Großbritannien: Rishi Sunak will mehr Öl und Gas aus Nordsee holen – spinnt der Premier?

Meinung Seit der King's Speech am 7. November ist klar: Die britische Regierung von Rishi Sunak wird die Förderung von Öl und Gas in der Nordsee beschleunigen. Hat denn niemand in Sunaks Stab eine Vorstellung davon, wie nah wir der Klimahölle sind?