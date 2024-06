Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

nommen. Zu DDR-Zeiten war hier ein Gemeindezentrum der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft untergebracht, mit täglicher Essensausgabe an die Arbeiter*innen, Tanz und Kulturangeboten. Nach der Wende trug die Location verschiedene Namen, sie hieß „Moondance“ und „Ageless“, dann kam das große Disko-Sterben. Seit einigen Jahren steht das Haus leer.Vor dem „Ageless“ turnt ein Kind auf einem Schuttberg und blinzelt in die Sonne. Der Tag hat grau und kühl begonnen, jetzt ist es knallheiß, ein diesiger Samstagnachmittag im Mai. Baden wäre jetzt schön, stöhnt einer lachend, während er aus dem Auto kriecht, unter dem Arm eine Kiste mit Flyern. Er gehört zu einer Gruppe von Unterstützer*innen, die heute durch die Dörfer zieht, gemeinsam mit Johannes Hecht. Der will bei den Kommunalwahlen am 9. Juni im Amtsbereich Jarmen-Tutow, 6.675 Einwohner*innen, für die Linkspartei in den Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald gewählt werden. Einer der ärmsten Landkreise der Bundesrepublik.Zwischen Sylt und ThüringenEs ist das Wochenende, an dem die Republik über ein Video aus Sylt diskutiert und die erste der mit Sorge erwarteten Wahlen des Jahres in Thüringens Kommunen ansteht. Ein bisschen entrückt, als spiele das alles keine so große Rolle hier, ist die Stimmung freudig gelöst unter denen, die auf dem kleinen sandigen Parkplatz vor der stillgelegten Disko und dann in weiteren Dörfern Halt machen, aus ihren Autos steigen und ausschwärmen: um die Einfamilienhäuser abzulaufen, Flugblätter in Briefkästen zu stecken, mithilfe von Kabelbindern und Räuberleitern die Wahlplakate so weit oben an den Laternenmasten anzubringen, dass sie nicht ohne Weiteres wieder heruntergeholt werden können. Ein fast schon unerhörter Optimismus liegt in der Luft. Immerhin passiert hier etwas, das derzeit in der Öffentlichkeit als besonders gefährlich und gefährdet beschrieben wird: Kommunalwahlkampf. In der Provinz. Wo die AfD gute Chancen hat, stärkste Kraft zu werden.Die da bei der Dorftournee „Hechti“ unter die Arme greifen, sind Nachbar*innen, alte Bekannte; einige sind von weiter weg angereist, aus Neustrelitz und Schwedt, auch aus Berlin, Dresden und Leipzig. Amelie Weber, die als Biologin an der Charité in Berlin forscht, kennt Hecht von der Klimabewegung, sie haben sich bei einer Aktion von Ende Gelände angefreundet. Mit Parteipolitik habe sie eigentlich nichts am Hut, sagt Weber, „aber als der mich gefragt hat, ob ich ihm beim Wahlkampf auf den Dörfern helfe, war ich sofort dabei“. Ein Squad brettert die Dorfstraße hoch, der Mann darauf bremst ab, sie reicht ihm ein Flugblatt hoch, er nickt freundlich und düst davon. Weiter geht’s.Placeholder image-3So entspannt ist der Wahlkampf nicht immer: Eine Woche zuvor sind die Scheiben des Linke-Büros in Anklam, eine halbe Stunde Autofahrt entfernt, besprüht worden. Der 19-jährige Moritz Griffel, linker Kreistagskandidat aus Torgelow, wurde kürzlich in einem Graffito mit dem Tod bedroht. Johannes Hechts Mutter war dagegen, dass ihr Sohn sich kommunalpolitisch engagiert. „Am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass ich Kampfsport mache“, sagt er.An einem der Stopps findet die Wahlkampftruppe im Gebüsch versteckte abgehängte Plakate. Die der Linken werden wieder angebracht – und, nach kurzer Diskussion, auch die der Grünen. „Das gehört zum guten Ton“, findet einer der Helfer. Als sie gerade fertig sind, kommt eine ältere Anwohnerin vorbei; Johannes Hecht geht auf sie zu: „Möchten Sie einen Flyer haben? Ich kandidiere für die Linke bei den Kommunalwahlen.