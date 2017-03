Porträt Ondřej Švadlena hat einen Fahrsimulator entwickelt, der anders ist als alle gängigen Autorennspiele. Das hat mit Švadlenas Flucht aus der ČSSR zu tun

Die Grafik des Fahrsimulators sieht komplett anders aus als jedes andere Computerspiel dieser Art: Die Autos sind alt und verbeult; eine Stoppuhr sucht man ebenso vergeblich wie jubelnde Zuschauer und die Sonne Kaliforniens. Stattdessen hängt über der Szenerie düsterwinterliche Dunkelheit, die ihr etwas bedrückend Gespenstisches verleiht. Das Autorennspiel ist nicht von Spaßfahrten auf Highways entlang des Pazifiks inspiriert, sondern von einer Kindheit in der Tschechoslowakei und der späteren Flucht in den kapitalistischen Westen.

1984, im Alter von sechs Jahren, hätte Ondřej Švadlena fast seine eigenen Eltern an die Geheimpolizei verraten. Er war aus dem Kindergarten nach Hause gekommen und fragte seine Mutter, ob sie am Internationalen Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus die Fahne der Sowjetunion aus dem Fenster hängen würde. „Als sie dies verneinte, eröffnete ich ihr, dass ich das meinen Erzieherinnen melden müsse“, erzählt Švadlena. Schwer zu sagen, welche Konsequenzen es für seine Eltern gehabt hätte, wenn er der Aufforderung der Erzieherinnen Folge geleistet hätte.

Dieser Vorfall ereignete sich, nachdem die Státní bezpečnost, die Staatssicherheit, Švadlenas Stiefvater gedrängt hatte, für sie als Informant tätig zu werden. „Er arbeitete als Kellner in einem Restaurant in Prag, in dem sich viele regimekritische Künstler trafen“, sagt Švadlena, „die Geheimpolizei wollte, dass er diese Künstler ausspioniert.“ Seine Mutter war seit den Ereignissen des Prager Frühlings 1968 sehr beunruhigt und lernte fortan nicht nur das obligatorische Russisch, sondern auch Französisch und Italienisch, für den Fall, dass sie einmal das Land verlassen muss. Als ihr klar wurde, dass der Staat ihren Sohn dazu gebracht hatte, sich gegen seine Mutter zu stellen, hatte sie die Nase voll. Sie mussten weg.

Nach Kanada

„Im Sommer 1984 wurde ich drei Wochen in ein heimliches Pfadfinderlager geschickt“, erinnert sich Švadlena. „Dort sollte ich meine Beinmuskulatur kräftigen, damit ich nicht gleich anfangen würde zu quengeln, wenn ich weite Strecken zu gehen hätte.“ Niemand außer Švadlenas Tante durfte von den Plänen der Familie wissen, nicht einmal sein biologischer Vater. „Wenn jemand abgehauen war, wurde die ganze Familie befragt, also war es für Freunde und Angehörige besser, nichts zu wissen.“

Die drei Familienmitglieder flohen über Jugoslawien nach Österreich und mussten dort sechs Monate warten, bis Kanadas Konsulat ihre Weiterreise nach Québec in die Wege leitete. „Ich kann mich an österreichische Eltern erinnern, die auf einer bevorzugten Behandlung ihrer Kinder im Bus bestanden. Österreichische Kinder durften also sitzen, während wir Ausländer stehen mussten.“ Die Ausreise schließlich war zwar befreiend, aber nicht endgültig. In Kanada musste die Familie den Jobs hinterherfahren, die Švadlenas Mutter ergatterte. Sie mussten oft die Städte, Schulen und Wohnungen wechseln. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde ihr Arbeits- „Zu meinem Arbeitsprozess gehören Tagträume“ Ondřej Švadlena entwickelt einen Mix aus Driving- und Horror-Game. Es hat noch keinen Namen, aber schon viele Fans platz als Autorin und Sprecherin in der tschechoslowakischen Sektion von Radio Canada International obsolet. Die Familie zog wieder zurück nach Europa, dieses Mal nach Deutschland, wo Švadlena im neunten Jahr die neunte Schule besuchte.

Heute ist er 38 Jahre alt, lebt in Berlin und verbringt die Zeit damit, sein Auto- Horror-Spiel ständig weiter zu optimieren. Es spielt mitten in der Nacht. Der Spieler wird von aggressiven und unerbittlichen Wesen verfolgt, die versuchen, sein Fahrzeug zu rammen und ihn dann mit Waffen anzugreifen. Švadlena schenkt der genauen Simulation des Erscheinungsbilds der Wagen besondere Aufmerksamkeit. Er will, dass man jedes noch so kleine Schlagloch in der Aufhängung des Wagens spürt, sodass jede Fahrt etwas Unvorhersehbares erhält, als wäre die Straße selbst eine Bedrohung für das Leben des Spielers.

