Gangrape im Virtuellen: Sexuelle Übergriffe in der Meta-Welt

le Belästigung im Internet ist nichts Neues, aber das in der virtuellen Realität zu erleben, macht es noch mal viel intensiver. Ich wurde nicht nur angegrapscht, sondern um mich herum standen noch andere Menschen, die dieses Verhalten unterstützten, sodass ich mich auf der Plaza isoliert fühlte.“ Selbst als sie den Vorfall umgehend meldete, sei der eigentlich eigens dafür abgestellte Security Guide nicht eingeschritten. Vor diesem Hintergrund wirkt Zuckerbergs Versprechen mehr als zynisch.Die britische Medienexpertin Catherine Allen berichtet davon, wie sie im Metaverse, laut eigenen Angaben, auf ein siebenjähriges Mädchen traf. Das allein wäre schon fragwürdig genug: Metas offizielle Altersgrenze liegt bei 13 Jahren, die Avatare haben ausschließlich das Aussehen von Erwachsenen. Rein optisch sind Kinder und Jugendliche als solche nicht zu erkennen. Allen berichtet weiter, dass sich bald eine Gruppe männlich aussehender Avatare um das Mädchen und sie scharte. Dann witzelte die Gruppe: Ein Gangrape – das wäre jetzt doch lustig. Die New York Times berichtet ebenfalls über eine Frau, deren Avatar im Metaverse belästigt wurde. Sie wurde begrapscht, und ein männlicher Avatar gab vor, auf sie zu ejakulieren.Digitale Tradition sexistischer ÜbergriffeDie Vorfälle häufen sich. Zwar reagiert Meta mit einem Feature, einer Sicherheitsblase um die Figuren, die Grenzüberschreitungen verhindern soll. In den Kommentarspalten in den sozialen Medien heißt es: „Zieh doch einfach das Headset aus!“ Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass sexualisierte Gewalt im digitalen Raum Spuren hinterlässt, die mit physischer Gewalt durchaus vergleichbar sind.Verwunderlich ist die Ignoranz nicht. Der digitale Raum und vor allem die Gaming-Community blicken auf eine lange Tradition sexistischer und toxischer Totalausfälle zurück: angefangen bei misogynen Hasskampagnen gegen Frauen in der Industrie bis hin zu umfassenden strukturellen Ungleichheiten und sexuellen Übergriffen querbeet durch die Branche – zuletzt öffentlich geworden durch die Klagen gegen führende Unternehmen der Industrie wie Activision Blizzard oder Riot Games.Das Metaverse scheint schlicht ein weiteres Spielfeld für sexualisierte Gewalt im digitalen No-(Wo)Man’s-Land zu sein. Eine Studie des Center for Countering Digital Hate (CCD) in den USA bescheinigt das Trauerspiel: Innerhalb von zwölf Stunden sind es durchschnittlich 100 potenzielle Verstöße gegen die offiziellen Meta-Verhaltensrichtlinien: Mobbing, Belästigung, Gewaltandrohungen, pornografische und kinderpornografische Inhalte. Gerade einmal gegen die Hälfte der Meldungen geht Meta vor, falls Nutzer:innen-Namen eindeutig zugeordnet werden können.Viele berichten, dass es nur wenige Minuten dauert, bis man im Metaverse auf sexuelle Belästigung, Vergewaltigungswitze in Chats oder pädokriminelle Inhalte stößt. Das Ergebnis der CCD-Studie ist verheerend: Alle sieben Minuten findet übergriffiges Verhalten statt. Aber es tut sich etwas. Vielleicht auch, weil es mittlerweile zu viele Fälle sind. Wie der des minderjährigen Mädchens unter 16, das im Januar 2024 im Metaverse von mehreren Personen sexuell missbraucht wurde. Sie zeige posttraumatische Symptome ähnlich einer physischen Vergewaltigung. Die britische Polizei ermittelt – das erste Mal überhaupt in einem Fall von sexualisierter Gewalt im Metaverse.Rechtlich nicht geregeltAber welche rechtliche Handhabe gibt es überhaupt, mit solchen Fällen umzugehen? Die Frage, ob