Hamas Leader's Son who became a Spy. Es sind Anmoderationen, die mit Zuschauererwartungen spielen, inklusive Überraschungseffekt, weil sich der als Son of Hamas angekündigte Gast heute entschlossen an Israels Seite stellt und dazu aufruft „Gaza von der Hamas zu befreien“.Eingebetteter MedieninhaltIn vielen Interviews, die er in den vergangenen Monaten gab, wird dasselbe Kalkül spürbar: Ein Interesse am Nervenkitzel und der pikanten Wirkung, wenn der „Sohn eines Terroristen“ vor den Gefahren warnt, die von der Hamas ausgeht. Mosab Yousef erfüllt den Zweck perfekt. Und doch ist da immer etwas, das völlig aus dem Rahmen fällt: Seine Emotionalität und seine Unbeirrtheit passen recht nicht in ein Nachrichtenformat. Auch nicht das Bildhafte seiner Sprache: „Ich lasse nicht zu, dass mir jemand vom anderen Ende der Welt, etwas vom ,Leid der Kinder in Gaza‘ erzählt!“ rief er mit durchdringendem Blick, als ihn ein Moderator mit Argumenten für eine Waffenruhe konfrontierte. „Ich bin der legitime Vertreter der Kinder Palästinas! Das Kind in mir spricht!“. Ein Schlüsselsatz, der im Gespräch schnell wieder unterging – zu seltsam für einen 45-Jährigen mit Bart, zu privat in einer Debatte, in der es um brutales Kriegsgeschehen geht.Mosab Yousefs inneres DramaVor lauter Schlagworten gerät die eigentlich zentrale Frage aus dem Blick: Wie konnte es sein, dass ausgerechnet jemand seiner Herkunft zum Shin Bet überlief, dass ein damals gerade mal 18-Jähriger beschloss, alles zu verraten, was seinem Vater, seiner Familie und seiner Gesellschaft heilig war? Was Mosab Yousefs Lebensgeschichte tatsächlich außergewöhnlich macht, ist das innere Drama, das sich abspielte, als er als Jugendlicher mit der Entscheidung rang, die radikale Erkenntnis, zu der er kam oder, um es in seiner eigenen bildhaften Sprache zu sagen, der Moment, in dem er den Kampf „gegen den gefährlichen Feind, die Macht der Schande, aufnahm“. Vielleicht beginnt das mediale Missverständnis genau mit diesem Wort, weil eine Gesellschaft, in der Schande und Ehre die Begriffe Gut und Böse ersetzen, im säkularen Westen kaum noch als Realität vorstellbar ist.Es gab zwei Weichenstellungen, die seinen Weg bestimmten. Ihr versteckter Standort, lässt sich in Zeugnissen finden, die lange vor dem heutigen Konflikt entstanden sind: Seiner Autobiographie etwa, die 2007 nach seiner Flucht in die USA erschien, dem berückenden Dokumentarfilm The Green Prince des israelischen Filmemachers Nadav Schirman, aber auch in Youtube-Videos, die nie Schlagzeilen machten.Eingebetteter MedieninhaltDie Suche nach der ersten Weiche führt in die Welt seiner Kindheit zurück, ins Westjordanland der frühen 1980er Jahre. Statt der wortgewaltigen bärtigen Gestalt, scheint das Bild eines kleinen Jungen auf: Sein Name, Mosab, arabisch für heldenhaft, lässt ahnen, welche Hoffnungen für die Zukunft auf ihm ruhten. Sein Vater war ein weit über Ramallah hinaus geachteter Imam, doch in den Augen des kleinen Sohns war er noch viel mehr: „Wenn es für mich damals einen sichtbaren Gott gab, eine höhere Instanz in meinem Leben, dann war das mein Vater“. Die von ihm mitbegründete Hamas, sah der Sohn als eine Art karitative Organisation, als Segen für das unter Armut und Besatzung leidende Volk. Doch auf dem Bild familiärer Geborgenheit lag ein Schatten. Es gab ein Geheimnis, das der Junge tief in sich verbarg.