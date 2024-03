Cybergrooming: Wie Ornella Al-Lami Pädokriminelle hackt

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

is minutiöser Beweisführung. Währenddessen entwickelt der Vater durch die Gehirnwäsche der Sekte eine paranoide Schizophrenie, wird gewalttätig. In den psychotischen Phasen bewegt er sich in eigenen Welten, erkennt die eigenen Kinder nicht wieder. In den Zwischenphasen ist er liebevoller Vater, erzählt Al-Lami. Ein emotionales Spannungsfeld der Superlative, das zusätzlich schwer belastet. Schließlich schafft Al-Lami es, sich von den Zeugen Jehovas zu lösen.Nach einem Suizidversuch, der sie ins Krankenhaus bringt, erzählt sie einer Psychologin vom Missbrauch durch den Priester. Auch ihre Mutter erfährt so die Wahrheit. Noch am selben Tag verlässt sie gemeinsam mit der Tochter die Zeugen Jehovas und erstattet Anzeige. Es kommt zur Verurteilung: sechs Monate auf Bewährung und dreitausend Euro Schmerzensgeld. Zum damaligen Zeitpunkt gibt es noch kein Gesetz gegen Stalking. Erst 2017 wird es eingeführt.Kontaktaufnahme bei FortniteDie persönliche Erfahrung sexueller Gewalt lässt Al-Lami handeln, mit ihren eigenen Mitteln. „Ich komme aus einer technisch sehr affinen Familie.“ Ebenso normal: „Ich war schon früh im Internet und bin da schon bald mit Cybergrooming-Situationen in Kontakt gekommen.“ SchülerVZ, ICQ, MSN Messenger, heute längst vergessene Chat-Plattformen und Netzwerke, werden schon damals zum potenziellen Tummelplatz für Pädo- und Cyberkriminelle. Der Initialzünder für ihren Aktivismus.Als Al-Lamis Webcam gehackt wird, ist sie fasziniert, will unbedingt verstehen, wie es geht. Für die damals 13-Jährige ist es der Einstieg in die Welt der Hacker:innen. Cybergrooming, also „das onlinebasierte Einwirken auf Kinder mit dem Ziel der Einleitung oder Intensivierung eines sexuellen Kindesmissbrauchs“, wie es Thomas-Gabriel Rüdiger, Leiter des Instituts für Cyberkriminologie an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, definiert, hat in den letzten Jahren noch mal an trauriger Bedeutung zugenommen.Denn die Fälle häufen sich. Laut der Studie „EU Kids online“ des Hans-Bredow-Instituts ist jedes dritte Mädchen und jeder vierte Junge im Alter von neun bis 17 Jahren betroffen und wurde mit anzüglichen Fragen oder sexualisierter Kommunikation konfrontiert. Allein von 2018 auf 2019 beträgt die Zahl der gemeldeten Cybergrooming-Fälle in Deutschland 3.300, ein Anstieg von 34 Prozent.Eine repräsentative Umfrage der Landesanstalt für Medien NRW von 2022 zeichnet ein bedrückendes Bild. Die Anzahl der Cybergrooming-Fälle nimmt demzufolge stetig zu. Fast ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen wurde bereits im Netz von Erwachsenen zu einer Verabredung aufgefordert, auch wurden oft Gegenleistungen für Nacktfotos versprochen. Betroffen sind zunehmend jüngere Kinder, vor allem Acht- bis Zwölfjährige. Das bestätigen auch Al-Lamis Erfahrungen: „Im Gaming-Bereich habe ich ständig Fälle, die mir gemeldet werden. Eltern erzählen, dass ihr Kind bei Fortnite oder Roblox ist und dort immer ein bestimmter Typ auftaucht, der den Kontakt sucht. Meistens sind die Täter Männer.