Feeling Blue – Folge 4: Kurskorrektur

Blue New Deal Unser Hunger auf Fisch ist unersättlich. Die Folge sind überfischte Meere. In Episode 4 beleuchten unsere „Blue New Deal“-Reporter:innen die Konsequenzen für Mensch und Natur und fragen sich: Kann es nachhaltige Aquakultur geben?