Diese Leidenschaft weckte 1999 das Rennspiel Driver in ihm. „Dort waren Elemente der Verfolgungsfahrten aus 70er- Jahre-Filmen, die ich liebe, gut umgesetzt, aber ich ärgerte mich über die Ungenauigkeiten bei den Fahreigenschaften. Die Polizeiautos waren viel schwerer, beschleunigten aber viel besser.“

2011 spielte er Test Drive Unlimited 2 und war von den „entsetzlichen“ physikalischen Fahreigenschaften enttäuscht. Švadlena beschloss, sein eigenes Driving-Game zu entwickeln. Er lud sich die Entwicklungsumgebung Unity 3D herunter, sah sich deren Anwendung für Autospiele an und brachte sich bei, wie man die Programmiersprache nutzt. Ende 2011 hatte er einen Trailer produziert und lud ihn auf einer Plattform für Test-Drive-Unlimited-Fans hoch. „Das überwiegend positive Feedback machte mir Mut.“ Mit Erfolg bewarb er sich bei der französischen Filmförderbehörde um deren Multimediastipendium.

Das Werk im Netz Die Dunkelheit ist zentral in Ondřej Švadlenas Wirken. Über seinen Account auf Twitter veröffentlicht er Sequenzen aus dem Computerspiel, an dem er arbeitet: Autos rasen durch eine Welt ohne direktes Sonnenlicht, was laut dem Journalisten Chris Priestman unsere Energieabhängigkeit thematisieren soll. Selbige ist auch ein Motiv seines 2016 veröffentlichten Antimationsfilms Time Rodent. Unter dem deutschem Titel Der Zeitnager ist der Film noch bis kommenden Juli auf der Internetseite des Fernsehsenders Arte zu sehen. Im Begleittext heißt es dort: „Der Zeitnager ist halb Nagetier, halb humanoider Roboter. Er ist ein Erforscher des Weltalls und stammt aus einer fremden Raum-Zeit-Dimension.“ Unbeabsichtigt sei der Zeitnager in einen Zeitstrudel geraten, dem er nicht entkommen könne. „Nun dient er uns auf dieser massiv beschleunigten Reise unfreiwillig als Fremdenführer.“ Im Netz, auf der Plattform Vimeo, ist auch Švadlenas preisgekrönter Film Mrdrchain von 2010 zu sehen, inklusive einiger begeisterter Kommentare von Animationsfilmfans. „Ich habe Ehrfurcht“, schreibt einer und lobt „Klang, Musik, Animation, Design und Dynamik“. Tatsächlich sind die in dem zehnminütigen Film auftretenden Wesen so grotesk wie faszinierend; zu Ende eröffnet sich plötzlich eine bewaldete, bewegte Hügelebene zu sphärischen Klängen, die an die französische Band Airerinnern, sich dann aber schnell verzerren – das alles natürlich inmitten von Dunkelheit. Sebastian Puschner

Mit den 10.000 Euro engagierten Švadlena und sein Produzent ein Studio, das ihnen beim Bau eines Prototyps helfen sollte. Aber alles ging schief. Das Studio steckte 9.000 Euro in die eigene Tasche und zahlte einem 21-jährigen Studenten, der diese Arbeit hasste, 500 Euro fürs Programmieren. „Das Resultat war ein verdammter Witz, ich hatte einen emotionalen Zusammenbruch”, erzählt Švadlena. „Sie sagten mir, mein Ziel sei zu ambitioniert und technisch nicht umsetzbar.“ Doch das war nicht das erste Mal, dass Švadlena mit Widerständen zu kämpfen hatte und sich doch durchsetzte.

Seinen ersten künstlerischen Konflikt hatte er bereits im Kindergarten. Seine Erzieherin bestellte seinen Vater ein, um ihm ein „braunes Durcheinander“ zu zeigen, das sein Sohn auf ein Blatt Papier gemalt und behauptet habe, es handle sich dabei um Exkremente. Sein Vater habe nur erwidert, dass er die Darstellung gelungen finde, bevor er den Jungen mit nach Hause nahm. Der nächste Konflikt war mehr ein innerer. Švadlena hatte seinen klassischen Gitarrenunterricht geschmissen, weil er ihn hasste. Sein Stiefvater brachte ihm ein paar Akkorde von Hotel California bei und ließ ihn danach herumimprovisieren. „Aus dieser Art zu lernen sollte später so etwas wie eine Grundhaltung werden.“ 1996 veröffentlichten er und zwei seiner Klassenkameraden ein Schulmagazin, dessen Cover den Rektor und den Hausmeister in einer kompromittierenden Haltung zeigte. „Ich wurde der Schule verwiesen, durfte aber noch an den Abschlussprüfungen teilnehmen, die ich auch bestand.“