virtuelle Vergewaltigung überhaupt Vergewaltigung ist, ist nicht neu. Bereits 1993 beschrieb der Journalist Julian Dibbell Fälle von „Cyberrape“ – Vergewaltigungen in LambdaMOO, einer textbasierten virtuellen Welt, quasi einer Art frühes Metaverse. Dibbell stellte schon damals fest, dass die Übergriffe die Betroffenen in emotionale Ausnahmezustände versetzen. Ganz so, als wäre ihnen die Gewalt im analogen Leben zugefügt worden. Und das, obwohl die textbasierte Online-Welt kaum mit der modernen Technologie mithalten kann. Das Erlebnis ist heute um ein Vielfaches intensiver, da die Grenzen zwischen körperlichem und digitalem Erleben verschwimmen. Wo endet also das Körperliche und wo beginnt das Virtuelle? Fragen, auf die die aktuelle Rechtslage keine befriedigenden Antworten hat. Weltweit ist, wenn rechtlich überhaupt geregelt, die Körperlichkeit Voraussetzung für den Straftatbestand Vergewaltigung.Ein Avatar hat keinen Körper, zumindest nicht in der realen Welt, und kann so per definitionem nicht vergewaltigt werden. Auch in Deutschland regelt das Strafgesetz den Tatbestand Vergewaltigung als „Eindringen in den Körper“. Die Körperlosigkeit des virtuellen Avatars macht das Metaverse also zum potenziell rechtsfreien Raum.Auch der Straftatbestand der sexuellen Belästigung greift nicht, da dieser ebenfalls eine körperliche Berührung erfordert. Und vor allem eine Person. Ob ein Avatar als eine Person im Sinne des Strafgesetzbuches gilt, ist fraglich. Eine gefährliche Mischung: Sexualisierte Gewalt im Metaverse kann also für die Betroffenen ähnliche Folgen haben wie Übergriffe im nichtdigitalen Raum. Strafrechtlich drohen bei sexuellen Übergriffen im Metaverse jedoch keine Konsequenzen.Ein neuer krimineller RaumWirksam werden könnte hier das Ende 2022 in Kraft getretene Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, DSA). Zentrale Vorgaben des DSA können auch auf die virtuellen Welten des Metaverse angewendet werden, etwa Regularien zu irreführendem Design, Werbung oder der Pflicht zu transparenten und schnellen Meldewegen. Gerade Letzteres ist im Fall von sexuellen Übergriffen besonders wichtig. Aber auch andere Gesetze wie Vorgaben zum Verbraucher:innenschutz, Jugend- und Medienschutz bieten schon ein Rüstzeug gegen den virtuellen Wilden Westen. Sie müssten nur angewendet und durchgesetzt werden. Expert:innen wie Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger weisen seit Jahren auf die Problematik hin.Konzerne wie Meta oder Google investieren Milliardensummen in Metaverses. Bis 2025 wird der Gesamtheit ein Wert von rund 800 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Der neue kriminelle Raum werfe außerdem ganz neue Probleme auf. Im Januar 2024 warnte Interpol vor neuen Herausforderung wie Datenklau, Angriffen auf Infrastrukturen, Raubüberfällen bis hin zu sexueller Gewalt gegenüber Avataren. Ermittler:innen stehen hilflos vor den virtuellen Tatorten. Wie sammelt man Beweise, wenn diese physisch nicht greifbar sind?Ein Handeln ist überfällig. In den USA läuft seit diesem Jahr ein Fortbildungsprojekt der Initiative Zero Abuse Project, gefördert vom US-amerikanischen Justizministerium. Polizist:innen werden hierbei für Kriminalität im Metaverse sensibilisiert. Interpol fordert genaue Vorgaben, damit die internationale Strafverfolgung handlungsfähig wird. Auch gegen sexualisierte Gewalt im Metaverse. Die Entscheidung, ob Sicherheit in virtuellen Räumen stattfindet, sollte nicht allein bei Mark Zuckerberg und Co. liegen. Denn die sind damit offensichtlich überfordert.