Manchmal wirkt es, als hätte Armin Rohde seine Herzfrequenz mit seinem Facebook-Account getaktet. An stillen Tagen sind es ein bis zwei Posts, Ruhepuls. Aber wenn es lauter wird und die Welt aus den Fugen gerät, postet er im Akkord. Während sich andere über die leere Straße vor dem Trump Tower oder Berliner Postfilialen beschweren, beginnt Rohde zu lesen. Dann teilt er politische Artikel, empfiehlt Videos und Kommentare. Der Bochumer ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die sich offen im Netz gegen rechts positionieren. In Zeiten von Trump, Pegida und AfD wird er nicht selten dafür angefeindet.

Als Armin Rohde aus der Winterkälte in das Café tritt, sieht er aus, als wolle er auf einem Fischschutzboot Walfänger jagen: dichter Bart, mittellange Haare, die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Er trägt zwei Smartphones, eins in jeder Hand. Er stapelt sie auf dem Tisch, dann setzt er sich.

der Freitag: Herr Rohde, es ist jetzt 16 Uhr. Wie viel Zeit haben Sie heute schon auf Facebook verbracht?

Armin Rohde: 20 Minuten vielleicht.

In den letzten Wochen scheint es Ihnen Trump angetan zu haben.

Seit dieser Mann gewählt wurde, habe ich das Gefühl, in einem Paralleluniversum zu leben. Ich werde im April 62 Jahre und muss meinen Realitätssinn neu eichen.

Weil Sie nicht geglaubt haben, dass es so weit kommt?

Weil ich das Phänomen nicht begreife. Da schiebt dir einer die geladene Knarre in den Mund und sagt: „Wenn ich abdrücke, bist du tot.“ Und die Leute sagen: „Ist das geil, der sagt die Wahrheit.“

Diese Leute kommentieren auch unter Ihren Beiträgen. Es gab sogar Morddrohungen. Warum tun Sie sich das überhaupt an?

Ich habe mit Facebook angefangen, um vielleicht den ein oder anderen vor einem politischen Irrweg bewahren zu können.

Aber?

Facebook ist eine Selbstbestätigungsblase, in der wir uns vergewissern, dass wir die Klügeren sind. Wir fordern, die Welt möchte sich bitte nach unseren Sehnsüchten richten. Tut sie aber nicht.

Wieso widmen Sie dieser Selbstbestätigung dann so viel Zeit?

Das ist einfach meine Art, um meine Enttäuschung loszuwerden. Und mich zu vergewissern, dass es immer noch Leute gibt, die ähnlich denken wie ich.

Eine öffentliche Selbsttherapie?

Eher ein politisches Tagebuch.

Bierchen, Metzger, Hotzenplotz

Als erstes von vier Kindern wurde Armin Rohde in Gladbeck geboren. Die Schule verließt er wenige Monate vor dem Abitur. Nachdem er als Arbeiter in einem Stahlwerk etwas Geld angespart hatte, reiste Rohde in die USA, wo er im Auto schlief, kleine Rollen übernahm und als Sänger einer Band in kleinen Bars für Essen und ein wenig Geld spielte. Zurück in Deutschland entschloss er sich endgültig, Schauspieler zu werden. Er besuchte die Folkwangschule in Essen und spielte jahrelang an Theaterbühnen in Bochum und Bielefeld.

Seinen Durchbruch schaffte Armin Rohde mit Kerlen,die „Bierchen“ und „Metzger“ hießen, in Söhnke Wortmanns Komödien Kleine Haie (1992) und Der bewegte Mann (1994). Mit 61 Jahren ist er ein generationenübergreifender Schauspieler. Die Älteren kennen ihn aus dem Tatort, die jüngeren als „Bello der Zauberbär“ in Keinohrhasen, und wer so jung ist, dass er den Namen Armin Rohde nicht kennt, identifiziert ihn entweder als Räuber Hotzenplotz oder Herrn Taschenbiers gutmütigen Freund aus Das Sams. Seine Erlebnisse und Erfahrungen im Schauspielberuf veröffentlichte er 2009 in dem 256 Seiten starken Vademcum Größenwahn und Lampenfieber (Rowohlt).

Zuletzt war Armin Rohde in der deutsch-österreichischen Koproduktion Mörderisches Tal – Pregau (ARD/ORF, vier Teile) in der Rolle des kleinkriminellen Einsiedlers Max Dirrmeyer zu sehen, der als Zeuge eines Mordes übelst gefol-tert wird und auf seine Art zurückschlägt.