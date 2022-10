Und wenn unsere Zivilisation zusammenbrechen würde? Nicht etwa in einigen Jahrhunderten, sondern noch zu unseren Lebzeiten? Weit entfernt von den Voraussagen der Maya und anderer Eschatologien kündigt eine größer werdende Anzahl von Autor:innen das Ende der industriellen Zivilisation an. Also das Ende eines Lebens, wie wir es bis jetzt kannten