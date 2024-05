Vanlife: Vogelfrei mit Fußkettchenfotos

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

wasserblondierte Locken, Fußkettchen am Knöchel: Vanlife ist heile Welt und Abenteuer-Utopie in einem. Freiheit! In Großbuchstaben!Millionen holen sich auf Accounts wie „project.vanlife“ Tipps für das perfekte Vehikel. Triff Amy, eine Tierrechtsaktivistin, die per Vanlife ihren ökologischen Fußabdruck minimiert und stets dahin fährt, wo ein Tier auf Rettung wartet. Oder Katharina, die Vintage liebt und ihren liebevoll konvertierten 1979er Ford Econoline: Die „Essenz von Vanlife“ ist verbindend: Simplizität erfahren, (zurück)finden zu den „Grundbedürfnissen“. So heißt es auf der laut eigenen Angaben weltgrößten Vanlife-Communityseite: „Mach dich auf die Reise hin zu einer autarkeren und erfüllenderen Existenz“. Wirklich?Das Postkartenbild gerät zunehmend in die Kritik. Menschen, die sich auf „die Reise“ gemacht haben, entlarven die Sonnenuntergangsromantik als Bullshit. Und immer öfter melden sich Leute zu Wort, die das Tiny Home im Tiny Van schlicht deshalb gewählt haben: weil sie mussten. Influencerin „bylandnjeep“ etwa erzählt, dass sie sich ihre Miete nicht mehr leisten konnte. Userin „nomadgonewrong“ landete im Van, als eine Mieterhöhung anstand. Und kurz darauf traf sie im Job eine Entlassungswelle. Nun schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durch.Vanlife-Utopie verharmlost und romantisiert strukturelle ProblemeWie schnell es gerade in den USA gehen kann, dass das Auto das Dach über dem Kopf bietet, zeigen auch Serien wie Maid, in der die Mutter der Protagonistin im Auto vor Supermärkten lebt und sich die Obdachlosigkeit zum freigeistigen Lebensstil schönredet. Seit Jahren grassiert im Haupt-Herkunftsland der Vanlife-Romantik die Obdachlosigkeit. Allein von 2017 bis 2018 hat sie sich in vielen Bundesstaaten verdoppelt – und dann kam Corona verschärfend hinzu. Städte wie das kalifornische Vista bieten seit 2023 „Safe Lots“: Sichere Parkplätz für „Vehicle Residency“.Doch auch in Deutschland ist der Trend angekommen. Einschlägige Seiten informieren: „Vanlife in Deutschland – was ist erlaubt?“ In Zeiten von Wohnungsnot und Mietexplosion lockt das Versprechen auch hierzulande: Lass alles hinter dir, spar Geld und hit the road, Jack! Doch wen betrifft das eigentlich? Nicht alle Menschen sind in der Position, das „einfach mal“ auszuprobieren und – wenn es nicht passt – halt eine neue Wohnung zu nehmen. Für die anderen ist der Bruch riskant: Bekommt denn einen neuen Mietvertrag, wer als bisherige Bleibe „mein Auto“ angibt?Die Social-Media-Utopie wird zum klassistischen Keil. Verharmlost und romantisiert strukturelle Probleme. Du findest keine bezahlbare Wohnung? Mach doch Vanlife! Aufgehübscht noch – wie auch beim Tinyhouse-Trend – mit Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Das stimmt bestimmt. Nur: Sagt das auch wer den Superreichen? Den wenigen Leuten mit Milliardenvermögen stand in Deutschland 2020 mehr als doppelt so viel Wohnfläche zur Verfügung als der „ärmeren“ Bevölkerung. Wohnraum kann sich nicht jeder mehr leisten. Und wer mehr Geld hat, nimmt halt mehr Raum ein.Noch nie gab es so viele Superreiche wie heute – und gleichzeitig ökofantasiert der Social-Media-Trend Normalmenschen in Tiny-Houses oder VW-Busse? Der Kult um Vanlife kaschiert Macht- und Besitzgefälle. Er romantisiert Wohnungslosigkeit zur Lifestyle-Choice. Selbstbestimmter „Minimalismus“ und soziale Alternativlosigkeit sind zwei Welten. In einer davon regieren die Thunfischdosen – selbst wenn es für ein Fußkettchen gerade noch reicht.