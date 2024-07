Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

Danach für € 16 im Monat weiterlesen Jetzt kostenlos testen

selbst wenn wir solche Extremmöglichkeiten außer Acht lassen. Donald Trump ist der erste ehemalige oder amtierende US-Präsident, der eines Verbrechens für schuldig befunden wurde, und auch der erste Kandidat einer großen Partei, der ein verurteilter Verbrecher ist. Hier steht viel mehr auf dem Spiel als die Frage, wer die nächsten Wahlen gewinnen wird. Da die USA selbst von ihren Kritikern als Modell einer reichen und freien Gesellschaft angesehen werden, die Millionen von Einwanderern anzieht, rückt durch die Unruhen rund um die Wahl zwischen dem alternden Joe Biden und dem verurteilten Kriminellen nicht nur das Gespenst eines Bürgerkriegs näher, sondern es drohen auch massive Veränderungen in der globalen Weltordnung.Wie kann man diese Gefahr greifen? Ich möchte mich diesem bedeutsamen Thema mit einer Anmerkung zu Alex Garlands Film Civil War nähern, der schon eine Weile zu sehen ist – häufig ermöglicht es uns die Fiktion, jene gesellschaftlichen Trends klarer zu sehen, die durch die Verwirrung der tatsächlichen Ereignisse wie etwa absurder TV-Debatten verwischt werden. Habt Geduld, dieser kurze Ausflug lohnt sich.Civil War: Soldaten posieren auf der Leiche des US-PräsidentenWir befinden uns – in dem Film – inmitten eines Bürgerkriegs zwischen der US-Regierung, die von einem Präsidenten in dritter Amtszeit geführt wird, und mehreren Unabhängigkeitsbewegungen, deren stärkste die von Texas und Kalifornien angeführten „Western Forces“ sind. Eine Gruppe von Journalistinnen reist während dieses Krieges von New York City nach Washington, um den belagerten Präsidenten zu interviewen. Zu ihnen gehören die erfahrene Kriegsfotografin Lee Smith und Jessie Cullen, eine junge, aufstrebende Fotojournalistin. Jessie hadert mit sich selbst, weil sie zu ängstlich ist, um Fotos zu machen; allmählich verbessern sich ihre Nerven und ihre fotografischen Fähigkeiten, da sie sich langsam an die Gewalt gewöhnt.Die beiden Journalistinnen betreten nun das halb verlassene Weiße Haus, und Jessie gerät beim Fotografieren in die Schusslinie. Es ist ihre Kollegin Lee, die sie beschützen will – und tödlich getroffen wird. Jessie hält Lees Tod auf einem Foto fest. Emotionslos geht sie weiter in das Oval Office, wo sich eine Gruppe von Unabhängigkeitskämpfern darauf vorbereitet, den Präsidenten zu töten. Jessie fotografiert die Ermordung des Präsidenten, dann hält sie auf die Soldaten, die mit ihren Füßen auf seiner Leiche posieren.1. Wir dürfen uns gegenüber Gewalt nicht desensibilisierenWas hat dieser Film nun mit der politischen Gegenwart zu tun? Erstens ist es ein doppelter Bildungsroman: Am Anfang ist Lee die unsensible Reporterin, die nur daran interessiert ist, gute Fotos zu machen, während Jessie zu viel Mitgefühl empfindet, um eine solch „neutrale“ Haltung einzunehmen; am Ende wird Lee erschossen, während sie versucht, Jessie zu schützen, während Jessie ganz die Distanz eines Beobachters einnimmt und sogar ein Foto von Lee macht, die stirbt, während sie versucht, Jessie zu schützen. Daraus können wir lernen: In Zeiten wie diesen ist eine neutrale Berichterstattung eine Falle, die es um jeden Preis zu vermeiden gilt.Emotionales Engagement ist heute nötiger denn je, eine Ent-Sensibilisierung gegenüber Gewalt bedeutet, dass wir bereits Teil eines gewalttätigen Systems sind. Das gilt für den Krieg in der Ukraine ebenso wie für den Krieg in Gaza und im Westjordanland, das gilt aber auch für den drohenden Faschismus und für den Umgang mit Kriminellen, die Präsident werden wollen. Es gibt kein neutrales demokratisches Verfahren mit faschistischen und kriminellen Teilnehmern. Nur ein engagierter, ein sich positionierender Blick kann die Wahrheit