Kurz darauf ermutigte ihn seine Tante zur Aufnahmeprüfung an Prags Akademie für Kunst, Architektur und Design, wo er für den berühmten Animationskurs zugelassen wurde, den Jiří Barta unterrichtete – eine Ikone des tschechischen Animationsfilms. Mit ihm sollte Švadlena seinen größten und wichtigsten künstlerischen Konflikt austragen: 1998 bekam Švadlena 3-D-Animationssoftware in die Hände. „Es schien mir, als sei dies die perfekte Technik für die Art von Welt, die ich zu erschaffen versuchte“, sagt er. Barta aber kam aus der Welt des tschechischen Animationsfilms der 1960er Jahre. Sein Vermächtnis sollten die Studierenden mit Puppentheater, Stop- Motion und handgezeichneten Techniken fortsetzen. 3-D-Animation dagegen sah für Barta aus wie Plastik, er konnte Švadlena dazu nichts lehren. „Ich musste mir alles selbst beibringen und hatte meistens nicht einmal einen Internetanschluss.“

Nach seinem Abschluss produzierte Švadlena eine Reihe von animierten Kurzfilmen, 2007 etwa Sanitkasan. Er nahm den Sound einer Krankenwagensirene, ließ um sie herum organisch eine Welt entstehen und schuf damit eine sehr freie Form von Animation, die keine Geschichte erzählt, sondern Gefühle über Visuals und Sounds transportiert. „Ich möchte mich von den Dingen distanzieren, die man mir während meines Studiums beigebracht hat – dass man eine Botschaft vermitteln muss etwa. Zu meinem Arbeitsprozess gehört eine Menge tagträumerischer Momente, in denen ich Stimmungen mit symbolischen Elementen empfinde.“ Mrdrchain, seine nächste Animation, hatte beim Clermont-Ferrand International Short Film Festival Premiere, einem der weltweit wichtigsten. Dort und bei mehr als 40 weiteren Festivals gewann Mrdrchain Preise.

Sechs anstrengende Jahre verwendete Švadlena anchließend auf die Produktion seiner bisher aufwendigsten Animation Der Zeitnager – und entdeckte währenddessen in Computerspielen eine ganz neue Möglichkeit. Letztere, behauptete der US-Filmkritiker Roger Ebert, hätten mit Kunst nichts zu tun; ihr Einfluss auf Kultur und Gesellschaft aber wurde immer größer. Vor dem Hintergrund widmete Švadlena sich wieder dem Fahrsimulator, an dem er 2011 gescheitert war. „Ich begann, immersive Welten zu erschaffen, in denen die Spieler die Möglichkeit haben, die Atmosphäre mit ihrer eigenen Geschwindigkeit aufzunehmen, was für mich viel mehr Sinn ergab.“

Vom Programmieren selbst versteht Švadlena wenig, weshalb es eine seiner größten Herausforderungen ist, nachzuvollziehen, wie man künstliche Intelligenz für ein Autorennen als Computerspiel einsetzt. Zuerst lernte er, wie solche Spiele für gewöhnlich programmiert werden – nur um zu erfahren, dass ihm dies bei dem, was er vorhatte, nicht weiterhalf. „Ich begann, durch die Beobachtung des Fahrverhaltens echter Menschen ein System zu entwickeln, das sich für Situationen eignet, in denen man antizipieren muss, etwa wenn man während eines Autorennens am Limit fährt.“ Es gebe dabei endlos Möglichkeiten, wie Härte und Länge von Stoßdämpfern, Fahrzeuggewicht oder Reifeneigenschaften zusammenwirken und zu grundlegenden Unterschieden im Fahrverhalten führen. Intuition erweist sich dabei manchmal als überraschend wirkungsvoll, zum Beispiel als Švadlena die Idee zur Implementierung des PIT-Manövers kam, das zum Beispiel die Polizei nutzt, um Fluchtwagen zu stoppen, indem es sie zu einer Drehung zwingt. Gleich im ersten Anlauf gelang ihm der Einbau ins Spiel.

Noch zwei Jahre

Diesen Sommer wird Švadlena eine Demoversion herausbringen. Er hofft, das Spiel in den nächsten zwei Jahren fertiggestellt zu bekommen, womöglich unter Verwendung von Virtual Reality. Noch hat das Spiel keinen Namen, aber die Videos, die Švadlena veröffentlicht hat, weckten mit ihren düsteren, bedrohlichen Bildern von Kombis, die sich auf endlosen Landstraßen Verfolgungsjagden liefern, das Interesse der Fachpresse. Die Idee, die beiden Genres Autorennen und Horror zu vermischen, ist so faszinierend wie naheliegend – in allen Horrorspielen geht es schließlich darum, zu entkommen. Es hat wohl jemanden gebraucht, der selbst eine solche Reise mitmachen musste, um die Angst und Einsamkeit der offenen Straße zu verstehen.