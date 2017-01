Flashback Wie so viele Männer mittleren Alters spielte unser Autor mal in einer Schülerband. Dann warf er sein Instrument weg. Das Schicksal brachte die Les Paul zu ihm zurück

Vor ein paar Monaten hat eine E-Mail mein Leben verändert. Ich hatte einmal von einem Mann gehört, der seinen Hochzeitsring ins Meer geschmissen hatte und ihn zehn Jahre später in einem Fisch wiederfand, den er essen wollte. So ähnlich erging es auch mir, als ich die E-Mail eines mir unbekannten Keith Rushton öffnete: „Ich habe Ihre E-Gitarre.“

Etwa 20 Jahre ist es her, da habe ich mal wieder bei mir ausgemistet, und aus Gründen, die ich heute nicht mehr nachvollziehen kann, entsorgte ich dabei auch die E-Gitarre, die mein Vater mir zu meinem 16. Geburtstag geschenkt hatte: eine schöne, in Japan gefertigte Columbus Les Paul – geschmeidig, schwarz, sexy. Warum horte ich bis heute jede Menge unnützen Krempel und schmeiße so etwas weg? Wahrscheinlich war es ein Anfall von Ekel und Angst, zwei Gefühlen, die einen überkommen können, wenn man mit alten Habseligkeiten oder Fotos konfrontiert wird: diese Furcht, schlagartig von der Vergangenheit überwältigt zu werden.

So brachte ich meine Les Paul vor gut zwei Jahrzehnten auf eine Mülldeponie in Nordlondon, auf deren Gelände heute das Emirates-Stadion des FC Arsenal steht. Als ich das wertvolle Stück gerade auf einen stinkenden Haufen Unrat schmeißen wollte, kam ein junger Kerl auf mich zu: „Du willst die jetzt nicht allen Ernstes wegwerfen?“ Zwar spürte ich schon in jenem Moment einen Anflug von Reue, konnte oder wollte aber vor diesem Typen keinen Rückzieher machen. Er fragte, ob er die Gitarre haben könne, ich gab sie ihm – und wir gingen unserer Wege, er mit der Les Paul, ich ohne. Das Bedauern nagte dann immer mal wieder an mir, über all die Jahre.

Heute, als Autor und Kritiker, höre ich, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr besonders viel Musik. Geschweige denn, dass ich selber welche mache. Als Kind und Jugendlicher kaufte ich mir Platten, später stapelweise CDs, die heute ungehört verstauben. Bei Spotify oder anderen Streamingdiensten bin ich kaum mal unterwegs. Zwischen meinem 11. und 20. Lebensjahr aber hielt ich mich für einen Gitarristen. Genauer: für einen gescheiterten Konzertgitarristen, der trotzdem ein Gitarrenheld werden wollte – ein echter Leadgitarrist, in Bands wie Fire Exit Number Nine (an meiner früheren Schule) und den New Electric Sex Dwarves (an der Uni).

Meine Eltern hatten gewollt, dass ich Konzertgitarre lerne. In den 1970ern waren Typen wie John Williams, Joaquín Rodrigo oder Andrés Segovia groß im Geschäft. Auch ich liebte den Klang dieser klassischen Gitarren: so sanft, so verführerisch, so zart. Und anders als etwa bei der Geige muss man nicht erst ewig üben, bevor man einer Gitarre den ersten geraden Ton entlocken kann. Die traurige Wahrheit war allerdings, dass ich nicht gut vorankam. Also wechselte ich zur E-Gitarre und schraddelte anspruchsloses Zeug. Es war nicht nur die Ära der klassischen Gitarre, sondern auch die des Punk, eine Zeit, in der Leute, die ihre Instrumente nicht beherrschten, über Nacht zu Stars werden konnten. So verlegte ich mich musikalisch auf das krachig-dionysische Prinzip des Anything goes.

Eine überraschende E-Mail

Was verrückt ist: Meine Konzertgitarre habe ich heute noch irgendwo – aber meine geliebte E-Gitarre habe ich weggegeben. Wie konnte ich nur? Immer wieder fragte ich mich das. Vielleicht lag es daran, dass ich, entgegen meiner heimlichen Hoffnung, doch kein Star geworden war?

Dann geschah das Unerwartete: Eines Tages kam die E-Mail von Keith Rushton, einem Gitarrenhändler und -restaurator. Meine Gitarre hatte in den vergangenen 20 Jahren mehrmals den Besitzer gewechselt. Aber eines hat sie immer behalten: einen Aufkleber auf ihrer Rückseite. Darauf stand mein Name und die Adresse meines Elternhauses. Rushton recherchierte nach mir, nahm Kontakt über den Guardian zu mir auf – und bot mir an, das Instrument zurückzukaufen. Als ich diese Nachricht erhielt, musste ich mich zusammenreißen, um nicht in Tränen auszubrechen. Ich denke, ich hätte diesem Keith Rushton alles gegeben, wonach er verlangt hätte. Doch sein Preisvorschlag war absolut fair: 178 britische Pfund (rund 204 Euro).