finden, nach der wir suchen.2. Die Front verläuft nicht zwischen der liberalen Mitte und der populistischen RechtenWir können aus dem Film aber noch etwas lernen. Die politischen Spaltungen, die den Bürgerkrieg vorantreiben, sind völlig verworren. Die militärische Allianz zwischen dem liberalen Kalifornien und dem konservativen Texas ist eine offensichtliche politische Absurdität; der autoritäre Präsident in dritter Amtszeit vereint Züge eines liberalen Joe Biden und eines populistischen Donald Trump; abgesehen von einigen beiläufigen rassistischen Äußerungen geben die Soldaten, die die Journalisten auf ihrem Weg nach Washington treffen, keine einzige Erklärung ab, die deutlich machen würde, wofür sie kämpfen … Es wäre jedoch falsch, dieses Phänomen als Teil einer kommerziellen Filmstrategie abzutun, die keine (rechten, linken oder liberalen) Zuschauer vergraulen will. Was bleibt und hervorsticht, wenn wir die konkreten politischen Kämpfe ignorieren, ist die Möglichkeit eines Bürgerkriegs – eine Bedrohung, die das öffentliche Leben in den USA seit etwa zehn Jahren heimsucht, angesichts des zunehmende Zerfalls einer gemeinsamen sozialen Basis.Und das ist mehr und mehr unsere Realität, und nicht nur in den USA – die Wahlen in Europa und in Frankreich zeigen uns das. Wir haben nicht nur die große Front zwischen der liberalen Mitte und der populistischen Rechten, plus einige Elemente einer neuen Linken (wie etwa die Studentenproteste), sondern eine Reihe seltsamer diagonaler Allianzen (die extreme Linke und die extreme Rechte lehnen beide die Unterstützung der Ukraine ab), plus eine Reihe neuer Spaltungen (die pro-palästinensische Linke ist gespalten in Friedensbewegte, die gegen den Terror sind, und solche, die die Hamas als Widerstandsgruppe unterstützen, die von der Kritik ausgenommen werden sollte). Auch die Konflikte während der Corona-Pandemie waren Vorboten dieser diagonalen Allianzen.Einerseits hat die liberale Mitte Recht – andererseits ist sie die Wurzel unserer KrisenIch gehe davon aus, dass es sich bei all diesen Konflikten um Pseudokonflikte handelt, so dass wir uns weigern sollten, einfach Partei zu ergreifen. Trumps Populismus ist eine Reaktion auf das Scheitern des liberal-demokratischen Wohlfahrtsstaates. Während wir also einige Maßnahmen, die von der liberalen Mitte befürwortet werden, unterstützen könnten und sollten (Abtreibungsgesetze, Minderheitenrechte), sollten wir immer bedenken, dass die liberale Mitte langfristig die Wurzel unserer Krisen ist. Dies bringt uns zu der bekannten Bemerkung von Gramsci aus seinen Gefängnisheften, die seit Jahren zitiert wird und noch immer unsere Epoche kennzeichnet: „Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann: in diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen“. Die Kämpfe, die wir heute führen, von der populistischen Rechten bis zur Cancel Culture, ordne ich als solche Krankheitssymptome ein.In einer chaotischen Situation, wie wir sie haben, können wir auf verschiedene Weise reagieren. Viele Wähler wollen den politischen Sturm in ihrem sicheren Hafen überleben und ihr tägliches Leben fortsetzen, als ob nichts Großes vor sich ginge.„Das wahre Urteil wird am 5. November vom Volk gefällt“Aber wenn der Staat selbst und seine Organe direkt in Verbrechen verwickelt sind, funktioniert solch eine Strategie nicht mehr. Erinnern wir uns an den Skandal um Jacob Zuma, den Ex-Präsidenten Südafrikas: Nachdem er zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, ignorierte er einfach die Aufforderung, ins Gefängnis zu gehen, und die staatlichen Behörden waren nicht bereit, die Polizei zu schicken, um ihn zu verhaften. Unsere Medien waren voll von Kommentaren über die Ineffizienz des Rechtsstaates in einem Land der Dritten Welt. Aber wie soll man dann ein Land nennen, in dem die ernsthafte Möglichkeit besteht, dass ein Präsident seine Arbeit vom Gefängnis aus erledigt? Oder angesichts seiner Verbrechen schlicht für immun erklärt wird?Die bloße Möglichkeit, dass dies geschieht, macht schon die halb verborgene Wahrheit unseres globalen neo-feudalen Systems sichtbar.Unmittelbar nachdem er den Gerichtssaal in Manhattan verlassen hatte, sagte Trump: „Das wahre Urteil wird am 5. November vom Volk gefällt werden.