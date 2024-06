Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

in den Süden geflohenen Palästinensern die Möglichkeit zu geben, ins Zentrum und in den Norden zurückzukehren. Weiter ist daran gedacht, dass in einer dritten Phase ein Wiederaufbau in die Wege geleitet wird. Biden kann sich bestätigt fühlen, wenn es in Israel zu großen Demonstrationen kommt, um einer solchen Agenda zuzustimmen. Zu Recht sehen viele darin eine letzte Hoffnung, dass die noch verbliebenen 85 Geiseln heimkehren. Inzwischen wird angenommen, dass 40 davon nicht mehr leben.Was nun vorliegt, ist ohne Zweifel der bislang weitgehendste Friedensvorschlag der USA, aber er hat einen Haken. Da er ausdrücklich eine Rückkehr der Geflüchteten und einen Wiederaufbau fordert, muss ein Waffenstillstand dauerhaft sein. Das wollen die rechtsradikalen Minister im Kabinett Netanjahu, Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich, unter allen Umständen verhindern, andernfalls die Regierung verlassen.Jair Lapids AngebotDass sich nun Oppositionsführer Jair Lapid anbietet, in die Bresche zu springen, verhilft zwar zu mehr Renommee, wird aber von Netanjahu nicht angenommen. Der weiß: Wenn seine Regierung scheitert, ist er selbst gescheitert. Er müsste damit rechnen, vor Gericht gestellt und verurteilt zu werden.Folglich rudert er zurück und verfällt dem gewohnten Diskurs: Der Krieg könne erst beendet werden, wenn die Hamas vollständig besiegt sei und jede Art von Einfluss in Gaza verloren habe. Entsprechend verhält sich die Hamas. Sie hatte Bidens Vorlage zunächst vorsichtig begrüßt. Da es aber unsicher bleibt, ob eine komplette Rückgabe der Geiseln den Krieg wirklich beendet, steht die endgültige Zustimmung aus.Ist die „Aktion Frieden“ also durchsetzbar oder vorrangig dazu angetan, Netanjahus ramponiertes Ansehen aufzupolieren und Bidens Wahlkampf anzureichern? Nicht nur.Annalena Baerbock: Deutsche Soldaten nach Gaza?Die G7-Staaten und damit auch Deutschland unterstützen den Plan und haben sich von bedingungsloser Parteinahme für Israel wegbewegt. Eine Position, hinter die sie nicht mehr zurückfallen können, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Neu daran ist, ein internationales Schutzkorps gutzuheißen, das ohne die israelische Armee in Gaza und in der Westbank ein Minimum an Sicherheit garantiert. Ob die Ankündigung von Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), dass sich Deutschland daran beteiligen wolle, schließlich angenommen wird oder sich erneut als fehlerhaftes Kalkül erweist, weil dem Illusionen über die Rolle zugrunde liegen, die man in der Weltpolitik noch spielt, bleibt abzuwarten.Sowohl für die Geiseln in der Hand der Hamas wie auch für die Bürger von Gaza läuft die Zeit davon. Je länger die extremen Entbehrungen und nervlichen Belastungen andauern, desto mehr werden die Überlebenden dauerhaft geschädigt sein. Gar nicht zu reden vom angehäuften Hass, der den Terrorismus von morgen erzeugt.