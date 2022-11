Bloß alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

esundheitscode, was bedeutete, dass sie sich nicht mehr an öffentlichen Orten aufhalten durfte. „Ich konnte nicht auf den Markt oder in die Geschäfte gehen. Ich konnte nicht ins Büro gehen“, sagte sie. „Das wirkte sich auch auf meine Arbeit aus – die Geschäfte liefen schlecht und mein Chef wurde schlecht gelaunt.“ Da sie sich nach einem normalen Leben sehnt, hat Li kürzlich einen Antrag auf Auswanderung nach Kanada gestellt.Während sich Pekings eiserne „dynamische Null-Covid“-Politik auf ihr drittes Jahr vorbereitet, ist Li eine von Millionen in ganz China, die mit ihrer Geduld am Ende sind. Als die Zahl der täglichen Fälle einen neuen Höchststand erreichte, begannen viele, den hohen Preis zu hinterfragen, den sie für ein Ziel gezahlt haben, das unmöglich zu erreichen ist.Am Mittwoch meldete die nationale Gesundheitskommission 31.444 neue lokal übertragene Fälle, die höchste Tageszahl, seit das Coronavirus Ende 2019 erstmals in der zentralchinesischen Stadt Wuhan entdeckt wurde.Frustration und Skepsis gegenüber endlosen Abriegelungen in ChinaObwohl die Fallzahlen in China im Vergleich zu den weltweiten Zahlen niedrig sind, haben die Behörden auf einem „Vernichtungskrieg“ gegen das Virus bestanden. Als China letzte Woche die ersten Covid-Todesfälle seit sechs Monaten meldete, wurde landesweit eine neue Reihe von Abriegelungen verhängt.Die seltenen öffentlichen Wutausbrüche der letzten zwei Wochen sind die sichtbarsten Anzeichen für die tief sitzende Frustration und Skepsis gegenüber den endlosen Abriegelungen, Massentests und Quarantänen, die die chinesische Bevölkerung in letzter Zeit ertragen musste.In Videos, die am Samstag in den sozialen Medien geteilt wurden, schienen Menschen in Ürümqi, der Hauptstadt der Region Xinjiang, den Beamten wütend entgegenzutreten, nachdem ein Wohnungsbrand zehn Menschen getötet hatte.In der vergangenen Woche waren Tausende von Arbeitern in einer Apple-iPhone-Fabrik in Zentralchina mit der Bereitschaftspolizei aneinandergeraten und hatten Barrikaden niedergerissen. In der Woche zuvor durchbrachen Wanderarbeiter in der südchinesischen Metropole Guangzhou die Absperrungen und marschierten auf die Straße.In den letzten Wochen gab es in den sozialen Medien eine Welle der Trauer über den Tod eines vier Monate alten Babys, dessen Vater angab, dass sich seine medizinische Behandlung wegen der Absperrungen um 12 Stunden verzögerte. Auch der Tod eines dreijährigen Jungen im Nordwesten Chinas, der an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb, nachdem sein Vater von den Vollstreckern der Covid-Vorschriften daran gehindert worden war, ihn in ein Krankenhaus zu bringen, löste Empörung aus.Eine 32-jährige Mutter von zwei Kindern brachte sich Anfang des Monats in einem Quarantänezentrum in Guangzhou um, nachdem sie positiv getestet und von ihrem Mann getrennt worden war. Die Nachricht, über die das angesehene Wirtschaftsmagazin Caixin berichtete, wurde schnell aus den sozialen Medien gelöscht.Zweifel an Wirksamkeit der Null-Toleranz-Politik wächstDie Skepsis der Öffentlichkeit gegenüber der Wirksamkeit der Null-Toleranz-Methode wird ebenfalls immer deutlicher. Anderslautende Stimmen oder Berichte, die von der offiziellen Linie abweichen, werden ebenfalls schnell aus dem Internet entfernt.Dazu gehörte auch ein Beitrag in den sozialen Medien, der zehn schwierige Fragen zum Umgang der Behörden mit der Pandemie stellte. „Wurden in der Vergangenheit jemals Grippeviren ausgerottet? Wenn nicht, wie kann das Coronavirus ausgerottet werden? Welchen Preis müssen wir dafür zahlen? Welchen Sinn haben die vielen Runden von PCR-Tests?Ein anderer Beitrag enthielt augenzwinkernde Antworten auf die Fragen, darunter: „Das sollten Sie nicht fragen“; „Das wissen Sie nicht“; und „Das sind gefährliche Gedanken“.Am 11. November kündigte die chinesische Regierung an, dass sie die Quarantäne verkürzen und einige Beschränkungen lockern werde. Lokale Beamte wurden aufgefordert, die Anti-Virus-Maßnahmen nicht übermäßig zu verschärfen. Aber verwirrenderweise betonte die Regierung auch, dass sie Chinas „Krieg“ gegen die Pandemie weiterhin fest im Griff habe.Shijiazhuang, eine Elf-Millionen-Einwohner-Stadt etwa 290 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, war Gerüchten zufolge ein Testfall für die Aufhebung der Covid-Beschränkungen. Sie wurde geöffnet, aber nur neun Tage später wieder geschlossen, als die Zahl der täglichen Fälle landesweit auf ein Allzeithoch stieg.Proteste könnten abebben oder eskalierenBeobachter sagen, dass die Covid-Beschränkungen in der Realität wohl kaum gelockert werden, egal was die Zentralregierung sagt. Da Chinas Machtstruktur von oben nach unten bedeutet, dass lokale Beamte nicht vor einer zu strengen Umsetzung zurückschrecken würden, um nicht für den Anstieg der Fälle verantwortlich gemacht zu werden.Da eine baldige Aufhebung der Beschränkungen unwahrscheinlich ist, rechnen Analysten mit einer Eskalation der Proteste. Sie weisen jedoch auch darauf hin, dass diese sporadischen Unruhen für eine diktatorische Regierung, die über die Macht verfügt, rasch gegen sie vorzugehen, kaum eine Bedrohung darstellen dürften.„Die Proteste sind sporadisch und unorganisiert geblieben ... Wenn es so aussieht, als würden sie sich ausweiten, liegt das eher daran, dass die Menschen überall betroffen sind“, sagte Prof. Victoria Tin-bor Hui, Politikwissenschaftlerin an der Notre Dame University in Indiana. „Aber die Covid-Maßnahmen haben auch die Überwachungskapazität der Partei drastisch erhöht. Die Spannungen werden eskalieren, aber wir können nicht vorhersagen, wann es zur Explosion kommen wird.“Prof. Chung Kim-wah, ein ehemaliger Sozialwissenschaftler der Polytechnischen Universität Hongkong, sagte, die Proteste zeigten, dass die Menschen die Geduld mit den unangemessenen [Covid-]Maßnahmen verloren hätten und deren Wirksamkeit in Frage stellten, fügte aber hinzu, dass die unorganisierten Proteste nicht stark genug seien, um die Regierung zu konfrontieren. Er wies darauf hin, dass die Demonstranten in der Regel nachgeben, wenn kleinere Anpassungen vorgenommen werden. „Das macht Veränderungen von unten nach oben sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich“, sagte er.*Name wurde geändert.