Bildfrequenz Ang Lees „Irre Heldentour des Billy Lynn“ ist eine technische Innovation – mit wenig Potenzial

Freunde, Römer, Cineastinnen, wir sind heute hier zusammengekommen, um eine weitere mutige, aber leider untaugliche Idee zur Weiterentwicklung der Filmkunst zu Grabe zu tragen. Aber auf jeden Mustang kommt ein Esel, und nach zwei kostspieligen öffentlichen Blamagen können wir, denke ich, sagen, dass High Frame Rate (HFR) die Zukunft des Kinos nicht prägen wird. Vielleicht funktioniert das Verfahren, das gespenstisch klare und feinpixelige Bilder erzeugt, bei Sportübertragungen, aber man kann damit keine Geschichte erzählen. Zumindest noch nicht.

Als ich Peter Jacksons Hobbit-Filme sah, die ersten, die in 3-D und in HFR (mit 48 Bildern pro Sekunde) gezeigt wurden, stieß die allzu glatte, plastikartige Optik mich regelrecht ab. Mit dieser Auflösung konnte man sogar die Linien des Make-ups auf den Gesichtern der Zwerge und die Übergänge zwischen dem Set und den eingegebenen Computerhintergründen erkennen. Aber vielleicht würde ja ein spannendes Drama mit viel Action mit dieser neuen Technik funktionieren. (Captain Phillips, ein Film, der zur selben Zeit herauskam wie der zweite Hobbit, hatte vielleicht das Zeug dazu – dachte ich jedenfalls.)

Brechtsche Übung

Die irre Heldentour des Billy Lynn ist kein Captain Phillips, aber die Verschränkung von Weltpolitik und Individualpsychologie spielt zumindest im selben Stadion. Nachdem ich nun also ein Actiondrama in HFR gesehen habe, kann ich Ihnen sagen: Nein, 3-D-High-Frame-Rate „funktioniert“ auch in diesem Genre nicht richtig. Mir ist klar, dass ich durch die Art und Weise, wie ich bisher Filme gesehen habe, konditioniert bin. Aber bei HFR handelt es sich nicht um eine Erweiterung dieser Sichtweise, sondern um deren Vernichtung.

Die 120 Bilder pro Sekunde, die kristallklare 4K-Projektion und das extrem flüssige 3-D machen es einem unmöglich, das Ganze als einen Film zu betrachten. Es ist, als befände sich an der Stelle der Leinwand ein Fenster, in dem man eine Fortsetzung der Wirklichkeit wahrnimmt; als sähe man sich ein Stück an, bei dem man selbst Regie führen und eine mobile Kamera dirigieren kann. Steve Martin hat eine Kugel von einem Schädel, und die Close-ups davon sind faszinierend, aber man kann sich einfach nicht darauf konzentrieren, was er sagt, weil man viel zu beschäftigt damit ist, seine Wimpern zu zählen.

Aus Achtung vor Ang Lee, der in der Vergangenheit großartige Filme gemacht hat, gehe ich davon aus, dass es sich bei Die irre Heldentour des Billy Lynn um eine brillante brechtsche Übung handelt, zum Zweck eines höheren Ziels Distanz zum Publikum aufzubauen. Schließlich ist Lynn ein Kriegsheld, der mit posttraumatischer Belastungsstörung von der Front nach Hause kommt und sich fühlt wie auf einem anderen Stern. Bei diesem speziellen Film kann man darüber zumindest diskutieren, aber dann wäre die Technik auch nur für diesen Film gemacht. Ich bezweifle sehr, dass wir sie in naher Zukunft in einem Hollywoodfilm wiedersehen werden.

Die irre Heldentour des Billy Lynn hat mit ihren 120 Bildern pro Sekunde mehr als die doppelte Frame Rate von Jacksons Hobbit und wurde von der Kritik der Premiere beim New York Film Festival einhellig verrissen. Sony zeigte ihn danach nur noch mit traditioneller Technik. In nur zwei Kinos, dem AMC Loews Lincoln Square in New York City und dem Cinerama Dome in Los Angeles, kann der Film überhaupt so gesehen werden, wie Lee es sich vorgestellt hat.

Ist 4K-3-D-120-FPS also tot? In Anbetracht der Tatsache, dass wir noch immer keinen einheitlichen Ausdruck gefunden haben, um die Sache zu beschreiben, sage ich: ja. Sie ist damit in guter Gesellschaft. Denn es gab bereits andere Innovationen, die das Zeitliche segnen mussten. Um nur an drei zu erinnern: Die Stunde von Cinerama schlug, als das Kino dem Fernsehen Breite entgegensetzen wollte. Drei Projektoren beamten Bilder in einem Bogen von 146 Grad auf eine gigantische Leinwand. Wenn alles korrekt ausgerichtet war, bemerkte im Publikum niemand die Schnittstellen. Das Verfahren war kostspielig, von der Produktion über den Schnitt bis hin zur Vorführung; der berühmteste Film: Das war der wilde Westen. Es gibt noch immer Cinerama-Leinwände, aber für großformatige Präsentationen ist IMAX das Maß der Dinge.

Zum zweiten: Senssurround – ein gescheitertes Audioverfahren aus den 1970ern, das beim Mischen bestimmte Frequenzen verstärkte, so dass es in Schlüsselszenen von Universal-Filmen rumpelte und vibrierte. Die Kinos mussten die Speziallautsprecher mieten und für deren Ein- und Ausbau bezahlen. Leider produzierte Universal damals Schrott – das George-Segal-Vehikel Achterbahn konnte es 1977 in keiner Weise mit Star Wars aufnehmen.

Zur dritten: Interaktiv. Loews Theaters gaben I’m Your Man in Auftrag, einen 20-minütigen, interaktiven Kurzfilm, dessen Verlauf sich veränderte, je nachdem, wie die Zuschauer abstimmten. In den Kinos wurden für 70.000 Dollar Joysticks in die Armlehnen eingearbeitet, und wenn man drei Dollar bezahlte, konnte man bleiben und sich verschiedene Verläufe des Films ansehen. 1994 wurde das Experiment eingestellt. Die Zuschauer lehnten es ab, für etwas verantwortlich zu sein, dem sie sich hingeben wollten: Storytelling.