„Das Stigma der Vergewaltigung“Selbst viele Jahre später wird nur in wenigen Worten davon erzählt: „Mein Vater wollte immer, dass wir mit dem Land der Ölbäume eine Verbundenheit spüren. Als ich fünf war, schickte er mich zu den Nachbarn, um zu sehen, wie sie Oliven ernten. Ihr Sohn sollte mich vor Anbruch der Dunkelheit nachhause bringen. Er war viel größer und stärker als ich. Was dann geschah, war finster und brutal.“ Der Junge wagte nicht, es jemanden zu sagen, denn „schlimmer noch als die Vergewaltigung, wäre das Stigma der Vergewaltigung gewesen“. Was blieb, war ein Gefühl von Schuld, von Scham – und die Angst, dass ihn die Macht der Schande auslöschen würde, wenn er nicht schwieg. Ganz real, denn wie bei sexueller Gewalt gegen Frauen, wäre nicht der Täter, sondern das Opfer getötet worden, um der Familie die „Schande“ zu ersparen.Äußerlich schien sich Mosabs Jugend trotzdem kaum von der anderer zu unterscheiden: Er warf Steine, hasste die Besatzer und konnte es kaum erwarten, sich dem bewaffneten Widerstand anzuschließen. Doch die Macht der Schande holte ihn ein, als er 1994, mit knapp 18 Jahren, in israelische Gefangenschaft geriet. Wie jeder Gefangene, bekam auch er das Angebot, Informant zu werden – eine undenkbare Vorstellung, vor allem für ihn, denn „mit Israel zu kollaborieren, war die größte Schande, die man in seiner Kultur auf sich laden konnte“. Noch konnte er nicht ahnen, dass er genau so seine Seele retten würde.Auf die Frage, was ihn zum Verrat bewog, kommt in Interviews stets die Standard-Antwort: Dass er bei diesem Gefängnisaufenthalt zum ersten Mal sah, welcher Abgrund sich hinter der Hamas verbarg, dass er Zeuge wurde, wie inhaftierte Mitglieder ganz normale palästinensische Gefangene grausam folterten, viele von ihnen bis zum Tod. Doch da war noch etwas mehr. Angesichts seiner besonderen Herkunft wurde ihm die vertrauliche Aufgabe zugeteilt, die erzwungenen Geständnisse der palästinensischen Gefangenen ins Reine zu schreiben. Sie hatten, anders als erwartet, nichts mit Kollaboration zu tun: „Die Männer gestanden, Sex mit der Mutter gehabt zu haben, mit der eigenen Tochter, mit einem Esel, mit einer Kuh. Sie lasen sich wie die schlimmste Art von Pornographie.“ Das Gefühl, dass Täterfantasien, die sich so obsessiv um Schändung und Schande drehten, in einem 18-Jährigen auslösen mussten, berührten eine tiefere Ebene – zumal Mosab Hassan Yousef ja selbst die Erfahrung eines sexuellen Übergriffs in seiner Kindheit gemacht hatte. Dann erfuhr er, dass man den Familien der Opfer die ,Geständnisse‘ zukommen ließ, damit die Macht der Schande sie auch noch sozial zerstörte.Sein Blick auf die Hamas-Mitglieder änderte sichEr wird den 16-monatigen Gefängnisaufenthalt später als „einen Albtraum jenseits aller Vorstellungskraft“ beschreiben. Doch genau in dieser Hölle wurde die zweite Weiche gestellt. Heute nennt er es „ein Bauchgefühl“, doch es war weit mehr: Der Beginn einer inneren Revolution, eines Paradigmenwechsels, dessen ganze Tragweite er erst als Erwachsener bewusst verstand. Auch wenn es damals nur Instinkt war, folgte sein Erkenntnisprozess doch schon einer fast modellhaften Logik – emotional angetrieben von Leid und Angst.Sein Blick auf die Hamas-Mitglieder, eben noch Helden, begann sich zu verändern. Er sah