“ Die Spiele eigneten sich hervorragend, um solche Kontakte herzustellen.Die Anzeige müssen die Eltern stellenAl-Lami erzählt von einem Fall, bei dem eine Tochter im Netz einen angeblich gleichaltrigen Jungen kennenlernt, der sie um ein Treffen bittet, weil er sich unsterblich in sie verliebt hätte. Die Mutter sei glücklicherweise zu der Verabredung mitgekommen – der angebliche Junge war ein älterer Mann. Einzelfälle sind das nicht.Bei der Reichweite, die Spiele und Plattformen wie Fortnite und Roblox erreichen, wundert das kaum. Allein Roblox soll täglich rund 40 Millionen aktive Spieler:innen auf seine Server locken. Die Altersgruppe unter 13 Jahren macht dabei den größten Teil aus: 29 Prozent der Spieler sind zwischen neun und zwölf Jahre alt, 25 Prozent sind jünger als neun Jahre.Und auch Fortnite spricht offensichtlich jüngere Zielgruppen an: Über 60 Prozent der Spieler:innen sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. Fortnite gilt als beliebtestes Online-Spiel unter Minderjährigen. Anfragen an der Schnittstelle zwischen Gaming und Cybergrooming sind für Al-Lami Standard. „Wir verfolgen solche Anfragen und identifizieren die Täter. Manchmal führen wir Chats weiter, wenn wir die Identität nicht auf Anhieb herausfinden können. Die Infos übergeben wir dann den Eltern.“ Die Anzeige bei der Polizei zu erstatten, wäre dann die Aufgabe der Eltern. Ihr Fokus liegt auf der Täter:innenidentifikation. Also Täter:innen aus der Anonymität des Netzes herauszuholen und im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar und identifizierbar zu machen. Ihre Erfahrungen prägen auch ihr eigenes Selbstverständnis – gerade seit sie einen kleinen Sohn hat. Ihn will sie für die Gefahren des Internets sensibilisieren.Das ist dann auch Al-Lamis Rat an alle Eltern: Fragen wie „Wo wohnst du?“ im Chat eben nicht zu beantworten – das könne man auch schon den ganz Kleinen beibringen. Ihr Hacktivismus spricht sich herum. Bald kommen auch Journalist:innen aus anderen Ländern auf sie zu – auf der Suche nach Informationen. Und auch die Strafverfolgungsbehörden sind nicht abgeneigt.Das Problem liegt bei den PlattformbetreibernAl-Lamis klarer Vorteil: „Ich kann mich in Grauzonen der Legalität bewegen und manchmal auch in der Illegalität, um an Informationen zu gelangen, die helfen, Täter zu überführen.“ Eine Tätigkeit, die freilich nicht ungefährlich ist. Vonseiten der Behörden wird aber oft mehr als nur ein Auge zugedrückt. Diese hätten schlicht nicht die Möglichkeiten, die Hacker:innen zur Verfügung stünden, so Al-Lami. Über ihre Arbeit mit den Behörden hat sie Positives zu berichten: „Ich persönlich habe nie negative Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, die sind meistens dankbar. Ich würde auch überhaupt nicht sagen wollen, dass die Behörden insgesamt handlungsunfähig sind oder nichts tun würden.“Das Problem liege laut Al-Lami oft eher aufseiten der Plattformbetreiber. Die hätten naturgemäß wenig Interesse daran, sich regulieren zu lassen. Eine Kooperation der jeweiligen Anbieter sei aber oft Voraussetzung dafür, überhaupt an Informationen über mutmaßliche Täter:innen zu kommen.Es hake noch an einem anderen Punkt: beim Frauenanteil in der Hacker:innenszene in Deutschland. Um den stehe es nämlich nicht allzu gut. Freudlos lacht Al-Lami darüber: „Außer mir kenne ich genau eine andere Hackerin.“ Paradoxerweise, darauf weist Al-Lami gleich weiter hin, gebe es im arabischen und indischen Raum viel mehr weibliche IT-lerinnen und Hackerinnen. Aber wie lange kann sie eine solche Arbeit nach Feierabend noch machen? Al-Lami antwortet, dass sie es ehrlich nicht wisse. Was sie weiß: Sie will sich die Möglichkeit stets offenhalten, „von heute auf morgen aufhören zu können“, um die menschlichen Abgründe hinter sich zu lassen. Vielleicht auch die eigenen Dämonen.