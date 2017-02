Brasilien Die geschasste Staatschefin Dilma Rousseff kämpft um ihre Rehabilitation. Plant sie ein Comeback?

Es lässt sich kaum ein größerer Bruch vorstellen als der, den Dilma Rousseff im Jahr 2016 miterleben musste. Im Dezember 2015 befand sie sich noch in der Frühphase ihrer zweiten Amtszeit als erste Präsidentin Brasiliens. Sie lebte in einem Palast, führte Südamerikas größten Beamtenapparat und speiste bei Gipfeltreffen mit Barack Obama, Wladimir Putin oder Angela Merkel. Wenn sie zu ihrer allmorgendlichen Fahrradtour aufbrach, wurde sie von einem ganzen Tross an Sicherheitsleuten begleitet.

Heute, nachdem sie durch ein Misstrauensvotum des Kongresses ihr Amt verloren hat, lebt Rousseff in der Wohnung ihrer Mutter, geht wieder selbst im Supermarkt um die Ecke einkaufen, hat nur noch einen einzigen Bodyguard und fährt wie alle anderen mit ihrem Fahrrad die Strandpromenade von Rio entlang. Anschaulicher könnte der Niedergang der Linken Brasiliens kaum illustriert werden. Aber auch wenn alles dafür spricht, dass sich die Welt im Vorjahr eindeutig rückwärts entwickelt hat, Rassismus, Sexismus und soziale Ungleichheit wieder auf dem Vormarsch sind, sieht Rousseff sich selbst in keiner Weise an einen Tiefpunkt angelangt. „Sicher, jeder Tag 2016 war schwer“, sagt sie während des Gesprächs in der Nähe ihrer Wohnung. „Aber es war bei Weitem nicht das schwerste Jahr, das ich erlebt habe. Überhaupt nicht.“

Dieses Attribut bleibt allein der Zeit zwischen 1970 und 1972 vorbehalten, als sie im Gefängnis saß und gefoltert wurde, weil sie einer illegalen marxistischen Guerilla angehörte, die sich gegen die damalige Militärjunta zur Wehr setzte. Rousseff wurde geschlagen und mit Elektroschocks traktiert, ohne jemals die Namen von Genossen preiszugeben. Im Vergleich dazu waren im Vorjahr wohl selbst die schwersten Augenblicke leichter zu ertragen.

Sich emotional abhärten

Am schlimmsten sei dabei für sie der 17. April 2016 gewesen, als ihr politisches Schicksal durch das Votum über ihre Amtsenthebung im Unterhaus des Parlaments faktisch besiegelt wurde. Dass man ihr zur Last legte –, Regierungskonten geschönt zu haben, wog weitaus weniger schwer als das Verhalten vieler Parlamentarier, die ihr das Misstrauen aussprachen. Besonders schmerzlich sei für sie das Negieren der 54 Millionen Stimmen gewesen, die sie immerhin an die Regierung gebracht hätten.

Wie hat sie sich am Abend jenes Tages gefühlt? „Das ist schwer zu sagen. Es gibt ein solches Kaleidoskop von Erinnerungen“, sagt sie nach langem Überlegen. „Ich war traurig, verzweifelt und verärgert.“

Anders als Lula da Silva, ihrem Amtsvorgänger und Mentor in der linken Arbeiterpartei (PT), fällt es Rousseff nicht leicht, über Gefühle zu sprechen. Die beiden haben sich die Abstimmung über ihre Amtsenthebung im Präsidentenpalast gemeinsam im Fernsehen angesehen. Während er schluchzte, bestellte sie Popcorn. „Er weinte, umarmte mich und sagte ,Weine, Dilma, weine!‘ Aber ich weine nicht, wenn ich bewegt bin“, erzählt Rousseff. Auf die Frage, ob sie schon immer so gewesen sei oder ob es sich um eine emotionale Abhärtung infolge der Folter gehandelt habe, denkt sie erneut erst einmal nach.

