Kolumbien: Präsident Gustavo Petro im Patt

Alles lesen, was die Welt verändert. 1 Monat lang kostenlos Jetzt testen und gleich weiterlesen!

te Anhebung der Umsatzsteuer erkennbar wurde. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte, die bei den wochenlang anhaltenden Protesten knapp 100 Personen töteten und weitere 100 verschwinden ließen, diskreditierte das herrschende System so nachhaltig, dass mit Ex-Guerillero Gustavo Petro und der afrokolumbianischen Basisaktivistin Francia Márquez 2022 erstmals ein linkes Tandem die Präsidentschaftswahlen gewann – doch hat die gewählte Regierung wenig Macht. Unternehmerverbände, Medienkonzerne, Armee-, Polizei- und Justizapparat gelten als offene Gegner einer linken Reformpolitik. Und im Parlament verfügt Petros Partei Pacto Histórico nur über etwa ein Viertel der Sitze.Vor diesem Hintergrund hatte der Präsident zunächst auf eine bemerkenswerte Bündnispolitik gesetzt. Um die innenpolitische Lage zu beruhigen, traf er sich zum Amtsantritt mehrmals mit dem starken Mann der Rechten, Ex-Staatschef Álvaro Uribe. Zugleich band Petro mehrere Mitte-rechts-Parteien – Liberale, Konservative und den „Partido de la U“ (Kurzform von Partido Social de Unidad Nacional) des einstigen Präsidenten Juan Manuel Santos – in die Exekutive ein. Und er entsandte Emissäre, um Gesprächskanäle mit der Organisierten Kriminalität zu öffnen. Das konnte der Linksregierung zunächst bemerkenswerte Handlungsspielräume verschaffen. So setzte Petro in den ersten fünf Monaten seines Mandats eine Steuerreform durch, die hohe Einkommen und Vermögen stärker belastet, nahm die Beziehungen zum Nachbarland Venezuela wieder auf, schickte mehrere Dutzend Generäle in den vorzeitigen Ruhestand und verkündete eine Waffenruhe mit den wichtigsten kriminellen Syndikaten.Seit dem Jahreswechsel allerdings hakt es. Da ist zum einen die Friedenspolitik, die Petro im Wahlkampf als zentrales Projekt definierte. Die ELN, die letzte verbliebene Guerilla Südamerikas, erklärte schon vor Monaten, sie fühle sich nicht mehr an eine Waffenruhe gebunden, weil die Armee in Konfliktgebieten paramilitärische Gruppen gegen soziale Bewegungen einsetze. Unabhängig vom Konflikt mit der ELN ist die innere Sicherheit, vor allem in ländlichen Regionen, heute schlechter als vor der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit der FARC-Guerilla im Jahr 2016. Dabei erweist sich die Lage als völlig unübersichtlich. Zu den paramilitärischen Gruppen, die sich aus dem Drogenhandel finanzieren, aber auch weiterhin politische Auftragsmorde verüben, gesellen sich demobilisierte FARC-Guerilleros, die angesichts mangelnder sozialer Perspektiven in die Illegalität zurückgekehrt sind. Um die Millionenstadt Cali herum kämpfen mittlerweile vier Fraktionen von FARC-Dissidenten um die Kontrolle.Zu allem Überfluss setzt die Armee in einigen Regionen offenbar gezielt Ex-Guerilleros als Paramilitärs ein – für Kolumbien kein Novum. Bereits in den 1990er Jahren wurden demobilisierte Guerilla-Kämpfer des maoistischen „Volksheers zur Befreiung“ (EPL) systematisch für rechte Todesschwadronen angeworben. In einer derart diffusen Konstellation können Friedensverhandlungen eigentlich nur scheitern.Zum Bruch der bisherigen Regierung hat freilich ein anderer Konflikt geführt – die Auseinandersetzung um die Gesundheitsreform. Für Präsident Petro ist ein gestärktes öffentliches Gesundheitswesen unverzichtbar, da sich das Geschäftsmodell vieler privater Krankenversicherungen darauf stützt, Normalversicherten teure Behandlungen vorzuenthalten, bis die Patienten vor Gericht klagen. Diese Praxis ist augenscheinlich extrem lukrativ: Unter den 35 größten Unternehmen Kolumbiens finden sich sechs private Krankenversicherer. Daraus resultierende Wirtschaftsinteressen ließen auch die erste Regierung Petro nicht unberührt. So wandte sich Bildungsminister Alejandro Gaviria – Mitglied der Liberalen Partei und 2012 bis 2018 Gesundheitsminister unter Präsident Santos – lautstark gegen die geplante Reform. Petro hatte vor diesem Hintergrund kaum eine andere Wahl, als seine Koalition aufzukündigen.Laut Alfredo Burbano von der gewerkschaftsnahen Forschungseinrichtung CEDINS in Bogotá handelt es sich dennoch nicht um einen vollständigen Bruch. „Es läuft eher auf eine Neuverhandlung bürokratischer Quoten hinaus. Der konservative Verkehrsminister Guillermo Reyes beispielsweise wurde zum Botschafter in Schweden ernannt.“ Gestärkt habe Petro bei der Kabinettsumbildung vorrangig den progressiven Flügel der Liberalen Partei, so Burbano. Rückhalt der Straße Zunehmend wichtiger wird die Mobilisierung der sozialen Bewegungen. In seinen letzten Ansprachen wies der Präsident immer wieder darauf hin, dass die Reformen vom Rückhalt der Straße abhängig seien. Nur wenn Bauernorganisationen und Gewerkschaften Druck aufbauten, würden die ökonomischen Eliten sich bewegen. Petro wisse, dass er dafür auch etwas tun müsse, meint Alfredo Burbano. „Im frisch verabschiedeten Entwicklungsplan sind Finanzmittel vorgesehen, von denen die unteren Klassen stark begünstigt werden. Das wurde in den Bewegungen schon zur Kenntnis genommen.“Die Indigenen, die wegen ihres hohen Organisierungsgrades traditionell eine Führungsrolle in der Linken behaupten, haben sich bereits positioniert. Vergangene Woche bauten sich Hunderte von Angehörigen der indigenen Selbstschutzorganisation Guardia Indígena symbolisch vor dem Parlament auf – zur Verteidigung der Regierung Petro/Márquez.