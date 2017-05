Somalia In der Nähe der Stadt Caynabo versuchen Menschen, in provisorischen Quartieren zu überleben. Die Dürre hat ihr Hirtenleben zerstört

Sie gehören zu den über sechs Millionen Einwohnern dieses Landes, die dringend auf Lebensmittelhilfe angewiesen sind, soll sich nicht jene Hungersnot wiederholen, die im Jahr 2011 mehr als 250.000 Menschen das Leben kostete. Amina Dahir ist Mutter, 30 Jahre alt, tiefbraune Augen, ein zerfurchtes Gesicht, zwei Tage und zwei Nächte war sie nach Caynabo unterwegs, nachdem es auch die letzten Tiere aus dem Viehbestand der Familie dahingerafft hat. Sie ist mit sechs Kindern und mehreren Verwandten auf der Flucht vor dem Tod, eine Gruppe von zehn Personen.

„Hierher kommen jeden Tag Menschen wie wir, die alles mit sich tragen, was ihnen noch geblieben ist. Leider gibt es hier nichts für uns – keine Lebensmittel und keinen Ort, an dem wir leben können“, sagt Amina und hält die leere Schüssel hoch, aus der die Familie am Morgen ihre letzte Mahlzeit – ein paar Portionen Reis und etwas Hirse – verzehrt hat. Sie zählt zu den vielen, die sagen, dass bisher keine oder nur sehr wenig Hilfe den Weg in ihr provisorisches Quartier der Trostlosigkeit gefunden hat. Sie befürchtet, dass unter ihren Kindern Krankheiten um sich greifen und stellt eine naheliegende Frage: „Wo ist die Hilfe der Regierung, wie sie uns versprochen wurde?“

Somalia ist eines von drei Ländern, in denen für diesen Monat mit einer nicht mehr einzudämmenden Hungersnot gerechnet wird. In Teilen Südsudans musste bereits der Notstand ausgerufen werden. Drei Dürrejahre in Folge haben zwei Regionen Somalias an den Rand der Ohnmacht gebracht. Es handelt sich um Gebiete, die auf von den Vereinten Nationen erstellten Karten zur Nahrungsmittelsicherheit rot gekennzeichnet sind. Tiefrot signalisiert: katastrophale Zustände.

Die markierten Zonen umfassen auch eine dicht besiedelte Zone im Süden Somalias, die sich unter Kontrolle der islamistischen Al-Shabaab-Milizen befindet, was einen Zugang für Hilfskonvois erschwert. Zu den anderen Rotflächen gehören Somaliland, wohin Amina Dahir und ihre Familie geraten sind, und Puntland. Beide Gebiete haben sich vor Jahren für unabhängig erklärt, ein Muster ohne Wert. Wenigstens ist in Somaliland mit keinem Angriff marodierender Freischärler zu rechnen. Doch haben sich in dieser Gegend einst grüne Weiden in Wüsten verwandelt. Und am Wegrand liegen die Kadaver, bleichen die Knochen von Ziegen und Schafen zuhauf.

Dr. Hamud Mohamed braucht keine farbkodierten Karten, um das Ausmaß des Desasters zu ermessen. Im Gesundheitszentrum vor Somalilands zweitgrößter Stadt Burao, in dem er seine Diagnosen stellt, warten Dutzende Mütter mit ihren Babies geduldig auf Impfungen, auf vorgeburtliche Untersuchungen oder andere Behandlungen. Hamud Mohamed zeigt auf eine Wandtafel, die den alarmierenden Anstieg der Zahl mäßig bis schwer mangelernährter Kinder dokumentiert.

„Jeden Morgen sehen wir langsam sterbende Kinder. Die schlimmsten Fälle treten in den Familien auf, die von der Dürre gezwungen wurden, hierher zu ziehen“, erklärt Dr. Mohamed, dessen Klinik dank einiger Transfers, die vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF und dem World Food Programme finanziert werden, mit Nahrungsmitteln einspringen kann. Unter anderem erhalten Kinder hier Plumpy’nut, eine auf Erdnuss basierende kalorien- und proteinreiche Paste, die – regelmäßig verabreicht – entkräfteten Kindern zu mehr Gewicht verhilft. „Ein Problem bei einer solchen Dürre besteht darin, dass Mangelernährung andere Erkrankungen provoziert“, so der Arzt. „Wir hatten hier bereits den Ausbruch von Masern, die das Leben eines Kindes extrem verschlechtern können.“ Dr. Mohamed gibt unumwunden zu, dass sein Leben im Hospital von einer durchweg fatalistischen Grundstimmung geprägt sei, weil Ohnmacht entweder Zorn oder auch nur stille Wut auslöse. Wenn ein verzweifelter Vater ihn frage, ob er den Sohn mit dem großen Kopf und den Spinnenbeinen untersuchen und ihm danach helfe werde, könne er nicht mehr antworten, sondern nur den Kopf schütteln.