“ Es ist klar, was er damit meinte – um den Meinungsforscher Doug Schoen zu zitieren: „Es ist zwar keine tolle Sache, wegen eines Verbrechens verurteilt zu werden, aber worüber die Wähler im November nachdenken werden, ist die Inflation, die Südgrenze, der Wettbewerb mit China und Russland und das Geld, das für Israel und die Ukraine ausgegeben wird.“ Es stimmt, „es ist keine tolle Sache, wegen eines Verbrechens verurteilt zu werden“, aber eine solche Verurteilung macht einen zum Kriminellen, und es ist eine große schlechte Sache, wenn ein Krimineller zum Präsidenten des (noch) stärksten Staates der Welt gewählt werden kann. Es gibt keinen Mittelweg, keinen Kompromiss zwischen den beiden in Frage kommenden Optionen – man kann sogar bezweifeln, dass der große Krieg endlos aufgeschoben werden kann.Wenn Biden gewinnt, könnte ein Teil der Bevölkerung in den USA Richtung Bürgerkrieg drängenSchoen geht es natürlich um die Frage, wie sich die Verurteilung auf Trumps Ansehen bei den Wählern auswirken wird, und in dieser Hinsicht sind beide Optionen katastrophal. Wenn Trump gewinnt, bedeutet das das Ende der Rechtsstaatlichkeit, wie wir sie verstehen, einschließlich der Gewaltenteilung. Trump hat bereits angekündigt, welche radikalen Maßnahmen er im Falle seines Sieges ergreifen wird – diese Maßnahmen werden unsere Freiheiten so stark einschränken, dass unsere übliche Vorstellung von Demokratie lächerlich unzureichend sein wird, um unser gesellschaftliches Leben zu beschreiben, ganz zu schweigen von den internationalen Folgen: keine Unterstützung für die Ukraine, aber volle Unterstützung für Israel.Es wird de facto darauf hinauslaufen, dass die USA ein weiterer BRICS-Staat werden. Wenn Trump verliert, könnte es sogar noch schlimmer werden: Ein großer Teil der Bevölkerung wird sich vom öffentlichen Raum ausgeschlossen fühlen – sie wird in Richtung Bürgerkrieg drängen, abtrünnige Tendenzen werden um sich greifen, da die Macht des Bundesstaates von ihnen nicht als legitim akzeptiert werden wird (schon jetzt halten mehr als die Hälfte der Republikaner Biden nicht für einen legitimen Präsidenten).Nichts als Verzweiflung kann uns rettenGibt es also eine Hoffnung? Franz Kafka schrieb in einem Brief an Max Brod: „Es gibt unendlich viel Hoffnung – nur nicht für uns.“ Eine doppeldeutige Aussage, die auch bedeuten kann: nicht für uns, so wie wir jetzt sind, also müssen wir uns radikal ändern, neu geboren werden. Kafka bemerkte in Bezug auf die Oktoberrevolution „Das entscheidende Moment in der menschlichen Entwicklung ist ewig. Deshalb haben die revolutionären Bewegungen des Geistes, die alles, was vor ihnen war, für null und nichtig erklären, Recht, denn es ist noch nichts geschehen.“Heute bedeutet die Tatsache, dass noch nichts geschehen ist, dass alle Hauptoptionen – neuer Rechtspopulismus, liberale Mitte, alter sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat, religiöser Fundamentalismus und auch die naive Vorstellung, dass das Erstarken der BRICS-Mächte eine neue multizentrische Welt einleiten wird – eine Totgeburt sind. Die wahre Utopie ist die Vorstellung, dass sich aus den heute verfügbaren Optionen allmählich eine neue Weltordnung herausbilden wird, die in der Lage ist, unsere Krisen zu bewältigen, von der verfallenden Umwelt bis zum globalen Krieg. Was Theodor Adorno vor Jahrzehnten schrieb – „Nichts als Verzweiflung kann uns retten“ – ist heute wahrer denn je.Das bedeutet nicht, dass wir uns einfach hinsetzen und hoffen sollten: Wir sollten auf jede erdenkliche Weise handeln, ohne zu hoffen.