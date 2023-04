General „Hemedti“ fordert als Außenseiter das sudanesische Establishment heraus

Alles lesen, was die Welt verändert. 1 Monat lang kostenlos Jetzt testen und gleich weiterlesen!

ffenkundig in einem Zustand nervöser Aufmerksamkeit. Keinem in der Stadt konnte entgehen, wie die Spannungen zwischen den beiden mächtigsten Männern des Landes unablässig zunahmen – zwischen General Abdel Fattah al-Burhan, dem Chef der Armee, und seinem Stellvertreter, General Mohamed Hamdan Dagalo – bekannt als „Hemedti“ –, Kommandeur der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF). Beide hatten sich im Oktober 2021 auf eine Art Machtteilung geeinigt, nachdem sie einen Putsch betrieben hatten, der alle zivilen Politiker aus der Übergangsregierung vertrieben hatte, die sich nach dem Sturz von Langzeitdiktator Omar al-Baschir am 11. April 2019 gebildet hatte. Schuss in die Brust Aber die Allianz der Obristen sollte bald zerbrechen. Beide begannen, einander mit Argwohn zu beobachten und sich mit Schmähung zu überziehen. Bereits im Februar wuchs die Angst, dass es zwischen den Kontrahenten zu einem Schlagabtausch kommen würde, der das Land in einen bewaffneten Konflikt stürzen könnte. Trotzdem ging das Leben weiter. Neben der starken Präsenz von Sicherheitskräften existierte eine resistente Hauptstadt. Sie wurde von tatkräftigen Familien und Gemeinschaften über Wasser gehalten, die ihre Ressourcen dann vereinten, wenn die öffentliche Infrastruktur zusammenzubrechen drohte. So leuchteten Khartums Geschäfte und Restaurants weiter bis spät in die Nacht hinein, warf der Überlebensmut seine Farben auf die zahlreichen Checkpoints. Als wir seinerzeit kurz vor Tagesanbruch unser Viertel erreichten, hing ein einzelnes helles, provisorisches Licht über einem Tisch am Straßenrand, um den sich einige Teenager aus der Nachbarschaft versammelt hatten und Karten spielten.In den Wochen danach wurde die Verunsicherung spürbarer. Die Proteste gegen die Militärherrschaft, zu denen es seit dem Putsch vom 25. Oktober 2021 immer wieder gekommen war, gingen weiter. Anfang März wurde in Khartum durch ein Video festgehalten, wie ein Armeeoffizier einem Demonstranten aus nächster Nähe in die Brust schoss und ihn tötete, ein Drama, wie es sich seit dem Putsch mehrfach abgespielt hatte. Nicht zuletzt ein Indiz dafür, wie die Spannung und Nervosität innerhalb und zwischen verschiedenen den Sicherheitskräften weiter zunahmen. Den Einheimischen blieb nicht verborgen, was sich zusammenbraute. Über WhatsApp und durch Telefonate wurde gewarnt und dazu aufgefordert, bestimmte Viertel und Straßen zu meiden, die von wütenden Bürgern und patrouillierenden Sicherheitskräften blockiert waren. Es mussten alternative Routen gefunden werden, wenn Menschen zu Hochzeiten oder Beerdigungen, zur Arbeit oder zu Freunden unterwegs waren.Unterdessen steigerten sich die beiden Generäle in Wortgefechte hinein und versuchten, den Volkstribun zu geben. Hemedti griff die auf Video festgehaltene Schießerei auf und forderte, den Offizier, der den Demonstranten getötet hatte, in einem ordnungsgemäßen Verfahren vor Gericht zu stellen. Und Hemedtis Bruder ergänzte, dass „seine Streitkräfte von jetzt an“ die Tötung oder Festnahme von Demonstranten nicht mehr zulassen würden. General Burhan behauptete, indem er den Finger auf einen machthungrigen Hemedti richtete, dass die Armee nun bereit sei, sich vollständig aus der Politik zurückzuziehen und den Kreislauf der „Unterstützung diktatorischer Regierungen“ zu durchbrechen. Keiner glaubte daran. Scheinbar über Nacht Ich verließ den Sudan Mitte März. Etwas mehr als sechs Wochen, nachdem ich an den Karten spielenden Jungen vorbeigekommen war, wurde die Straße, die wir seinerzeit entlanggefahren waren, von einer Rakete getroffen, die ein Militärflugzeug abgefeuert hatte. Und dann ging alles sehr schnell. Beide Konfliktparteien behaupten, sie seien provoziert worden und hätten keine Wahl mehr. Die entscheidenden Schritte jedoch wurden von den Rapid Support Forces (RSF) unternommen. Am 15. April erhielt ich Nachrichten von Freunden und meiner Familie in Khartum, aus denen hervorging, dass ständig Schüsse zu hören seien. Innerhalb weniger Stunden hatten die RSF den Flughafen eingenommen. Zivilflugzeuge auf der Asphaltpiste wurden getroffen. Zwei Passagiere starben in ihren Sitzen. RSF-Truppen posteten Videos von anderen Flughäfen und Orten im Land, auf denen zu sehen war, dass sie ihre Maschinengewehre triumphierend in die Höhe hielten. Kurz nach Beginn der Gefechte, als der Schrecken den Bürgern in die Glieder fuhr, gab Hemedti dem Sender Al Jazeera ein Interview. Er schmähte Burhan als einen Verbrecher, der das Land zerstören wolle. Er werde verhaftet, vor Gericht gestellt oder „wie jeder Hund