im Entwurf des neuen Mobilisierungsgesetzes noch enthalten war, wurde kurz vor der Abstimmung gestrichen. Beschlossen hat das Parlament hingegen Maßnahmen, die die Möglichkeiten, sich dem Kriegsdienst zu entziehen, einschränken. Das Einberufungsalter für Reservist*innen wurde herabgesetzt, die Ausmusterung aufgrund einer Beeinträchtigung erschwert.Kein Reisepass mehr vom KonsulatEine weitere Neuregelung betrifft ebenjene Gruppe, auf die Volodymyr Artiukh hinweist: Ukrainer, die sich dem Zugriff der Militärbehörden entzogen haben, indem sie ins Ausland geflohen oder aber dort geblieben sind. Nach dem neuen Gesetz können sie sich Reisepässe nicht mehr von Konsulaten, sondern nur noch in der Ukraine ausstellen oder verlängern lassen. Wer aber als männlicher Staatsbürger zwischen 18 und 60 Jahren in das Land einreist, wird es danach nicht mehr verlassen dürfen – wegen der Ausreisesperre.Insgesamt leben knapp 250.000 Ukrainer im entsprechenden Alter in der Bundesrepublik, wobei laut Schätzungen des Vereins Connection e. V., der unter anderem Deserteure unterstützt, mehr als die Hälfte davon gar nicht militärpflichtig ist, weil für sie Ausnahmeregelungen gelten. Die Übrigen sind ganz überwiegend keine expliziten Kriegsdienstverweigerer, sondern laut Artikel junge Erwachsene, die als Kinder oder Jugendliche mit ihren Eltern die Ukraine verließen oder im Ausland geboren wurden; ältere Männer, die teils seit Jahrzehnten im Ausland leben, die 60 aber noch nicht erreicht haben; Männer, die die Ukraine illegal nach Kriegsbeginn, oder solche, die sie aufgrund einer Ausnahmeregelung legal verlassen haben und nicht zurückgekehrt sind; trans Personen, die laut Pass als „männlich“ definiert werden; Männer, die aus den russisch besetzten Gebieten nach Europa geflohen sind.Ukrainischer Außenminister Dmytro Kuleba drohtIhnen allen machte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba eine bedrohliche Ansage, als er am 23. April auf X schrieb: „Im Moment sieht es so aus: Ein Mann im Wehrpflichtalter ist ins Ausland gegangen, hat seinem Staat gezeigt, dass ihm sein Überleben egal ist, und dann kommt er und möchte Dienste von diesem Staat erhalten. So funktioniert das nicht.“ Der Aufenthalt im Ausland, so Kuleba, entbinde „einen Bürger nicht von seinen Pflichten gegenüber dem Heimatland“. Die Botschaft der Ukraine in Deutschland verweist auf Nachfrage des Freitag zu den Folgen des neuen Mobilisierungsgesetzes lediglich auf dieses Statement.Werden Auslandsukrainer, die sich den Militärbehörden nicht ausliefern wollen, jetzt in Deutschland zu Sans-Papiers? Darüber beraten Bund und Länder derzeit. Bislang betont das Bundesinnenministerium (BMI) auf Nachfrage, dass der Ausstellungsstopp für Reisepässe auf die Gewährung des vorübergehenden Schutzes zumindest keine Auswirkungen habe.„Bild“-Zeitung: „Bürgergeld statt Krieg“Allerdings gilt dieser Schutz nur noch bis März 2025. Und einen gültigen Pass braucht man in vielen Lebenslagen: um einen Mietvertrag abzuschließen, ein Konto zu eröffnen, zu heiraten oder sich scheiden zu lassen. In Deutschland gilt sowieso für alle Menschen ab 16 Jahren eine Ausweispflicht. Auch das BMI stellt klar, dass ausländische Staatsangehörige in der Bundesrepublik grundsätzlich „im Besitz eines gültigen und anerkannten Passes oder Passersatzpapiers“ sein müssen. Liegt beides nicht vor, prüfen die Ausländerbehörden, ob ein Pass „in zumutbarer Weise von den zuständigen Behörden des Herkunftsstaates erlangt werden kann“. Und: Eine Wehrpflicht gilt grundsätzlich als zumutbar.Auch dann noch, wenn, wie in der Ukraine, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ausgesetzt wurde? Das ist ungeklärt. Den Internationalen Tag der Kriegsdienstverweigerung am 15. Mai nutzten Pro Asyl und Connection e. V. daher, um die Innenminister*innen der Länder und den Bund dazu aufzufordern, „die Rückkehr Militärdienstpflichtiger in die Ukraine als unzumutbar“ einzustufen und ihnen einen Passersatz auszustellen.Die öffentliche Debatte dreht sich indes längst auch um die Frage, ob und wie die Ukraine dabei unterstützt werden sollte, „ihre Männer“ zurückzubekommen. „Bürgergeld statt Krieg. Mehr als 200.000 potenzielle Soldaten bekommen bei uns Stütze“, hetzte am Neujahrstag 2024 die Bild. In der FAZ war vor Monaten von einem „Ukraine-Paradox“ zu lesen: Die Bundesrepublik konterkariere ihre milliardenschweren Militärhilfen für die Ukraine, wenn sie „deutlich mehr Geld für den Lebensunterhalt ukrainischer Wehrdienstverweigerer“ ausgebe.Die „Massenzustrom-Richtlinie“ der EU läuft ausZwar stellte etwa Justizminister Marco Buschmann (FDP) früh klar, man werde Ukrainer nicht zum Kriegsdienst zwingen. Doch bei der Union, die in einigen Ländern und 2025 womöglich wieder im Bund regiert, sieht das schon anders aus. Deutschland könne „das Bürgergeld für diese Gruppe aussetzen und bei der Erfassung und Zustellung von Bescheiden mithelfen“, schlug der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) erklärte in der ARD, die „Verteidigungsbereitschaft der Ukraine zu unterstützen“ könne auch bedeuten, „dass wir daran mitwirken, dass die Ukraine auf Männer, die ins Ausland geflohen sind, die aber im Krieg eingesetzt werden können, zurückgreifen kann“.In der zweiten Jahreshälfte wird diese Debatte wohl lauter werden. Denn in knapp neun Monaten läuft die „Massenzustrom-Richtlinie“ aus, die die EU-Staaten 2022 beschlossen und auf drei Jahre befristet hatten. Sie gewährt Ukrainer*innen, egal ob wehrpflichtig oder nicht, humanitären Aufenthalt. In Deutschland rechtfertigt die Regelung den Bürgergeldbezug statt – wie bei anderen Geflüchteten – geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ob es zu einer Verlängerung der Richtlinie kommt, ist völlig offen. Polen, Litauen und Estland haben der Ukraine bereits Unterstützung dabei angeboten, an die Auslandsukrainer ranzukommen.