nicht nur ihre Brutalität, sondern auch ihre abgründigsten Fantasien. Plötzlich standen Fragen im Raum. Er selbst war Opfer sexueller Gewalt geworden, und wenn es ihm, dem angesehenen Sohn eines Anführers, geschehen war, warum nicht anderen auch? Sah er Gedemütigte, die Schwächere demütigen mussten, um sich stark zu fühlen, Männer, die Qualen weitergaben? Aber selbst wenn er sich als Ausnahme verstand, stach doch ein Gedanke heraus: Das Grundgefühl ein Opfer zu sein, war keinem fremd, es hatte eine gesellschaftliche Dimension: Auch die Besatzung war eine Erfahrung von Demütigung, Entehrung und Gewalt, und vielleicht fühlte sich dabei niemand so sehr als Opfer wie die Kämpfer der Hamas. Hier allerdings schienen sie echte Stärke zu zeigen: Als Helden des Widerstands, als Rächer der Geschändeten, als Befreier von einem Feind, der sich, was Intifada wörtlich heißt, abschütteln ließ. Doch was, wenn es nie gelang?Wenn Israel nicht einfach verschwand und die Hamas „wie Sisyphos ewig dazu verdammt war, einen Felsblock hochzuschieben, ohne das Ziel je zu erreichen“? Kaum erschien dieses Bild von Vergeblichkeit, wirkten die Waffen, Fahnen und Parolen plötzlich nur noch wie eine Pose, wie moralische Selbstüberhöhung von Verlierern, deren Schicksal endlose Wiederholung war. Die Erzählung ihres heldenhaften Dschihad zerfiel, weil Mosab sie plötzlich vom Ende her sah: Die Rhetorik einer Befreiung from the River to the Sea wirkte leer, wenn sie eine Zukunft beschwor, die niemals kam, der Ruhm der Märtyrer verflog, wenn es kein ruhmvolles Ende gab. Egal, ob sie Schwächere demütigten, um sich stark zu fühlen oder sich als große Kämpfer zeigten: Im Grunde blieben sie ewig Gedemütigte, ewig Unbefreite und ewig dazu verdammt, Opfer zu sein.Verrat, Bruch, SelbstbefreiungDoch die Entzauberung warf Mosab auf sich selbst zurück. Er war einer von ihnen und damit im gleichen Schicksal gefangen. Und es gab kein Entrinnen: Er hatte gesehen, was auch ihm drohte, wenn Verdacht auf ihn fiel. Er wusste, dass sie die Macht der Schande als Waffe nutzten, um jeden zu unterwerfen. Eine Waffe, die Todesangst auslöste, eine existenzielle Angst, die an eine tief verborgene Wunde rührte. Doch gerade diese Berührung muss eine besondere Wirkung entfaltet haben: Ein Wiedererkennen, ein Bauchgefühl, dass die Bedrohung nicht nur von außen kam. Es war dieselbe Angst, die ihn schon immer beherrschte, lange schon bevor er in dieser Hölle gelandet war. Er war doppelt gefangen – das hieß, dass er dem Schicksal nur entkommen konnte, wenn er sich auch von der eigenen Angst befreite. Doch genau hier scheint etwas auf, das sich dem modellhaften Ablauf entzieht.In einer sicheren Umgebung gilt, sich erst dem inneren, dann dem äußeren Problem zu stellen. Doch diesem Zustand „jenseits aller Vorstellungskraft“, schien auch die Grenze zwischen innen und außen zu verschwimmen, zwischen der dunkle Macht der Hamas und der traumatischen Erinnerung in ihm. Es gibt kein ,erst das eine, dann das andere‘: Wenn sich diese Ebenen nicht mehr unterscheiden, wird ein Befreiungsschlag gegen die Hamas gleichzeitig zum Sieg gegen den Feind in sich selbst. Der Moment des Verrats markiert gleichzeitig den Bruch mit der Schicksalsgemeinschaft und einen Akt von Selbstbefreiung. Die Weiche wurde neu gestellt: „Ich wollte kein Opfer sein“, wird er