“ Sie greift zu, liest den Namen. „Hecht, so heißt auch unser Bürgermeister.“ Der Kandidat nickt: „Ich bin der Sohn“, klärt er auf. „Ach so! Ja klar! Wie schön!“ Geplauder. Weiter geht’s.Das Heimatdorf der Hechts ist Wietzow, das zusammen mit den Dörfern Daberkow und Hedwigshof eine Gemeinde bildet, die 335 Einwohner*innen zählt. Vater Olaf Hecht ist ehrenamtlicher Bürgermeister, parteilos; auf Gemeinde-Ebene ist es hier unüblich, im Namen einer Partei anzutreten. Er kandidiert nicht mehr, ein Nachfolger fehlt bislang, findet sich nicht doch noch jemand, wird das Amt Jarmen-Tutow den Posten besetzen müssen. Am 9. Juni werden neben den Bürgermeister*innen auch die Gemeindevertretungen und die Kreistage neu gewählt. Die Chancen von Johannes Hecht, in den Kreistag Vorpommern-Greifswald einzuziehen, stehen ganz gut, auch wenn der Linken Einbußen drohen. 2019 war sie in ganz Mecklenburg-Vorpommern mit 16 Prozent noch zweitstärkste Kraft und im Landkreis mit knapp 13 Prozent nach CDU und AfD drittstärkste Partei geworden.Wie so viele in seinem Alter ist Johannes Hecht einige Jahre weg gewesen: Studium, Arbeit als Lehrer für Geschichte und Politik in Berlin, Aktivismus in der Mietenbewegung der Hauptstadt. Seit 2019 lebt er wieder Teilzeit in seinem Heimatdorf, mit seiner Schwester. „Schön haben wir es hier“, sagt er, was stimmt: Wietzow ist ein grün überwuchertes, verwunschenes Paradies im Miniaturformat – eigentlich ein richtiges Bullerbü. „Aber seit Jahrzehnten werden nur noch Verschlechterungen verwaltet.“Die Region hat ein geringes Pro-Kopf-Einkommen, wenig Infrastruktur, nicht nur die Diskotheken sind stillgelegt worden. Von den Profiten aus den allgegenwärtigen Windrädern kommt fast nichts vor Ort an, die Gemeinden haben kein Geld, Busse fahren nicht mehr, ganze 14 Jugendclubs sind seit 2016 im Landkreis verschwunden. Jetzt steht der „Demokratiebahnhof“ in Anklam auf der Abschussliste und ist akut gefährdet.Placeholder image-1Als er davon gehört habe, sei er endgültig entflammt gewesen, sagt Hecht, zurückzukehren und sich für die Region einzusetzen. „Es kann doch nicht sein, dass alle was von demokratischen Werten und Kampf gegen rechts erzählen, aber dann die Jugendeinrichtungen schließen.“ Die Linke fordert einen Club in jeder Gemeinde mit über 2.000 Einwohner*innen. Daneben ist der öffentliche Nahverkehr Hauptthema ihres Kommunalwahlkampfs. Hecht hat einen erfolglosen Selbstversuch unternommen, ohne Auto von Altentreptow nach Jarmen zu kommen: Der Bus hätte drei Tage im Voraus bestellt werden müssen. Das 49-Euro-Ticket lohnt sich auf dem platten Land nicht, es fehlt schlicht der ÖPNV, um es nutzen und damit auf das Auto verzichten zu können.Eingebetteter MedieninhaltDie Linke will, dass zumindest zwischen den größeren Orten wieder eine Bus-Taktung wie früher eingeführt wird. Dafür sind Investitionen nötig, über die nicht allein der Kreistag, sondern auch die hohe Bundespolitik entscheidet, mit der man sich wird anlegen müssen. Dass Hecht als Parteineuling die Chance dazu erhält, hat damit zu tun, dass er eine Lücke füllt: In der Kommunalpolitik gibt es viele alte und einige sehr junge Menschen – der „Mittelbau“ fehlt, die Altersgruppe, die die Region verlassen hat.