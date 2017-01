Klima In seinem neuen Roman „Die Terranauten“ erzählt T. C. Boyle von einem ökosozialen Experiment. Erneut beschreibt er dabei die Entwicklung einer sektenartigen Gemeinschaft

Hermetisch abgeriegelt unter einer Kuppel aus zentimeterdickem Panzerglas: Das in der Wüste von Arizona errichtete Habitat namens Ecosphere 2 verfügt über mehrere sogenannte Biome, künstliche Gegenden, darunter eine Savanne, ein Regenwald und ein kleines, dafür aber äußerst artenreiches Meer mit eigenem Korallenriff.

Der Luftdruck in diesen Biomen wird von riesigen mechanischen Lungen kontrolliert. 2.000 Sensoren messen „alles, von der Bodenatmung bis zum Salzgehalt des Meeres“. Die gesamte Anlage verbraucht Tausende von Kilowattstunden Energie pro Tag einzig und allein, um diese Frage zu beantworten: Können acht Menschen zwei Jahre lang mit dem überleben, was sie selbst produzieren? Nichts kommt rein, nichts kommt raus.

Finanziert von einem Milliardär und unterstützt von einer Organisation, die ebenso an eine Sekte erinnert wie an eine wissenschaftliche Einrichtung, ist Ecosphere 2 eine „Arche zur Rettung der Menschheit“ vor der kommenden ökologischen Katastrophe, ein neues Eden. Schon bald sind die Terranauten so hungrig, dass sie Erdnüsse als Währung verwenden und deren Schalen aufessen. Aber das ist noch ihr geringstes Problem.

Seifenopernhaft

Willkommen in T. C. Boyles neuem, jetzt auf Deutsch erhältlichem Roman, der auf einem realen Experiment beruht, das unter dem Namen Biosphere 2 in den 90ern in der Wüste von Arizona durchgeführt wurde. Erzählt wird die Geschichte abwechselnd vom hedonistischen Kommunikationsexperten Ramsay Roothorpe und von der Viehzuchtexpertin Dawn Chapman sowie deren bester Freundin Linda Ryu – die ihrer Meinung nach durch die rassistischen und sexistischen Vorurteile der Verantwortlichen in eine Nebenrolle gedrängt wurde. „Beste Freundin“ ist hier allerdings ein sehr weit gefasster Begriff, wenn man bedenkt, dass die beiden Frauen gegeneinander intrigieren, während Ramsay sie und alle anderen geschickt gegeneinander ausspielt.

Die meiste Zeit über sind die Terranauten allerdings zu erschöpft für die Intrige. Sie ziehen Gemüse, füttern Ziegen und Schweine und schlachten sie, wenn sie groß genug sind. Sie feiern die Sonnenwende, spielen Theater (Jean-Paul Sartres Geschlossene Gesellschaft) und schwimmen im Mondschein am Strand ihres Miniaturmeers. Sie reden und reden und reden. Sie kochen und kochen und kochen. Wenn sie gerade nicht kochen, unterhalten sie sich übers Essen. Wenn sie nicht darüber reden, dann denken sie darüber nach. Sie träumen vom Essen. Sie streiten sich, wer von ihnen am härtesten arbeitet, und wenn sie sich nicht streiten, dann haben sie Sex. Sie haben viel Sex, und Sex ist schließlich auch das, was die ganze Sache in die Luft fliegen lässt.

Das hört sich nicht ganz zu Unrecht wie die Beschreibung einer Ökoseifenoper an. Zwar ist da die bis ins letzte Detail beschriebene Ecosphere, aber der Leser gewinnt auch den Eindruck, dass es den Figuren an Tiefe mangelt. Es ist schwer nachzuvollziehen, welche persönlichen Motive die Terranauten bewogen haben, bei dem Projekt mitzumachen, sie haben dessen Ideologie so sehr verinnerlicht, dass sie ganz in ihr aufzugehen scheinen. „Wir wollten es alle so sehr“, sagt Dawn, „wir konnten an gar nichts anderes mehr denken.“ Das hat dann leider zur Folge, dass sie, als sie das große Ziel erreicht haben, nicht mehr wissen, was sie als Nächstes wollen sollen.

Da sie ständig in die Irre gehen, stürzen sie sich auf alles, was schnelle Befriedigung verspricht, denn trotz des erhabenen Gefühls, an einem großen Experiment teilzunehmen, sind sie ziemlich verzweifelt. Die Leere der Terranauten stellt den komödiantischen Kern des Ganzen dar. Boyle erzählt bitter und effektvoll und führt uns äußerst raffiniert durch seine Seifenoper. Wenn man sich gerade beglückwünscht, die nächste Wendung des Plots vorhergesehen zu haben, wird einem mehr als einmal klar, dass man viele Seiten lang genau auf diesen Schluss hingeführt wurde.

In einer Hinsicht ist das Habitat allerdings überhaupt nicht abgeschlossen, und die Behauptung „Wir hatten nur, was wir mit uns hereingebracht haben“ ist, was den Autor angeht, höchst ironisch zu verstehen. Die fragile emotionale Ökologie des Habitats wird nämlich nicht allein von den Terranauten reguliert, sondern auch von der täglichen Kommunikation zwischen ihnen und dem Managementteam draußen. Dieser Austausch trägt schnell zur Vergiftung des Klimas bei, importiert er doch all die Feindseligkeiten, kleinen Eifersüchteleien und Betrügereien der Außenwelt ins Innere der Gesellschaft. Es ist dieser Zirkus, der „das ganze knarzende Gebäude zum Einsturz bringt“ und gleichzeitig dem Milliardär zu seinem größten Mediencoup verhilft. Nun, T. C. Boyle kennt sich mit dem Verhalten von sektenartigen Gemeinschaften aus, wie er in Romanen wie Drop City bewiesen hat.

Terranauten ist lustig, oft auch gallig. In einem Moment beobachtet man noch die Mätzchen des Personals, das von Gier, Anspruchsdenken und Empörung über die Ungerechtigkeit getrieben wird, nicht permanent im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen; im nächsten findet man all das auf herzzerreißende Art und Weise menschlich. Die ernsthafte Klimafiktion will nicht recht zur Parodie passen. Man ist unsicher, ob man über die Terranauten lachen soll, weil sie ihrer eigenen Ideologie folgen oder weil sie das gerade nicht tun – oder weil beides irgendwie zutrifft. Eins ist allerdings sicher: Wenn der Roman einen erst einmal in den swiftschen Müllschlucker seiner letzten Kapitel hineingezogen hat, weiß man, dass man nicht geschenkt in einem von Weltraumpionier Elon Musk finanzierten Habitat auf dem Mars leben möchte. „Vielleicht brauchen wir unsere Helden und verrückten Heiligen, die für uns leben“, schließt Ramsay, „aber wir wollen mit Sicherheit nicht die Plätze mit ihnen tauschen.“

Info Die Terranauten T. C. Boyle Dirk van Gunsteren (Übers.), Hanser 2017, 608 S., 26 € M.