später sagen. Ein scheinbar schlichter Satz, der nicht verrät, wie absolut der Tabubruch war, welchen Todesmut es erforderte und wie eigenartig paradox die Erkenntnis war, dass er sich nur von der Macht der Schande befreien konnte, wenn er die größte Schande auf sich nahm.Die Entscheidung machte aus dem 18-Jährigen einen Kämpfer in eigener Mission. Seine Arbeit für den Shin Bet wirkt wie ein Spionage-Thriller und ist doch vor allem Erlösungsgeschichte: Mosab nahm die jahrelange Qual und Demütigung auf sich, um Selbstmordattentate zu verhindern, um Leben zu retten, das von Israelis wie das von Palästinensern – und rettete damit auch das eigene Seelenheil. „Ich wusste, nun wird aus dem Prinzen ein Verräter“, sagt er im Rückblick, „doch mit dieser Schande musste ich leben, mein Leben lang, schon als Kind. Endlich bekam ich die Chance, den Kampf gegen diesen gefährlichen Feind, die Macht der Schande, aufzunehmen.“Die entgrenzte sexuelle Gewalt am Tag des AngriffsDiese Geschichte dieses inneren Kampfs ist Dreh- und Angelpunkt seiner Biographie, und doch wäre sie in News-Sendungen tatsächlich fehl am Platz: Sie passt nicht in Debatten, in denen es um reale Kampfhandlungen und reale Todesopfer geht. Im Vergleich würde sie sich zu sehr wie private Vergangenheitsbewältigung, wie ein Einzelschicksal von gestern ausnehmen. Nur Mosab Yousef scheint das anders zu sehen. Für ihn offenbaren sich in der eigenen Erfahrung untergründige soziale Strukturen, genau jenes Gefüge, in dem auch die Hamas tief verwurzelt ist. Man kann diese Koppelung von persönlicher und gesellschaftlicher Ebene als Selbstvergrößerung betrachten, als Unfähigkeit, das eigene Gefühl angesichts des aktuellen und viel größeren Geschehens zu relativieren. Man kann aber auch nach Aspekten suchen, in den sich seine Erfahrung tatsächlich in aktueller und großer Dimension neu manifestiert. Einer davon wäre die entgrenzte sexuelle Gewalt am Tag des Angriffs, in denen sich die Erinnerung an Folterfantasien auf grausame Art wiederholt.Vielleicht ist Mosab Yousefs Geschichte auch unbequem, weil sie sich dem Erwartungsdruck so radikal entzieht. Sie verweist auf einen unsichtbaren Feind in den eigenen Reihen, statt die andere Seite anzuklagen. Sie rührt – im unpassendsten Moment – an ein Tabu, weil sie die Frage nach der Macht der Schande in der eigenen Kultur aufwirft. Und zum unliebsamen Schluss kommt, dass es Dämonen gibt, die bleiben, selbst wenn Israel über Nacht aufhören würde zu existieren. Damit trifft er die Hamas wieder am wunden Punkt, wird aus pro-palästinensischer Sicht wieder zum Verräter – und wieder zu einem, der sich selbst als Aufklärer sieht. Denn zu seiner Vision gehört auch, dass er nicht nur das eigene Leid, sondern auch die eigene Erkenntnis als Botschaft an die seine Gesellschaft versteht: Als Aufruf, sich von sozialem Druck zu befreien, einen Tabubruch zu wagen, eine gesellschaftliche Veränderung angestoßen, ohne die es keinen Frieden geben wird. Eine Botschaft, die befremdlich wirken kann, wenn man an das Leid einer Bevölkerung denkt, die gerade in Ruinen mit ganz anderen existenziellen Problemen kämpft. In einem Sinn geht sie tatsächlich an der Gegenwart vorbei, weil sie schon auf die Zeit danach verweist, auf die Zukunft und die Frage, wie eine kommende Generation ihr Schicksal neu gestalten kann.