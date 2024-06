Anerkennung eines Staates Palästina: Alles andere als Symbolpolitik

Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Europäischen Union vorherrschenden Auffassung aus, die Anerkennung eines palästinensischen Staates könne erst Ergebnis einer umfassenden Friedenslösung sein.Die Hamas, Gaza und ein Staat PalästinaDie Behauptung, dass Israel der einzige demokratische Staat im Nahen Osten und daher berufen sei, diese Lösung selbst zustande zu bringen, dient zur Begründung dafür, dass die EU seit Jahrzehnten keinen Finger mehr dafür rührt. Weshalb ihr jetzt von vielen Staaten zu Recht eine Mitschuld am mörderischen Chaos zugeschrieben wird, das – nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 – in den Palästinensergebieten und in Israel selbst herrscht. Hier entlarvt sich auch die Unzulänglichkeit des aktuellen westlichen Demokratiebegriffs, der offenbar an seine Grenzen gekommen ist.Auch in anderen Fällen sind Besatzungsregimes und Diskriminierungen ganzer Bevölkerungsgruppen nur selten durch demokratische Entscheidungen beendet worden, stattdessen eher durch beherzte Initiativen, die auf Rechtsgleichheit zielten. Nicht immer, aber oft wurden sie mit Gewalt erzwungen.Die Anerkennungen 1988Verschafft die Anerkennung Palästinas nun tatsächlich dem Terrorismus „Rückenwind“, wie Ron Prosor, der israelische Botschafter in Deutschland, urteilt? Es lässt sich gewiss nicht leugnen, dass der Terrorangriff der Hamas den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern wieder auf die weltpolitische Agenda katapultiert hat. Doch liegt ebenso auf der Hand, dass Gewalt künftig nicht mehr mit den gleichen Mitteln verhindert werden kann, die bislang zu keinem dauerhaften Frieden geführt haben. Die Hamas ist nur für einen Waffenstillstand in Gaza Ansprechpartner, nicht aber für eine zu errichtende staatliche Autorität der Palästinenser. Das sind allein die Erben der Oslo-Verträge, mit denen die Palestine Liberation Organization (PLO) einen Staat Israel Anfang der 1990er Jahre bereits anerkannt hatte.Wird nun Palästina durch europäische Staaten anerkannt, dann stellt das selbstverständlich nicht das Existenzrecht Israels in Frage. Wie sonst sollten etwa Slowenien, Malta und Belgien erwägen, sich Irland, Spanien und Norwegen anzuschließen? Sogar in Frankreich wird darüber nachgedacht. Wenig bekannt ist, dass ehemalige Ostblockstaaten wie Rumänien, Bulgarien, die Tschechische und die Slowakische Republik ihre 1988 erfolgte Anerkennung Palästinas nach ihrem Beitritt zur EU nicht rückgängig gemacht haben.Wladimir Zeev Jabotinskys LiedAuch dass die Anerkennung eines nicht existierenden Staates nur Symbolpolitik sei, kann als Argument wenig überzeugen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Theodor Herzl 1897 in seinem Tagebuch notierte, er habe auf dem damaligen großen Zionistenkongress im schweizerischen Basel „den Judenstaat gegründet“. Für diesen gab es seinerzeit nur ein Wunschterritorium im Nahen Osten, das noch Teil des Osmanischen Reiches war – mit mehrheitlich arabischer und einem sehr geringen Anteil jüdischer Bevölkerung. Überdies war völlig unklar, mit welcher Sprache im künftigen Staat kommuniziert werden sollte. Somit bestanden weniger Voraussetzungen für einen jüdischen Staat als aktuell für einen palästinensischen.Es war eine Konsequenz aus dem Holocaust, dass die UNO 1948 der Gründung Israels zustimmte, dies aber mit einem ebenfalls