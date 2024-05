Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

befindet sich das Land in einem bedauernswerten Zustand. Der Sektor öffentlicher Dienstleistungen ist marode, die medizinische Fürsorge dem Kollaps nahe, der Lebensstandard stagniert seit dem Brexit. Ärmere Bürger kämpfen mit Gesundheitsproblemen, und die Zahl der Essensausgaben für mittellose Haushalte ist in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Die Missstände sind dazu angetan, Depressionen auszulösen. Man kann nicht anders, als Großbritannien mit dem Zertifikat eines „scheiternden Staates“ zu versehen. Dass die für eine solche Misere verantwortliche Partei wohl im Sommer die Ministerien räumen muss, ist nur zu begrüßen. Dennoch kann von Enthusiasmus oder Vorfreude auf eine Wende keine Rede sein.Das entsorgte Erbe Jeremy CorbynsWas die Opposition an Vorsprung verzeichnet, spiegelt eher, wie desillusionierend die Tories regiert haben, und weniger, mit welcher Begeisterung einem Regierungschef Keir Starmer entgegengesehen wird. Das ist kaum verwunderlich. Der Labour-Chef hat einen entschiedenen Rechtsschwenk vollzogen – weg vom Erbe seines linken Vorgängers Jeremy Corbyn. Dessen gesellschaftspolitische Ideen, die Zuversicht und Hoffnung auslösen konnten, sind entsorgt. Die Labour-Führung warnt unentwegt, es sei mit harten Zeiten zu rechnen. Mehr öffentliche Ausgaben werde es nicht geben, es müsse „fiskalische Disziplin“ herrschen.Auch eine Vermögenssteuer für Reiche, die viele Ökonomen für sinnvoll halten, hat Starmer ausgeschlossen. Stattdessen soll unter einer Labour-Regierung die von den Konservativen eingeführte Beschränkung des Kindergeldes für arme Haushalte Bestand haben. Zudem steht Starmer hinter den harschen Anti-Protest-Gesetzen der jetzigen Regierung und will Leute, die durch „antisoziales Verhalten“ auffallen, stärker an die Kandare nehmen. Nicht gerade Positionen, die übermäßig viele Briten nach einer Labour-Regierung dürsten lassen.Der Faktor PalästinaÜber Starmer ist man schon desillusioniert, bevor er überhaupt regiert. Da trösten Alternativen in etlichen Wahlkreisen, in denen progressive Kandidaten gegen Labour antreten, entweder als Mitglieder der Grünen Partei oder als Unabhängige. Viele sind eng verbunden mit der propalästinensischen Bewegung, die zu einem ernst zu nehmenden Faktor in der britischen Politik geworden ist. Die Empörung über die kritiklos pro-israelische Haltung führender Politiker, darunter Keir Starmer, hat den Widerstand noch angefeuert.Diese Energie versuchen alternative Kandidaten jetzt in ihre Wahlkampagne zu übertragen. Dabei geht es nicht nur um das Unrecht im Nahen Osten – Ziel ist es, links von Labour eine Kraft aufzubauen, die so stark ist, dass sie eine künftige Starmer-Regierung beeinflussen kann. Das wäre nach dem 4. Juli vor allem dann wünschenswert, wenn Labour tatsächlich so uninspiriert agiert, wie es der bisherige Wahlkampf leider vermuten lässt.