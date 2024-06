Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

srichtete, was fast alle um mich herum mit einer Begeisterung für die angebliche Herrlichkeit Deutschlands zu infizieren schien. Wie Zombies verwandelten sich meine weißen deutschen Klassenkamerad_innen der Reihe nach in aggressiv betrunkene Nationalisten; unsere Abschlussfeiern wurden zu Gelegenheiten, bei denen sie gemeinsam ihr Deutschsein zelebrierten.Offener Patriotismus war in der deutschen Gesellschaft jahrzehntelang ein Tabu gewesen – aus gutem Grund. Aber 2006 fühlte es sich an, als ob eine unsichtbare Kette gesprengt worden wäre. Nie zuvor hatte ich so viele schwarz-rot-goldene Fahnen gesehen, die aus den Fenstern wehten, an Autos hingen oder auf Wangen gemalt waren. All die Symbolik und der Stolz darauf, Deutsch zu sein, die doch in den 1990er Jahren vor allem Neonazis vorbehalten waren, die Migrant_innen verprügelten oder umbrachten, waren plötzlich Mainstream geworden.Dank Fußball können Deutsche sich endlich wieder unbeschwert patriotisch fühlenMit der Fußballweltmeisterschaft kam die Erlaubnis für ein positives Ausleben von Nationalismus. Es war ein Moment, nach dem sich viele Deutsche seit 1945 gesehnt haben mögen, schreibt Max Czollek, der dieses kollektive Gefühl der Erleichterung als „Tätersolidarität“ bezeichnet.Endlich war es wieder cool, Deutscher zu sein, ohne von Schuldgefühlen über die Nazivergangenheit erdrückt zu werden. Doch das sogenannte „Sommermärchen“ beschränkte sich leider nicht auf vier Wochen Fußball: Es hatte bleibende Auswirkungen auf das Selbstverständnis der Deutschen. In seinem Buch „Desintegriert Euch!“ zieht Czollek sogar einen direkten Zusammenhang zwischen der WM 2006 und der Wahl der AfD in den Bundestag 2017: „Ersteres bedeutete die Normalisierung von Nationalismus und nationalen Symbolen, letzteres die Rückkehr dieser Begriffe in die erste Reihe der politischen Arena.“Man erinnere sich an die Siegesfeier am Brandenburger Tor, nach dem Deutschland 2014 Fußballweltmeister wurde, gesponsert von allen großen deutschen Marken und live übertragen von den Öffentlich-Rechtlichen. Eine Journalistenkollegin kritisierte in der taz die „krieger-gleiche Überhöhung des eigenen Selbst“ der Nationalmannschaft und ihre Verhöhnung der besiegten argentinischen Spieler als „Gaucho-Verlier“. Dies löste einen Shitstorm in den sozialen Medien aus. Stolze deutsche Fußballfans wollten sich ihren Spaß nicht verderben lassen, schon gar nicht von einer linken Journalistin.Özil lässt grüßen: Wenn wir gewinnen, bin ich DeutscherDass auch Spieler aus migrantischen Familien in der deutschen Mannschaft spielen, ändert nichts an der rassistischen Dynamik, die mit diesem Moment der nationalen Euphorie verbunden ist. Als die deutsche Mannschaft bei der WM 2018 unerwartet in der Gruppenphase ausschied, verließ Mesut Özil die Nationalmannschaft mit den Worten: „Ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren.“Mit diesem dramatischen Ausstieg gelang Özil auch ein Stück weit die eigentlich berechtigte Kritik an seiner Unterstützung für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan wegzuwischen, aber nimmt das seiner Bemerkung, sich nicht als Deutscher akzeptiert zu fühlen, die Gültigkeit? Davon abgesehen, dass man sich angesichts der Korruptionsskandale rund um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 ziemlich schwer tut, den deutschen Fußballverband als moralische Instanz zu sehen.Fast zwanzig Jahre nach meinem Abi fürchten sich Angehörige von Minderheiten und Antifaschist_innen also vor einem neuen „Sommermärchen“ der ungezügelten Deutschtümelei, während sich Schland auf das Eröffnungsspiel vorbereitet. Wir sind nicht paranoid. Niemand sollte davon überrascht sein, wenn die EM eine Welle des aggressivsten Nationalismus in Deutschland seit 2006 auslöst.Ob Gigi D'Agostino die inoffizielle EM-Hymne wird?Die derzeitige Stimmung ist ein perfekter Nährboden: Das Geheimtreffen in Potsdam, auf dem „Remigrations“-Pläne besprochen wurden. Das Abschneiden der AfD bei den Europawahlen, bei denen sie alle Regierungsparteien überholt hat. Der Erfolg der extremistischen Positionen der AfD vor allem bei Ostdeutschen und jungen Menschen. Und schließlich: Das Video aus Sylt, bei dem reiche Knirpse Champagner trinken, tanzen, und zu Gigi D’Agostinos Hit „Ausländer raus – Deutschland den Deutschen“ skandieren.Man kann erahnen, was die inoffizielle Hymne der Fußball-Europameisterschaft werden wird, wenn die deutschen Fahnen wieder wehen.Im Vorfeld der Europameisterschaft ergab eine Umfrage des WDR, dass 21 Prozent der Deutschen sich mehr weiße Spieler in der Fußballnationalmannschaft wünschen. Ich kann mich nicht entscheiden, was schlimmer ist: diese Antwort oder der Umstand, dass im Nachhinein die Umfrage in der Presse als das eigentliche Problem dargestellt wurde?Ich für meinen Teil werde das tun, was ich schon seit 2006 tue: Hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft ihre Gruppenspiele verliert und so schnell wie möglich aus dem Turnier fliegt. Weil es vielleicht die einzige Möglichkeit ist, die hässliche Partystimmung ein bisschen zu dämpfen.