vorgesehenen Palästinenser-Staat verband. Dass dies misslang, hat viele Ursachen. Zu den wichtigsten zählt, dass der Rückzug der europäischen Kolonialmächte aus dem Nahen Osten nicht abgeschlossen war und diese sich nicht bereitfanden, den UN-Beschluss in seinem ursprünglichen Geist zu unterstützen. Dass Israel die Entkolonialisierung der Region konterkarierte, zeigte sich spätestens 1956. Im Konflikt um die Nationalisierung des Suez-Kanals war dessen Regierung bereit, der englisch-französischen Eigentümergesellschaft der für den Welthandel wichtigen Wasserstraße militärisch gegen Ägypten beizustehen. Sie erhoffte sich davon auch, Israels Südgrenze gegen Angriffe palästinensischer Freischärler zu sichern.Propalästinensischen Demonstranten, von denen die Losung „From the river to the sea – Palestine will be free“ verbreitet wird, unterstellt man, nicht nur ein Ende der Besatzung, sondern auch einen Staat ohne Juden anzustreben. Es handelt sich aber um eine umgepolte Aneignung aus der zionistischen Tradition, die ihrerseits ein Land ohne Palästinenser schaffen wollte. Der Historiker Moshe Zuckermann zitiert ein 1929 entstandenes berühmtes Lied Wladimir Zeev Jabotinskys, „des geistigen Vaters des revisionistischen Zionismus“, wie er schreibt, das nicht nur den Besitz des West-, sondern auch den des Ostjordanlands heraufbeschwört. Danach sei der „heilige Jordan“ das „Rückgrat“ Israels, der Fluss beidseitig „unser“. Und: „Meine rechte Hand soll verdorren / Wenn ich die Ostbank vergeß“. Während der Besitz der Ostbank illusorisch blieb, ist das Gebiet zwischen Jordan und Mittelmeer realiter in der Verfügungsgewalt Israels. Der derzeitige Innenminister Itamar Ben-Gvir spricht zu gegebenen Anlässen hinter einem Pult, auf dem Symbole von Jordan und Mittelmeer deutlich zu sehen sind. Zuckermann konstatiert eine „Symmetrie der Vernichtungsvisionen“.Die Idee einer Ein-Staaten-LösungDas zeigt die Notwendigkeit, künftig die radikalen Kräfte beider Lager in Schach zu halten. Das macht eine Ein-Staaten-Lösung, sprich: ein friedfertiges Zusammenleben von Juden und Palästinensern, wie es von idealistischen Israelis wie dem Philosophen Omri Boehm und von einem Teil der israelischen Palästinenser für möglich gehalten wird, eher zur Utopie. Aber auch die Zwei-Staaten-Lösung ist ein Abstraktum, dessen Realisierung nicht als Königsweg erscheint.Der palästinensische Soziologe Bashir Bashir und der israelische Historiker Amos Goldberg kritisieren die bei Juden und Palästinensern vorherrschende Sicht des Ausschlusses des anderen, die zum Konzept des exklusiven Nationalstaats führe. Sie schlagen vor, über das Erlernen gegenseitiger Anerkennung des historisch erlittenen Leids flexible Wege zu neuem Respekt zu schaffen, die „eine einfühlsame Partnerschaft“ ermöglichen und in einen für beide Völker lebbaren „Binationalismus“ führen können. Dieser lasse sich „im Rahmen verschiedener institutioneller Arrangements“ verwirklichen, zum Beispiel „in einer Föderation, Konföderation, einer parallelen Staatsstruktur, einem Kondominium, einem binationalen Staat und/oder in umfassend kooperativen, sich verschränkenden und miteinander verflochtenen Zwei-Staaten“, so Bashir Bashir und Amos Goldberg.Unumgänglich wird aber zunächst die Akzeptanz und Bildung eines militärisch-polizeilichen Sicherheitskorps sein, das allein unter UN-Mandat zustande kommen kann und nach und nach von proportional ausgewogenen israelischen und palästinensischen Kräften zu übernehmen ist.Eingebetteter Medieninhalt