„Ich denke, es geht auf diese Zeit zurück. Du kannst jeden Augenblick einbrechen, also musst du dir die ganze Zeit einreden, dass es gleich vorbei sein wird, sonst knickst du ein. Du sagst dir, es sind nur noch zehn Minuten. Zehn Minuten später versuchst du dir immer noch einzureden: ‚Nur noch zehn Minuten.‘ “

Diese alten Wunden wurden während der Amtsenthebungsdebatte von dem ultrarechten Abgeordneten Jair Bolsonaro wieder aufgerissen, der seine Rede für eine Demission Rousseffs ausgerechnet dem General widmete, der sie damals foltern ließ. „Ich war schockiert, dass er so etwas im Kongress sagen konnte“, erinnert sie sich. Bolsonaro wurde für seine Bemerkungen nicht einmal gerügt – ein Zeichen für die im brasilianischen Kongress teilweise herrschende hasserfüllte Stimmung wie dessen Konservatismus überhaupt.

Rousseff glaubt, dass auch Frauenverachtung einen Anteil an ihrem Sturz hatte. Genauso wie an der Niederlage von Hillary Clinton am 8. November, die sie „trotz unserer Differenzen“ als „Freundin“ bezeichnet. Politikerinnen würden mit anderen Maßstäben gemessen und eher als „hart“ anstatt als „stark“ bezeichnet, wenn sie schwierige Entscheidungen träfen. „Dass ich die erste Frau Brasiliens im Präsidentenamt war, spielte bei dem, was mir widerfahren ist, definitiv eine Rolle. Es war sicher nicht der alleinige Grund, aber eine Komponente. Ich denke, für die nächste Präsidentin wird es etwas einfacher.“

Symbole und Slogans

Rousseffs rechte Kritiker meinen, sie habe ihren Niedergang selbst verschuldet, weil sie zu wenig gegen einen Verfall der Wirtschaft unternahm, die sich gegenwärtig in der tiefsten Rezession seit Jahrzehnten befindet. Die Enttäuschten der Linken glauben, sie habe mit ihren Haushaltskürzungen Wahlversprechen gebrochen. Viele, quer über das politische Spektrum hinweg, vermuten, dass sie von einem gewaltigen Bestechungs- und Schmiergeld-System beim staatlichen Ölriesen Petrobras wusste und politisch davon profitierte, auch wenn sie persönlich nicht beteiligt war und sich nicht bereicherte. Selbst Genossen, die sie für ihre außergewöhnliche Ehrlichkeit loben, räumen ein, dass Rousseff zur Verschwiegenheit neige und eine ziemlich schlechte Kommunikatorin sei.

Befreit von der Verantwortung des Amtes ist sie nun freilich etwas redseliger. Sie will sich rehabilitieren, unbedingt. Der Senat erkannte ihre minimale persönliche Schuld an, indem er sie nach der Amtsenthebung am 30. August nicht auch ihrer politischen Rechte beraubte. Aber sie will, dass ihre Sicht der Dinge bekannt wird und hat – wie Lula – zuletzt wahrscheinlich mehr Interviews gegeben als in all den Jahren zuvor. Dabei führte sie die Wirtschaftskrise auf einen globalen Sturm fallender Rohstoffpreise, die sich abschwächende Nachfrage in China, eine schwere Dürre und die Nachwirkungen der Finanzkrise von 2008 zurück. Zum Verhängnis geworden sei ihr eine Intrige von Verschwörern, angeführt vom derzeitigen Präsidenten Michel Temer, ihrem früheren Stellvertreter, dem sie nachsagt, er habe zusammen mit dem ehemaligen Sprecher des Unterhauses, Eduardo Cunha – er rückte die traditionell zentristische Partei der Brasilianischen Demokratischen Bewegung nach rechts –, ihren Sturz organisiert. Diese Männer, die den Interessen von Oligarchen im Finanzsektor verpflichtet seien, hätten sich umso vehementer gegen sie gewandt, weil sie erstmals in über zehn Jahren den Realzins gesenkt und fast Vollbeschäftigung erreicht habe.

