er Kindheit immer jemand unterwegs gewesen, um zu fischen.In die einstmals kristallklaren Gewässer des Burrard Inlet in der Nähe des indigenen Reservats fließen Millionen Kubikmeter Industrieabwässer pro Jahr. Außerdem gibt es in dieser Gegend Chemieanlagen und eine Erdölraffinerie. Das „Reserve“ der Tsleil-Waututh Nation – ein Mix aus Wohngebiet und Wald – liegt eine Busstunde nördlich in Downtown Vancouver. In den zurückliegenden Jahren erfuhr die gut 600 Personen umfassende Community, die seit Jahrtausenden hier siedelt, überregionale Aufmerksamkeit. Grund dafür war die Erweiterung der bereits 1.150 Kilometer langen Pipeline Trans Mountain aus Alberta, eines nationalen Megaprojekts, dessen letzte 24 Kilometer über das Territorium der First Nation laufen.Öl für Asien und KalifornienGegenüber der sonnenbeschienenen Uferbank, nur wenige hundert Meter entfernt am anderen Ufer des Burrard Inlet, stehen zwei große grüne Tanks, vorgelagert ist eine Dockanlage: das Westridge Marine Terminal. In diesen Gefilden, in denen die Tsleil-Waututh noch immer mit Kanus unterwegs sind und fischen oder traditionelle Wettkämpfe veranstalten, werden demnächst nicht nur fünf Öltanker pro Monat an- und ablegen, sondern Dutzende von Schiffen. In Spitzenzeiten lassen sich auf einer relativ kleinen Wasserfläche drei Tanker gleichzeitig mit je 100.000 Barrel Öl befüllen, was jeweils 24 Stunden dauert. Danach müssen die großen Aframax-Schiffe unter drei Brücken hindurch, und es besteht bei einer solchen Unterquerung nur ein äußerst geringer Sicherheitsabstand zwischen Schiffsaufbauten und Brücke. Die Tour führt danach weiter durch die an Inseln reiche Salish Sea rund um Vancouver Island, schließlich zu Zielen in Asien oder Kalifornien. Die Tsleil-Waututh First Nation hat bis zum heutigen Tag nicht ihre Zustimmung gegeben.Während in Kanada im Frühsommer 2024 schon wieder schwer einzudämmende Waldbrände wüten und Menschen evakuiert werden (2023 ging ein Fünfzigstel des nationalen Territoriums bei Feuersbrünsten verloren), fließt in diesem Jahr knapp dreimal mehr Öl als im Vorjahr Richtung Westridge Marine Terminal. Dank der neuen Zwillingspipeline erhöht sich das Durchlassvermögen der seit 1953 existierenden Röhre von 300.000 auf 890.000 Barrel pro Tag. Wegen dieser gestiegenen Kapazität wurde die Fördermenge in den Ölsanden von Alberta hochgefahren. Der gewonnene Rohstoff ist „Bitumen“, das am energieaufwendigsten zu fördernde, am schmutzigsten verbrennende Öl. Es hat eine Konsistenz wie Erdnussbutter und muss für den Transport bei hohem Energieaufwand mit Verdünnern aufbereitet werden.Die Projektkosten für die ausgebaute Trasse waren Anfang 2013 zunächst auf 4,6 Milliarden kanadische Dollar veranschlagt worden, dann aber verlängerte sich die Bauzeit um etliche Jahre. Ein Grund dafür waren nicht zuletzt Waldbrände, auch Überschwemmungen. Die Kosten expandierten und landeten schließlich bei 34 Milliarden Dollar. 2018 gab die Firma Kinder Morgan auf, die den Ausbau übernommen hatte. Sie hielt die Risiken für zu hoch und störte sich an fortdauernden Protesten. Das Trassenprojekt wurde zum landesweit am lautesten und heftigsten debattierten Umweltthema. Indigene, Umweltschützer, Wissenschaftler, Politiker und Bürger gingen zu Zehntausenden auf die Straße. Greenpeace-Aktivisten hängten sich ans Terminal. Prominente wie die Umweltaktivisten David Suzuki und Greta Thunberg sprachen bei Meetings, es gab Hunderte von Festnahmen.117 indigene Communitys sind betroffenDie Pipeline wurde im Streit um einen sinnvollen Klimaschutz zum Symbol. Als sich Kinder Morgan zurückzog und offenbar wurde, dass ziviler Protest Marktakteure beeinflussen konnte, handelte die Regierung von Premier Justin Trudeau und kaufte das Projekt. Ein politischer Balance-Akt, denn man lief Gefahr, es sich mit der Regionalexekutive in der Ölförderprovinz Alberta zu verscherzen. Auch für sie war die Pipeline ein Symbol. Immerhin ließ sich damit zeigen, dass es möglich war, große Wirtschaftsvorhaben gegen Widerstände durchzusetzen und für Albertas fossile Industrie einen Meereszugang in Anspruch zu nehmen.Neben einigen hundert Jobs während der Bauphase bestand die Aussicht auf gut 450 Arbeitsplätze für die Zeit danach. Letztendlich – so hieß es – könnten durch den Verkauf nach Übersee höhere, angemessene Preise verlangt werden, während bis dahin die Ölausfuhren aus Kanada größtenteils mit hohen Rabatten in die USA gingen. „Die normalen Kanadier sind nicht gegen die Pipeline“, versicherte 2020 Sonya Savage, die damalige Wirtschaftsministerin von Alberta, in einem Podcast für Ölproduzenten. „Überall wird unser Öl gebraucht. Es sind nur die radikalen gesellschaftlichen Ränder, die eine gefährliche Unruhe stiften.