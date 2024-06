Alles lesen, was die Welt verändert. Gute Argumente – 1 Monat lang kostenlos

ll vor einem Bundesgericht auf den Nördlichen Marianen, einem US-Gemeinschaftsstaat im westlichen Pazifik, erscheinen. Dort wird erwartet, dass er sich einer Anklage nach dem Espionage Act schuldig bekennt, nämlich der Verschwörung zur unrechtmäßigen Beschaffung und Verbreitung geheimer Informationen zur Landesverteidigung. Es wird erwartet, dass der Auslieferungsantrag in die USA fallen gelassen wird und Assange nicht mit weiteren Anklagen konfrontiert wird.Die Anhörung findet auf den Nördlichen Marianen statt, da Assange nicht auf das Festland der USA reisen möchte und das Gericht in der Nähe von Australien liegt.Die Staatsanwälte haben sich auf eine Strafe von fünf Jahren geeinigt, haben aber erklXX-replace-me-XXX228;rt, dass die bereits in einem britischen Gefängnis verbüßte Zeit darauf angerechnet wird. Das bedeutet, dass er nach der Verurteilung wahrscheinlich auf freien Fuß kommen wird.Das Schuldeingeständnis muss noch von einem Richter bestätigt werden, aber wenn dies der Fall ist, wird er voraussichtlich nach der Verurteilung nach Australien zurückkehren.John Shipton, der Vater von Assange, sagte am Dienstag gegenüber australischen Medien, dass „Julian in der Lage sein wird, ein normales Leben mit seiner Familie und seiner Frau Stella zu genießen".Warum wurde Julian Assange freigelassen?Seit fünf Jahren ist Assange in einem Hochsicherheitsgefängnis im Süden Londons inhaftiert, wo ihm eine Kaution mit der Begründung verweigert wurde, es bestehe Fluchtgefahr. Seine Familie und Unterstützer berichten, dass sich sein körperlicher und geistiger Gesundheitszustand in dieser Zeit verschlechtert hat.Im Jahr 2021 entschied ein britisches Gericht, dass Assange an die USA ausgeliefert werden kann, doch Anfang dieses Jahres gewann er das Recht, gegen dieses Urteil Berufung einzulegen.Im Februar verabschiedete das australische Parlament einen Antrag, in dem die Regierungen der USA und Großbritanniens aufgefordert wurden, Assange die Rückkehr in sein Heimatland zu ermöglichen. Im April erklärte US-Präsident Joe Biden, er erwäge ein Ersuchen Australiens, die Strafverfolgung gegen Assange einzustellen.Obwohl unklar ist, warum er jetzt freigelassen wurde, sagte Assanges Familie - einschließlich seiner Mutter - am Dienstag, dass das Ende seiner „Tortur" der "stillen Diplomatie" zu verdanken sei, während sein Vater dem australischen Premierminister Anthony Albanese dankte.Warum war Julian Assange im Gefängnis?2010 wurde gegen Assange ein Haftbefehl wegen zweier Anschuldigungen sexueller Übergriffe in Schweden erlassen. Nachdem ein britisches Gericht entschieden hatte, dass er an Schweden ausgeliefert werden könnte, begab sich Assange in die ecuadorianische Botschaft, wo ihm politisches Asyl gewährt wurde. Damals hieß es, er befürchte, dass er im Falle einer Auslieferung an Schweden an die USA ausgeliefert werden könnte.Er blieb dort fast sieben Jahre lang, während dieser Zeit wurden seine Beziehungen zur ecuadorianischen Regierung immer angespannter. Der Außenminister des Landes warf Assange 2019 rüpelhaftes Verhalten vor, das vom Fahren auf einem Skateboard und Fußballspielen in der Botschaft bis hin zur Misshandlung und Bedrohung von Botschaftsmitarbeitern reichte.Im Jahr 2017 ließen die schwedischen Behörden die Anklage gegen Assange fallen, aber sein britischer Haftbefehl wegen Vereitelung der Kaution blieb bestehen. Im Jahr 2019 entzog ihm Ecuador das Asyl und erlaubte der britischen Polizei, die Botschaft zu betreten, um ihn zu verhaften.Nach seiner Ausreise aus der Botschaft wurde Assange im Auftrag der USA verhaftet, die seine Auslieferung beantragt hatten. Die USA wollten, dass er sich 18 Anklagen stellt, und beschuldigten ihn, Manning zum Diebstahl der Militärdateien ermutigt und ihm dabei geholfen zu haben.Julian Assange...... wurde 1971 in Townsville, im australischen Bundesstaat Queensland, geboren. Schon in jungen Jahren interessierte er sich für Computer, und Anfang der 90er Jahre galt er als einer der fähigsten Hacker Australiens.Im Jahr 2006 gründete er WikiLeaks, eine Organisation, die geleaktes Material veröffentlichte. Erst 2010 erlangte Assange weltweite Bekanntheit, nachdem er eine Reihe von Leaks von Chelsea Manning, einer ehemaligen US-Soldatin, veröffentlicht hatte. Unter den Dateien befand sich ein Video eines Apache-Hubschrauberangriffs amerikanischer Streitkräfte in Bagdad im Jahr 2007, bei dem 11 Menschen getötet wurden, darunter zwei Reuters-Journalisten.Die US-Regierung leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein, und Manning wurde schließlich verurteilt und für die undichten Stellen ins Gefängnis gesteckt, obwohl ihre Strafe später umgewandelt wurde.Im November 2010 veröffentlichte WikiLeaks mehr als 250.000 diplomatische US-Kabeln (einige davon wurden im britischen Guardian veröffentlicht).Im Jahr 2016 geriet Assange erneut in die Schlagzeilen, nachdem WikiLeaks E-Mails von Mitarbeitern der Demokratischen Partei im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen veröffentlicht hatte. US-Staatsanwälte behaupteten, die E-Mails seien von russischen Geheimdiensten gestohlen worden und Teil einer Operation zur Einmischung in die Wahl im Namen von Donald Trump gewesen.Assange wurde von vielen in der ganzen Welt als Held gefeiert, der das Fehlverhalten des US-Militärs im Irak und in Afghanistan aufgedeckt hat, aber sein Ruf wurde auch durch Vergewaltigungsvorwürfe getrübt, die er bestreitet.Nach seiner Ausreise aus der Botschaft wurde Assange im Auftrag der USA verhaftet, die seine Auslieferung beantragt hatten. Die USA wollten, dass er sich 18 Anklagen stellt, und beschuldigten ihn, Manning zum Diebstahl der Militärdateien ermutigt und ihm dabei geholfen zu haben. Im Falle eines Schuldspruchs drohte ihm eine Strafe von bis zu 175 Jahren Gefängnis. Das änderte sich mit dem aktuellen Deal.