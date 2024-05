Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

n, der Frauen repariert“. Er hat mehr als 80.000 Überlebende im Panzi-Krankenhaus behandelt, das er 1999 in Bukavu gegründet hatte. 2018 erhielt er für seine Arbeit zusammen mit der jesidischen Aktivistin Nadia Murad den Friedensnobelpreis. In seiner Rede sprach er über die ersten Patientinnen, die in seine Klinik eingeliefert wurden. Eine davon war nicht nur vergewaltigt worden, man hatte ihr auch in die Genitalien geschossen. Zugleich musste er ein 18 Monate altes Baby behandeln, das durch eine Vergewaltigung schrecklich verletzt worden war. „Die makabre Gewalt kennt keine Grenzen“, sagte Mukwege damals. Jeden Tag passierten fünf bis sieben neue Opfer sexueller Übergriffe die Pforten seines Hospitals. Mukwege hatte zunächst in Burundi studiert, sich dann aber dafür entschieden, in Frankreich an der Uni von Angers eine Ausbildung als Geburtshelfer und Gynäkologe zu machen.Kongo erlebt seit drei Jahrzehnten Konflikte; Milizen und Guerilla-Verbände sind aus der Zeit der beiden Bürgerkriege zwischen 1996 und 2003 hervorgegangen. Derzeit konzentrieren sich die Kämpfe auf den Osten, mehr als hundert bewaffnete Formationen operieren dort. Darunter die Gruppe M23, die nach Angaben der Vereinten Nationen vom benachbarten Ruanda unterstützt wird – eine Behauptung, die Kigali bestreitet. Seit 2021 sind in Nord-Kivu etwa 1,7 Millionen Menschen vor diesen von Milizen ausgehenden Kämpfen geflohen, Hunderttausende leben in überfüllten Lagern in der Großstadt Goma und Umgebung. Mukwege kritisierte die Reaktion der kongolesischen Regierung auf die Kämpfe und prangerte an, dass ihre Verantwortung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie die „Ausplünderung der natürlichen Ressourcen des Landes“ straflos bleibt. 2012 überlebte er nur knapp einen Mordanschlag.Was Denis Mukwege noch Hoffnung machtIm Dezember kandidierte er für das Präsidentenamt. „Ich wollte meine Verantwortung gegenüber der Geschichte wahrnehmen“, erklärte er. Auf rund ein Prozent der Stimmen kam Mukwege, während Amtsinhaber Felix Tshisekedi eine zweite Amtszeit in einer Wahl gewann, die von neun Oppositionskandidaten als „Scheinwahl“ verurteilt wurde.Mukwege setzt sich weltweit für die Überlebenden genderbasierter Gewalt ein. Im März trat der Arzt zudem den Elders bei, einer von Nelson Mandela gegründeten Gruppe global führender Aktivisten für Frieden und Menschenrechte. Mukwege ist der Meinung, dass die internationale Gemeinschaft den Kongo im Stich lässt. So wird die UN-Friedensmission Monusco, die mehr als zwei Jahrzehnte präsent war, das Land zum Ende des Jahres verlassen. „Stellen Sie sich vor: sich nach 20 Jahren Einsatz zurückzuziehen, eine von Aggression beherrschte Lage zurückzulassen, in der tagtäglich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt werden. Welche Gefühle können wir da gegenüber der internationalen Gemeinschaft hegen? Es ist das Gefühl, verlassen zu werden“, sagt Mukwege.Viele Länder zögerten aber, sich in die Angelegenheiten des Landes einzumischen, weil sie fürchten, ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen zu schaden, glaubt der Aktivist. Die DR Kongo verfügt über enorme Rohstoffvorkommen und ist der weltweit führende Lieferant von Kobalt – einer wichtigen Komponente für Smartphones und Elektrofahrzeuge. „Es ist erstaunlich, dass ökonomischen Interessen der Vorrang vor Humanität gegeben wird“, sagt Mukwege. „Es ist traurig, das zu sagen: Aber in der DRC wird durch die illegale Ausbeutung von Rohstoffen für grüne Energie Blut vergossen.“ Von der internationalen Gemeinschaft fordert Mukwege, ihre „Doppelmoral“ aufzugeben, die er darin sieht, dass die Krisen in der Ukraine und Gaza vor der im Kongo priorisiert werden. „Wir erleben hier fast die gleiche Tragödie wie im Nahen Osten und in der Ukraine, aber niemand spricht über die DRC oder nur sehr wenig.“Trotzdem wird sich Mukwege weiterhin für Menschen in Not einsetzen. „Ich habe Hoffnung“, sagt er, „weil ich überzeugt bin, dass die Opfer, die heute leiden, in der Lage sein werden, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und all den Ungerechtigkeiten, die wir hier erleben, ein Ende zu setzen.“