Pessimismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit geben in unserem Land den Ton an – und immer mehr Menschen kämpfen mit ihren Ängsten. Notker Wolf kehrt nach 16 Jahren in seine Heimat zurück und bezieht Stellung. Sein Plädoyer für ein weltoffenes und erfolgreiches Deutschland ist nun als aktualisiertes Taschenbuch erschienen