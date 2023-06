Kenia: Ein Verbot von Plastiktüten löst das Müllproblem des Landes nicht

12 Monate für € 126 statt € 168 zum Geburtstag von F+ Geburtstagsangebot sichern

en Einwohnern fallen täglich mehr als 2.400 Tonnen Feststoffabfall an. Ein Fünftel davon ist Plastik. Auch deshalb sind seit 2017 Einweg-Plastiktüten verboten. Ein Schritt, der als bahnbrechend gelobt wird, weil sich das Gros der Bevölkerung daran hält. 2020 wurde zudem Einwegplastik in geschützten Gebieten wie Nationalparks untersagt.Die Arbeit der Müllsammler macht sie anfällig für InfektionenAuch wenn das Plastiktüten-Verbot ein Erfolg ist, kann es das Müllproblem des Landes nicht lösen. Viele Formen von Plastik wie Flaschen, Mülltüten und Take-away-Behälter blieben ausgeklammert. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Sinn des Verbots unterlaufen, indem wir so viel Plastikmüll durch Erstverpackungen zulassen", meint der Umweltaktivist James Wakibia. „Wenn ich zum Fluss runtergehe und so viele Plastikflaschen und anderen Plastikmüll sehe, frustriert mich das. Wir müssen gegen diese Art von Verschmutzung kämpfen."Auf den Straßen, die zur Dandora-Deponie führen, liegt überall Plastikmüll und birgt die Gefahr, bei heftigem Regen die Abflüsse zu blockieren. „Viele Lastwagen transportieren den Müll ohne Abdeckung, sodass ein Teil auf der Straße landet", sagt Gregory Ngugi, der die Jugendgruppe Dandora Youth Multipurpose anführt. Nahe der Halde hängt der Geruch von ranzigem Abfall in der Luft. Zu dem beim Transport herunterfallenden Müll komme eine rein informelle Abfallentsorgung im Viertel, die völlig unzureichend sei, moniert Ngugi. Kein Wunder, wenn Anwohner häufig ihre Abfälle auf die Straße werfen und dann Müllsammler wie Emmanuel Lucy gefragt sind, obwohl sie wegen ihres Jobs heftige Stigmatisierung erfahren. Ihre Arbeit macht sie anfällig für bakterielle Infektionen und Cholera. Diejenigen, die auf der Müllhalde schlafen, riskieren zudem, in Kontakt mit giftigen Substanzen zu kommen. „Diese Arbeiter sind jeden Tag dem Tod ausgesetzt", klagt John Chweya, Vorstand des Nationalen Müllsammlerverbandes. „Müllsammler – wer sonst? – tragen die Folgen, wenn Unternehmen die Umwelt verschmutzen. Trotzdem werden sie nicht angemessen bezahlt."Unterdessen fürchten die Anwohner von Dandora, dass sich die zwölf Hektar große Deponie demnächst weiter ausbreitet und die Bar „Peru" dran glauben muss. Im Juli tritt endlich ein Gesetz zum nachhaltigen Müllmanagement in Kraft. Es verpflichtet Unternehmen, Umweltschäden zu reduzieren, die durch ihre Produkte entstehen. Sie können das einzeln erledigen oder durch kollektive Maßnahmen. Bisher war die Privatwirtschaft nicht gezwungen, sich an Recyclingprogrammen wie PETCO zu beteiligen. Diese Initiative wurde 2018 ins Leben gerufen, nachdem die Regierung gedroht hatte, Produktion und Verkauf von Plastikflaschen zu verbieten, doch hielt sich der Erfolg in Grenzen. „Es gibt über 1.000 Unternehmen in Kenia, die Trinkwasser in Flaschen produzieren, aber die Initiative erfasste nur 13 oder 14", sagt PETCO-CEO Joyce Gachungi. Jetzt hofften viele auf die neue Gesetzgebung, die bei den Herstellern ansetzt und ab 2024 greifen soll. „Die längste Zeit hat sich die Industrie vor der Verantwortung gedrückt", so Umweltaktivist Wakibia. „Das Gesetz wird sie in die Pflicht nehmen."