Ich hatte die peinliche Angewohnheit meines Vaters vergessen, alles, was ich besaß, mit Aufklebern zu versehen, auf denen mein Name und meine Adresse stand – falls ich die Dinge verlieren sollte. Als er auch meiner E-Gitarre ein solches Ding aufklebte, schäumte ich vor Wut! Hatten Jimi Hendrix, B.B. King oder Jimmy Page etwa Aufkleber von ihren besorgten Vätern auf ihren Gitarren? Jetzt brachte der verhasste Sticker mich tatsächlich wieder mit dem vermissten Stück zusammen. Ich konnte meinem Vater nicht mehr davon erzählen, leider ist er schon tot.

Keith Rushton hatte die Gitarre mit viel Liebe restauriert und ließ sie mir über einen Kurier zustellen. Sie nun wieder in die Hände zu nehmen, war unbeschreiblich: Sie ist so glatt und viel kleiner, als ich sie in Erinnerung hatte, und viel schwerer als eine Konzertgitarre. Zunächst hielt ich sie auf dem Schoß, aber dann verspürte ich das Bedürfnis aufzustehen, einen Gurt an ihr zu befestigen und ihn mir über die Schulter zu legen. Eine E-Gitarre muss man so spielen, im Stehen. Es handelt sich um eine archaische Geste, eine dynamische, heroische Haltung. Nur betagte Blueser können es sich leisten, im Sitzen zu spielen.

Jeder weiß, wie unglaublich sexy eine E-Gitarre ist. Einem noch unerfahrenen Teenager, wie ich einer war, ermöglichte sie, die Insignien des sexuellen Erfolgs schon für sich in Anspruch zu nehmen, lange bevor ich erstmals ein Mädchen auch nur ansprach. Als ich die Les Paul jetzt wieder vor mir hatte, war ich verblüfft, wie schön ein solches Instrument doch sein kann. Ob bei Tageslicht oder im Schein einer Lampe: Die metallenen Beschläge, Saiten und Flächen des Korpus funkeln wie Edelsteine.

Schmerz an den Fingerkuppen

Ich könnte nicht erklären, aus welchen Tönen ein D-Dur- oder ein G7-Akkord besteht, aber meine Hände haben es sich gemerkt. Meine Fingerkuppen erkannten auch sofort den leichten Schmerz wieder, den man empfindet, wenn man ohne Hornhäute auf Stahlsaiten greift. Für 80 Pfund (rund 92 Euro) besorgte ich mir einen einfachen Verstärker. Einen Powerchord zu greifen, mit dem Ringfinger in den nächsten Bund zu rutschen: was für ein geiles Gefühl! Was für ein Sound! Eine E-Gitarre ist ja nicht deshalb faszinierend, weil sie wie Sex ist – sondern Sex ist faszinierend, weil er ist wie eine E-Gitarre. E-Gitarren verfügen über eine orchestrale Qualität, die Konzertgitarren abgeht. Wenn man auch noch den Verzerrer einschaltet, entsteht eine massive wall of sound, eine Wand aus Klang.

Die elektrische Rhythmusgitarre kann eine beliebige Zahl anderer Instrumente ersetzen, sie erzeugt ein gutturales Dröhnen. Und dann, aus dieser Klangwand heraus, die überraschende Abwechslung: das Solo, das Erkennungszeichen eines jeden Gitarrenhelden – schneidend scharfe musikalische Phrasen. Als ich nun unverhofft wieder so dastand und mit meiner linken Hand den Hals der Gitarre im dritten Bund umfasste und in meiner rechten als Plektrumersatz ein 50-Pence-Stück hielt, durchfuhr mich ein Flashback: Unsere Schulband gab einmal einen Gig in einem Pfadfinderheim in Hertfordshire. Unbeholfen, aber mit Leidenschaft spielten wir unsere stark vereinfachte Version von Chuck Berrys Johnny B. Goode. Vor der Bühne stand einer, der headbangte und Luftgitarre spielte – inspiriert durch mich!

Ob ich es noch einmal lernen kann? Erst studierte ich Anzeigen für Gitarrenunterricht, dann kam ich auf Youtube. Seither verbringe ich dort Stunden und sehe mir Tutorials an. Da gibt es eine ganze Welt aus lächelnden, fröhlichen Menschen, die jemandem wie mir helfen wollen. Was für ein Unterschied zu meiner Teenagerzeit, wo man die Wahl hatte, sich alles mühsam mit Büchern beizubringen oder von einem schlecht gelaunten Gitarrenlehrer unterrichtet zu werden – oder gar nicht. Im Netz gibt es jemanden, der einem das Riff von Johnny B. Goode genau erklärt. Dazu spielt er es mit halber Geschwindigkeit und schließlich so langsam, dass wirklich jeder Depp es kapiert. Also auch ich.

Es tut gut, als Erwachsener ein Instrument zu erlernen oder nach Jahren wieder damit anzufangen: Mich erfüllt eine Geduld und Bescheidenheit, die ich in meinem Berufsleben nicht erfahre. Früher habe ich mit Kopfhörern geübt, um meinen Eltern nicht auf die Nerven zu gehen. Heute finde ich, dass ruhig jeder zuhören kann. Eine E-Gitarre ist aber kein Soloinstrument, also muss ich jetzt wohl eine neue Band gründen. Mein Sohn lernt gerade Saxofon. Vielleicht kann ich mit ihm zusammen jammen. Oder vielleicht gibt es ja noch andere Leute in meinem Alter, die eine ähnliche Wiederentdeckung erlebt haben wie ich. Wenn wir uns zusammentun, sollten wir uns The Regainers nennen.