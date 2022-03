Ukraine-Krieg Ständige Bombenangriffe, kein Strom und kein Wasser, keine Möglichkeit, die Toten zu bergen – in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol herrschen „mittelalterliche“ Zustände

Zerstörte Brücke in Irpin, westlich von Kiew. Mehrfach war es in den vergangenen Tagen für Zivilisten nicht möglich, von Russland beschossene Städte einfach zu verlassen – so auch die Hafenstadt Mariupol