“Fest steht: 117 indigene Communitys sind bis heute von diesem Projekt betroffen. Die durch das Land geschlagene Schneise ist in der Regel 150 Meter breit, drei Viertel davon verlaufen entlang der bisherigen Pipeline. Allein dass sehr viel Wald gerodet wurde, sorgte für neun Zehntel der entstandenen Kohlendioxid-Emissionen, die sich auf mehr als eine Million Tonnen belaufen.Steinschläge, Erdrutsche, Schneelawinen, ErdbebenNach einem unabhängigen Report ist außerdem die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es Öllecks entlang der Leitung gibt. Man rechne mit ein bis drei Havarien in zwei Jahren. Die Trasse besteht aus über 91.800 dynamischen Segmenten. Absehbar ist eine ganze Reihe denkbarer Risiken, darunter Steinschläge, Erdrutsche, Schneelawinen und Erdbeben. Bautechnische Standards, um mit diesen Eventualitäten umzugehen, gibt es bislang nicht.Beachtung verdient ebenfalls: Bevor diese Trasse die Küste erreicht, werden 538 empfindliche Feuchtgebiete und 1.163 Wasserläufe, 66 speziell gemanagte Urwaldgebiete und zahlreiche Graslandschaften passiert, die für ein Drittel der gefährdeten Arten in British Columbia essenziell sind. Man würde 50 Jahre und mehr brauchen, um sich von Störungen zu erholen. Fledermäuse, seltene Eulen und Zugvögel sind bedroht, ebenso der rar gewordene Grizzlybär und das Southern-Mountain-Waldkaribu. Für diese Tierart steht zu befürchten, dass sie in den nächsten 30 Jahren ausstirbt. Der Pazifische Lachs, ursprünglich millionenfach in British Columbia beheimatet, ist inzwischen eine schwer mitgenommene Spezies, deren Lebensraum beeinträchtigt wird, wenn die Pipeline Wasserläufe quert. Selbst das Ministerium für natürliche Ressourcen hat Bedenken wegen der Verschmutzung von Grund- und Oberflächenwasser durch Öllecks angemeldet. Beim ersten Rohr gab es über 80 registrierte Unfälle.Ein Unfall im Fjord ist wahrscheinlichFür das Beladen der Tanker an der Küste hat die Gemeinschaft der Tsleil-Waututh selbst eine Risikostudie in Auftrag gegeben. Darin wird die Wahrscheinlichkeit einer Havarie auf 29 Prozent in den nächsten 50 Jahren geschätzt. Ein Unfall im Fjord ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 79 bis 87 Prozent zu erwarten. Und das entlang einer Küste, die dicht besiedelt ist. Bitumen sinkt schnell ab, es gibt noch keine gesicherte Methode, um das Meerwasser in diesem Fall zu reinigen. Eine Schwerölpest kann ein Massensterben für Vögel und Fische heraufbeschwören – die Nahrungsketten einer ganzen Region wären destabilisiert und dauerhaft verändert. Weniger als die Hälfte des Öls, so die Prognose, ließe sich wieder einsammeln.„Aber auch wenn es keinen Unfall geben sollte, das Öl wird immerhin verbrannt, erhitzt die Atmosphäre und die Ozeane – und das ist für Tiere und Pflanzen letztlich noch schlimmer als eine Ölpest“, sagt Keith Stewart von Greenpeace Kanada. In den Anhörungen der staatlichen Energiebehörde hätten die Chiefs des Reservats teils unter Tränen ausgesagt, warum sie Risiken für ihr traditionelles Territorium und ihre Leute befürchteten, erzählt Torrance Coste vom Wilderness Committee, der seit vielen Jahren dabei ist. Neben ihrer bedrohten Subsistenzwirtschaft, bei der durch Jagd, Fischen, Fallenstellen und Sammeln von Beeren und Pflanzen Nahrung gewonnen wird, ist auch der Verlust zeremonieller Orte, die Zerstörung von Grabstätten und von Arealen, auf denen Heilpflanzen wachsen, zu beklagen. Die Tsleil-Waututh First Nation zog zwar zunächst erfolgreich vor das Oberste Gericht, doch nach ein paar Korrekturen der Regierung winkte die Kammer das Projekt dann durch.Rueben Georges Schwitzhütten sind für alle offen„Die Gebühren für die Pipeline-Nutzung decken weniger als die Hälfte der Baukosten – der Steuerzahler subventioniert damit die Ölfirmen“, sagt Thomas Gunton, Professor für Ressourcen- und Umweltplanung an der Simon Fraser University in British Columbia. „Verkauft die Regierung die Pipeline, wird der Steuerzahler etwa 19 Milliarden Dollar verlieren, umgerechnet etwa 1.200 Dollar pro Haushalt.“ Die Ereignisse und Entscheidungen rund um dieses Projekt seien „absolut beispiellos in der kanadischen Geschichte“.Zurück zu Rueben George von der Tsleil-Waututh First Nation. Noch immer zieht es ihn Woche für Woche in Sweat Lodges, beheizte, kuppelförmige Bauwerke, die von indigenen Völkern für bestimmte Reinigungsrituale genutzt werden. Sie sollen Verletzungen heilen, die mit der einstigen Kolonialisierung Kanadas entstanden sind, oder durch den Tod geliebter Menschen und das Erleben von Gewalt. Georges Sweat Lodges sind für alle offen. Er sei enttäuscht und erschöpft nach elf Jahren des unermüdlichen Kampfes und sei wie viele andere krank geworden. „Aber wir geben nicht auf. Wir treten für uns ein, auch für unsere Kinder und die nächsten Generationen. Wir kämpfen für alle Kanadier. Indem wir uns von dem heilen, was uns angetan wurde, helfen wir anderen, ihre Beziehung zur Natur und zu Mutter Erde zu heilen.“