Infrastruktur Im westfälischen Hagen bröseln Brücken, Berlin-Lichtenberg braucht neue Schulen. Wie die Kommunen in Zeiten strenger Schuldenregeln um Investitionen ringen

Kaputtsparen trifft es wohl am besten, wenn man Risse in den Seilträgern einer Brücke in Duisburg entdeckt

Foto: imago/Reichwein