Ausmaß unterschätzt

Einige Neuankömmlinge in dieser Region schaffen es gar nicht erst, sich um Hilfe zu bemühen – viele sind zu desorientiert oder ihre Not ist einfach zu groß. An der Flugzeugpiste von Burao, die keine zwanzig Minuten Fußweg vom Hospital entfernt liegt, sitzt Roda Mahamud mit anderen gestrandeten Familien. Sie wiegt still ihre zweijährige Nichte Ayan, die bleich und teilnahmslos in ihren Armen liegt. Um das Kind müsse sie sich kümmern, seit die Mutter bei der Geburt verstorben sei. Zehn Kinder werden in dieser Familie versorgt, die mit täglich einer Portion Reis, manchmal auch nur schwarzem Tee überlebt. Sie alle sind schon vor Wochen hier angekommen, wissen aber nichts von der Klinik. Keyse Farah Abdi, eine Verwandte Roda Mahamuds, berichtet, ihre Familie sei wochenlang gelaufen, nachdem ihnen das Gerücht zu Ohren gekommen war, die Behörden von Somaliland würden allen Bedürftigen Hilfe erweisen.

Darauf warten sie noch immer, leben von Wasser aus einem Tankwagen, kleinen Mengen Reis, Zucker und Tee, die Leute aus der Umgebung gespendet haben. Was darüber hinausgeht, müssen sie bislang entbehren. Die paar Ziegen, die sie im Treck mitgezerrt haben, sterben eine nach der anderen. „Wir hatten gehört, hier würde es Gras und Wasser geben, aber hier ist nichts. Jetzt suchen wir die Abfälle nach Essbarem ab und nehmen Spenden an“, sagt Abdi, ein Hirte mit sanfter Stimme, der ebenfalls mit seinen Ziegen umherzog, um Weidegründe zu finden, wie es hier Tradition ist. Nun haben sich Angst und Verzweiflung über das Schicksal seiner Familie in sein Gesicht gegraben und werden so schnell nicht weichen.

Die Helfer vieler NGOs haben wiederholt gewarnt. Die Organisation Save the Children ermahnte die internationale Gemeinschaft, sie müsse die richtigen Lehren aus den Ursachen der letzten Hungersnot von 2011 ziehen, zu der es fast an gleicher Stelle kam. Auch jetzt seien wieder alle Frühwarnzeichen eines vermeidbaren Unheils zu erkennen. Kevin Watkins, Geschäftsführer von Save the Children, sagte Ende März nach einem Besuch in Puntland, das Ausmaß des Leids sei größer als zu einem vergleichbaren Zeitpunkt des Massensterbens vor sechs Jahren. Bereits jetzt steige die Zahl der Todesfälle durch Cholera und akute Durchfälle.

„Angesichts der unverkennbaren Anzeichen, der Dimension des Leids und der Erinnerung an 2011 ist die internationale Reaktion auf die Krise unvertretbar und unverzeihlich“, urteilt Watkins. Schätzungsweise 790 Millionen Euro würden bis Mitte Juni gebraucht, um allein in den Hungerregionen Somalias die Menschen am Leben zu erhalten. Ähnlich alarmiert klingt die Kritik der Nichtregierungsorganisation Action Aid: Nachdem die Vereinten Nationen einen Hilfsaufruf für Somalia an die internationale Gemeinschaft gerichtet hätten, seien von Geberländern 130 Millionen Euro bereitgestellt worden, gerade einmal elf Prozent der notwendigen Gesamtsumme. „Dadurch wird hingenommen, dass unzählige Leben bedroht sind. Wir müssen davon ausgehen, dass erst dann Versorgungsgüter eintreffen, wenn noch mehr Menschen gestorben sind“, prophezeit Mike Noyes von der britischen Action-Aid-Filiale.

Gekreuzigt von Geburt

Das britische Entwicklungshilfeministerium hat bei einer größer angelegten Aktion für das Horn von Afrika 118 Millionen Euro für Somalia ausgegeben. Über 20 Millionen Euro davon hat UNICEF bereits für Maßnahmen verwendet, um unterernährte Kinder untersuchen und behandeln zu lassen, mit Impfaktionen zu beginnen und Bohrlöcher für Trinkwasser zu graben. Die Vereinigten Staaten hingegen halten sich bisher mit Leistungen erkennbar zurück. Während von der Obama-Administration im Vorjahr noch 855 Millionen Dollar für Hilfsprogramme am Horn von Afrika ausgegeben wurden, beläuft sich das Nahrungsmittelhilfsprogramm der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID), das Dschibuti, Äthiopien, Kenia und Somalia zugute kommen soll, in diesem Jahr gerade einmal auf 171 Millionen Dollar.

Zurück zur Straße nach Caynabo. Nuur Mohamed beklagt, alles, was er noch tun könne, sei, tagsüber in der Stadt unter einer brennenden Sonne um Lebensmittel zu betteln und nachts Jagd auf die mageren Dikdik-Antilopen zu machen. So sei das eben, wenn einem die 25 Tiere der eigenen Kamelherde, dazu hundert Schafe und Ziegen, verhungert sind. Er sei ein Veteran des somalischen Unabhängigkeitskriegs, der in den 1950er Jahren geführt wurde. „Wir waren einst stolz darauf, in einem souveränen Land zu leben, das sich seiner Freiheit sicher ist. Davon ist nicht viel geblieben, nachdem uns nun auch noch ein Bürgerkrieg nicht verschont. Und jetzt überkommt uns noch diese Dürre. Ich glaube, dass Gott uns endgültig verlassen hat. Eine andere Erklärung dafür habe ich nicht.“ Vielleicht würde Nuur Mohamed sie finden, legte man ihm den Satz in den Mund: Wir sind gekreuzigt von Geburt an.