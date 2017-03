Literatur In seinem neuen Roman erzählt Julian Barnes das Leben von Dmitri Schostakowitsch, der eine eigene Art des Umgangs mit dem Stalinismus hatte

Für einen Komponisten in Sowjetrussland war eine schlechte Kritik kein Fliegenschiss. Vor allem nicht, wenn der Rezensent zufälligerweise Josef Stalin hieß. Im Januar 1936 erschien in der Prawda ein Leitartikel, der „genug Grammatikfehler enthielt, um einen Verfasser anzudeuten, der unter keinen Umständen korrigiert werden konnte“. Dmitri Schostakowitschs Oper Lady Macbeth von Mzensk sei Chaos statt Musik, hieß es darin. Dem Artikel folgte ein Aufruf an den Komponisten, im KGB-Hauptquartier vorstellig zu werden und diverse Kollegen zu denunzieren.

Schostakowitsch hatte Glück im Unglück: Die Säuberungen hatten ihren Zenit erreicht, und sein Verhöroffizier wurde verhaftet, bevor es dem Komponisten selbst an den Kragen gehen konnte. Seine Musik zu spielen war jedoch nicht mehr sicher. Darüber hinaus – und das war vielleicht noch schlimmer – hatte er einen Eindruck davon erhalten, wie viel Feigheit in ihm steckte. Zwei weitere solche „Gespräche mit der Macht“ sollten in Schostakowitschs ereignisreichem Leben stattfinden. Jedes davon auf subtile Weise korrumpierend wie das erste. Zusammen bilden sie die zentralen Ereignisse in den drei Abschnitten von Julian Barnes’ fesselndem neuen Roman.

Das zweite Gespräch trägt sich im Jahr 1948 zu, als Stalin den Komponisten bittet, die Sowjetunion beim Weltfriedenskongress in New York zu vertreten. Er versucht zunächst noch mit der Begründung abzulehnen, seine Musik sei doch immerhin in Russland verboten, wird daraufhin allerdings umgehend rehabilitiert. Als Delegierter in New York muss er eine lange Rede ablesen, in der er sein Idol Strawinsky diffamiert, und sich bloßstellen lassen von einem selbstgefälligen Auftritt Nicolas Nabokovs (Vladimirs Cousin), der sich als emigrierter Komponist in sicherer Entfernung von Stalin befindet.

Die dritte dieser Begegnungen findet 1960 unter Chruschtschow statt. Zu dieser Zeit schwimmt Schostakowitsch bereits in Auszeichnungen wie eine „Garnele in Cocktailsauce“, wie er selbst es sarkastisch ausdrückt, hat es aber irgendwie geschafft, kein Parteimitglied zu werden. Nun wird auch dies von ihm verlangt. Abermals knickt er ein und verachtet sich dafür, bis zu seinem Tod in Moskau 1975.

Es ist schon komplizierter

Der Lärm der Zeit mutet wie eine kubistische Biografie an; die wichtigen Augenblicke im Leben des Komponisten werden wieder und wieder durchgespielt. Erzählt wird in frei stehenden Passagen, einige davon nur wenige Zeilen lang, die den Leser mühelos in jene düsteren Tage zurückversetzen. Auf dieser Ebene zieht der Roman den Leser sofort in seinen Bann. Barnes umgibt seine gepeinigte Hauptfigur mit Figuren aus den faszinierend verstrickten Sphären Musik und Politik. Prokofjew tritt auf, Strawinsky ist kurz zu sehen, diverse namenlos gewordene Kulturapparatschiks. Und dann ist da natürlich Stalin selbst. Was die Musikdeutungen angeht, belässt es Barnes bei einem wohlüberlegten Minimum. Durch das allerdings, was an Klängen und Empfindungen auftaucht („vier Stöße einer Fabriksirene in Fis-Dur“), gewinnt der Text.

Aber was will Barnes in diesem Buch eigentlich? Anfangs scheint er sich mit den bekannten Reizen zu begnügen, die jede Geschichte aus dieser Ära birgt, in der es in jedem Konflikt mit der Bürokratie um Leben und Tod ging. Die Konfrontationen sind gut ausgearbeitet, mehr als ein wohliges Gruseln lösen sie allerdings nicht aus. Stalin macht sich immer gut in einem Roman, und dieser enthält einige unbezahlbare Anekdoten. Insgesamt aber kommt der Diktator eher als Miesepeter rüber denn als die permanente Möglichkeit des Terrors, die er in einem Roman von Bulgakow oder einem Gedicht Brodskys verkörpert.Teilweise durchweht das Buch eine Kalter-Krieg-Nostalgie.

Es ist aber auch eine Erkundung über das Wesen der Integrität, und das ist seine spannendere Seite. Schostakowitsch hat sich mit der Macht arrangiert und überlebt. In den Augen mancher ist er damit ohne Zweifel zu verdammen. Für Barnes ist die Sache komplizierter. Er wägt sorgsam ab. Dieser Prozess bringt all seine Qualitäten als Schriftsteller hervor: essayistische Klarheit, seine Vorliebe für Abstraktion, sein sympathisches Interesse an moralisch kompromittierten Figuren, seinen Glauben an den transzendenten Wert der Kunst.

Einige dieser Qualitäten haben auch eine Kehrseite. Manchmal irritiert seine Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ohne Zweifel gelingen ihm schöne Aphorismen. Damit einher geht aber auch eine Tendenz dazu, schreckliche Dinge gemütlich zu machen. Ziemlich sicher wird Barnes’ Darstellung der inneren Qualen Schostakowitschs niemandem Alpträume verschaffen.

Und doch spürt man, dass Barnes die Frage nach der Integrität des Künstlers wirklich umtreibt. Sie bringt ihn letztlich zu der Einsicht, dass die Ironie, in die sich Schostakowitsch oft flüchtet, kein gutes Mittel ist. Gleichzeitig mag Barnes ihn umso mehr, je mehr er in Schmach und Schande versinkt. Dies ergibt sich aus der Erzählperspektive. Die Anklagen gegen Schostakowitsch werden immer durch dessen eigenes Bewusstsein hindurch erhoben, was ihnen eine gnadenlose Selbstkenntnis verleiht. Barnes verfolgt aber auch den fragwürdigen Gedanken, dass große Kunst, indem sie uns vom Lärm der Zeit erlöst, über allem steht und alles und jeden entschuldigt. Und nicht zuletzt hat es mit der nur angedeuteten, abgründigen Ahnung zu tun, dass eine bestimmte Form der Feigheit tatsächlich die heroischste Form der Courage sein könnte.