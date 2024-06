António Guterres fordert Werbeverbot für Fossilkonzerne: „Ihr seid Paten des Klimachaos“

Vorschlag Neue Messergebnisse belegen: Noch nie war so viel Treibhausgas wie derzeit in der Atmosphäre. Kaum verwunderlich, dass die letzten 12 Monate allesamt Rekordtemperaturen brachten. In New York präsentierte der UN-Generalsekretär nun eine Idee