sterben“.Hemedti, der vier Jahre zuvor das erste Mal auf der nationalen politischen Bühne in Erscheinung getreten war, zog in kurzer Zeit die Armee und das gesamte Land in eine beispiellose Konfrontation. Die regulären Streitkräfte standen im Krieg mit einer großen paramilitärischen Macht, die sie nicht beherrschen, und einem militärischen Führer, den sie nicht kontrollieren konnten. Die Seiten gewechseltWie war es dazu gekommen, dass Hemedti scheinbar über Nacht die Politik des Sudan in seinen Bann zog? Dieser Mann, damals 44 Jahre alt, wurde erstmals nach der sudanesischen Revolution von 2019, die Präsident Omar al-Bashir stürzte – einen Militärdiktator, der fast 30 Jahre lang regierte – zu einer national bekannten Persönlichkeit. Bis dahin war er ein Milizionär, der für al-Bashir und im Auftrag der Zentralregierung mit einer Privatarmee Rebellionen im Westen des Landes niederschlug. Im Februar und März 2019, als sich die Proteste gegen al-Bashir nicht länger wie gewohnt unterdrücken ließen, wurde Hemedti mit seinen Leuten herbeigerufen, um die Armee in Khartum zu unterstützen. Der entschloss sich im April 2019 zu einem nicht erwarteten Schritt, der zum Anfang eines bemerkenswerten politischen Aufstiegs werden sollte. Als Demonstranten das Militärhauptquartier in Khartum belagerten, um die Demission al-Bashir zu verlangen, kündigte Hemedti am 11. April 2019, gemeinsam mit dem Militär, seinem Gönner und Förderer die Gefolgschaft auf und schob ihn beiseite. Hemedti wechselte von der Rolle eines Milizenführers außerhalb von Khartum in die eines Führers der postrevolutionären Übergangsregierung in Khartum, die sich maßgeblich auf General Abdel Fattah al-Burhan, den Oberbefehlshaber der Armee, stützte. In den zwei folgenden, weiter angespannten Jahren teilte Hemedti die Macht mit der Armee und den politischen Parteien unter einem zivilen Premierminister, ein Zweckbündnis, das den Weg für demokratische Wahlen ebnen sollte. Dann aber kam es am 25. Oktober 2021 zum Putsch, bei dem die nichtmilitärischen Kräfte aus der Regierung entfernt wurden, was die Macht von Hemedti erneut wachsen ließ. Mit Auflösung der Übergangsregierung wurde er de facto sudanesischer Vizepräsident, ohne zivile Kontrollen und ohne Puffer zwischen sich und der Armee. Das verschaffte ihm eine enorme Exekutivgewalt, er hatte Zugang zum Haushalt des Landes und das Recht, den Sudan weltweit zu vertreten, sei es um Allianzen oder Handelsabkommen auszuhandeln.Dabei blieb Hemedti stets ein Außenseiter mit dem Anspruch, ein nationaler Anführer zu sein, der seinen Stil und eine persönliche Aura pflegt. Im Gegensatz zu allen anderen Führern oder Politikern äußert er sich fast ausschließlich in der Umgangssprache. Sein Arabisch ist von einem Akzent geprägt, der für die westlichen Stämme charakteristisch ist, die weit entfernt von den üblichen Domizilen sudanesischer Führer leben – den Militärquartieren und Elitesalons in Khartum. Hemedti ist volkstümlich, mit einem Funkeln in seinen Augen und einem teils schalkhaften Verhalten, das seinen Ruf als Schlächter Lügen zu strafen scheint. Sein Spitzname „Hemedti“, eine Verniedlichung von Mohammed, gilt als Anspielung auf ein kindlich wirkendes Gesicht.Goldminen in DarfurHemedtis unkonventioneller Hintergrund bedeutet auch, dass er zwar wenige Verbündete unter den politischen Eliten und hohen Militärs des Landes hat, aber Eigentümer attraktiver Goldminen ist und mit etwa 70.000 Kombattanten die größte Privatarmee Afrikas führt. Hemedti besitzt zusammen mit einem Familienclan ein Goldbergwerk, das in einem von ihm 2017 unter Kontrolle genommenen Gebiet in der Region Darfur ausgebeutet wird. Im Jahr 2018 erteilte Präsident Omar al-Bashir Hemedti die Erlaubnis, Gold abzubauen und zu verkaufen. Es handelte sich um Rechte, die bald auch auf andere goldreiche Gebiete im Süden, außerhalb von Darfur, ausgedehnt wurden. Laut einer Untersuchung von Reuters aus dem Jahr 2019 wurde das Gold unter Umgehung von Kapitalverkehrskontrollen exportiert und zu einem Vorzugskurs an die sudanesische Zentralbank verkauft. Was als Gewinn erwirtschaftet wurde, soll Hemedti und seine Familie zugeflossen sein oder wurde verwendet, um eine Expansion der RSF zu finanzieren. Ein Sprecher von Hemedti hat das gegenüber Reuters freilich energisch bestritten.Tatsache ist, der Sudan ist Afrikas drittgrößter Goldproduzent und zugleich eines der ärmsten Länder der Welt. Dabei ist es keineswegs so, dass Hemedti oder der Rest seiner Familie diskret mit dem angehäuften Vermögen umgeht. Hemedti sieht keinen Konflikt zwischen seiner politischen Rolle und seinen Geschäftsinteressen. „Ich bin nicht der erste Mann, der Goldminen hat“, sagte er 2019 der BBC. Und in einem 2022 veröffentlichten Video prahlte ein Cousin Hemedtis damit, dass aus den Dagalos „eine der reichsten Familien Afrikas“ geworden sei.