Erschwert worden ist Rousseffs Situation zweifellos durch die Fragmentierung der politischen Parteien. In den 90er Jahren benötigte Präsident Fernando Henrique Cardoso lediglich die Unterstützung von drei Parteien, um sich eine einfache Mehrheit im Kongress zu sichern. Im folgenden Jahrzehnt brauchte Lula schon acht. Als Rousseff dann die Präsidentschaft übernahm, waren zwölf Parteien nötig.

„Alles ist Verhandlungssache, nur so kann man sich den Weg zur Macht ebnen“, sagt sie. „Die Leute sagen, ich hätte nichts für die Politik übrig, aber das stimmt nicht. Was ich nicht mag, ist das Kaufen und Verkaufen. Das hat es zwar schon immer gegeben, aber nicht in diesem Ausmaß.“

Dilma Rousseff stand fast ein Jahrzehnt lang an der Spitze dieses Systems, zuerst als Stabschefin für Lula, später als Präsidentin. Anders als viele derer, die zu ihren Anklägern wurden, mag sie sich nicht persönlich bereichert haben („Ich habe keine geheimen Konten in der Schweiz und nichts gestohlen.“), doch sie wollte oder konnte ihre Partido dos Trabalhadores (PT) nicht dazu bewegen, reinen Tisch zu machen und dies öffentlich zu tun. Stattdessen überließ sie es den Staatsanwälten, während sich ihre Regierung auf soziale und politische Ziele konzentrierte.

Auf die Frage, ob sie es im Nachhinein bereut habe, 2014 gewonnen zu haben – just zu einem Zeitpunkt, als dieses System anfing, zusammen mit der Wirtschaft zu kollabieren – schüttelt Rousseff den Kopf. „Nicht für einen einzigen Augenblick. Wenn ich nicht gewonnen hätte, stünden die Dinge heute wesentlich schlimmer. Wir hätten bereits ein Austeritäts- und Privatisierungspaket wie das von Präsident Macri in Argentinien.“

Auch wenn sie ihrer kurzen zweiten Amtszeit immer noch abgewinnen kann, dass der neoliberale Backlash, der gerade durch Lateinamerika fegt, noch eine Weile aufgeschoben werden konnte, sieht sie für progressive Politiker in Brasilien und anderswo kurzfristig keine guten Aussichten. Der Brexit und die Wahl Donald Trumps gäben Anlass zu größerer Sorge.

„Mit dem erneuten Anstieg der Ungleichheit, besonders in den entwickelten Ländern, erleidet die Politik einen Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust. Wenn die Forderungen der Bevölkerung von den Regierungen nicht mehr erfüllt werden können, wird die Politik irrelevant. Dann lassen sich die Menschen weder von konkreten Projekten noch von Utopien überzeugen, sondern springen darauf an, wenn ihnen jemand Symbole, Slogans und Sündenböcke präsentiert. Das sind die Zeiten, in denen die Rechte Erfolge feiert und die Intoleranz zunimmt.“

Den Großteil ihres Lebens hat Rousseff gegen diese Tendenz gekämpft. Für den Moment plant sie, einen Schritt zurückzugehen und ihre politischen Gegner zu studieren. Sie will sich mit Carl Schmitts Konzept des „Ausnahmezustandes“ befassen. Einen Begriff, den der Nazijurist prägte, um das Vorgehen von Diktatoren zu rechtfertigen, die im Namen des Gemeinwohls nationale Gesetze umgehen. Da derlei Rechtfertigungsversuche wieder um sich greifen – zum Beispiel mit dem Patriot Act in den USA, bei der Kriminalisierung von Armen und der Behandlung von Flüchtlingen –, müssten ihre Memoiren vorerst noch warten, meint Rousseff.