„Flyern, wo andere Urlaub machen“In Hohenbüssow aber, der nächsten Station, leben vor allem Familien mit kleinen Kindern, die Eltern sind in Hechts Alter, einige kennt er seit der Kindheit. Hohenbüssow war früher ein Kurort und ist jetzt eine Art vorpommerscher Dschungel, noch zugewucherter als Wietzow. Das Dorf atmet alternatives Flair, vor vielen Häusern steht ein X aus Holz – das Zeichen des Kampfes gegen die Schweinezuchtanlage Alt Tellin, Europas größte. 2021 brannte sie ab, 60.000 Schweine kamen ums Leben, eine Katastrophe.Das erzählt Johannes Hecht, während sich die Truppe durch die Büsche schlägt. „Flyern, wo andere Urlaub machen“, murmelt jemand von hinten, der Ausblick geht auf weitläufige Wiesenlandschaften. Vor einem Grundstück bleibt Hecht stehen und sucht nach einem Stein, um den Flyer zu beschweren. Aus dem Grünen kommt ein Mann angelaufen, Strohhut, Shirt, untenrum nur einen Schlüpfer, die Schaufel von der Gartenarbeit in der Hand. „Ey, Maddin, wir machen Wahlkampf, zieh dir mal ’ne Hose an!“, ruft Hecht ihm zu. „Ach, Hechti, du bist’s“, schallt es zurück. „Hab gerade keine Hose.“ Kurze Plauderei am Briefkasten. „Maddin“ nimmt das Flugblatt, obwohl er „eigentlich nicht so der Flugblatt-Typ“ sei. Er tippt an die Krempe seines Strohhuts und lacht. Hinterher wird Hecht sagen, dass die beiden schon viel miteinander diskutiert hätten, Maddin sei eher Team Sahra Wagenknecht. „Aber der wird mich schon wählen.“ Man kennt sich. Das zählt etwas, vielleicht mehr als das, was in Wahlprogrammen steht.Placeholder image-2Letzter Halt: die noch zur Hälfte bewohnten Plattenbauten in Alt Tellin. Es ist Abend geworden, viele Stunden hat der Einsatz gedauert, einige Dutzend Flyer und Plakate haben sie in den Orten gelassen, ein paar Gespräche konnte der Kandidat führen. Wo wenige Menschen verteilt auf großer Fläche leben, braucht ein Wahlkampf Zeit, Geduld und auch Argumente gegen die AfD.Weil kaum jemand Programme liest, hat Johannes Hecht eine Zusammenstellung dessen gemacht, was die AfD fordert, um es jenen in die Hand drücken zu können, die ihm nicht glauben, dass die AfD keine soziale Politik, sondern die Reichen noch reicher machen will. Ist Johannes Hecht im Gespräch mit denen, die erwägen, die AfD zu wählen? „Absolut. Geht gar nicht anders. Hier ist jeder mit jedem im Gespräch.“Wenig später fährt ein Auto auf die Gruppe zu, hält an, der Fahrer grüßt, nimmt ein Flugblatt, dann zeigt er auf das Plakat, das die Helfer gerade aufhängen und auf dem „Linke Kommunalpolitik ist weiblich“ steht. „Kastriert euch nicht selber“, rät er den Männern. Augenrollen. Weiter geht’s.Weiter geht es auch für Johannes Hecht, wenn er am 9. Juni nicht in den Kreistag einziehen sollte, sagt er. Er habe jetzt Feuer gefangen, er werde Kommunalpolitik machen, Punkt. Wird er nicht gewählt, kann die Linke ihn als Bürger in Fachausschüsse zum Verkehr oder zur Jugendarbeit berufen. Vielleicht wird er in der kommenden Legislatur erfolgreich für Jugendclubs kämpfen, vielleicht mit dafür sorgen können, dass der Bus wieder fährt. Vielleicht wird es dann auch mal wieder einen Disko-Abend geben, wo jetzt nur noch Ruinen stehen.