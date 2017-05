Werte Nach Donald Trumps Auftritten in Brüssel und Taormina geht Angela Merkel "ein Stück" auf Distanz zu den USA. Wird Europa folgen?

Donald Trumps Europabesuch hat die Regierungschefs des Kontinents sowohl konsterniert als auch entschlossen zurückgelassen, das Beste aus einer schlechten Situation zu machen. Schließlich ist nach wie vor nichts besser geeignet, Menschen zusammenzubringen, als ein gemeinsames Problem. So zumindest die Theorie.

Minuziöse Analysen wie der Mann Hände schüttelt, schubst, drängelt und was er sagt (oder auch nicht), erinnert daran, welche Anstrengungen man in Westeuropa einst unternommen hat, um die inneren Vorgänge im Moskauer Politbüro zu deuten. Heute ist Trumpologie zu einer europäischen Wissenschaft geworden und sie ist mit ebenso viel Spekulation behaftet wie einst die Kremlologie. Das hat aber auch etwas Gutes. So wie Angst vor der Sowjetunion die Westeuropäer früher dazu zwang, sich auf ihre Gemeinsamkeiten zu besinnen, könnte Trump der Integrationsfähigkeit der EU heute auf die Sprünge helfen. Der Kontinent hat ein Interesse daran, dem Trumpschen Spaltpilz irgendwie Einhalt zu gebieten. Das ist nur möglich, wenn es sich selbst neue Ziele setzt. Nur wenige Wochen nachdem der Wahlsieg Emmanuel Macrons in Frankreich den Vertretern der EU eine kleine Verschnaufpause beschert hat, dürfte Trumps Besuch ihnen eindrücklich in Erinnerung gerufen haben, wie sehr sich die Welt geändert hat und wie notwendig es für sie ist, an einem Strang zu ziehen.

Merkels Worte klingen wie eine logische Folge

Dies ist der Grund, warum Angela Merkels Worte, Europa könne sich nicht mehr länger auf andere verlassen und müsse sein Schicksal nun in die eigenen Hände nehmen, wie eine logische Konsequenz aus dem Schock des Trump-Besuchs klingt. Ihre Aussage diente angesichts der bevorstehenden Bundestagswahlen im September ohne Zweifel mehreren Zielen. Sich als Anti-Trump-Stimme zu inszenieren, kann in Europa die eigenen Zustimmungswerte eigentlich nur befeuern.

In Wahrheit sehen sich die Europäer in Anbetracht von Trumps Mischung aus vulgärem Benehmen, Arroganz, Ignoranz und Ruppigkeit aber eigentlich bestätigt und bilden sich auf ihre Bildung und ihre guten Manieren etwas ein. Gegensätze und eine klare Abgrenzung können sehr wohltuend sein. Eben erst sind die Europäer zu der Einsicht gelangt, dass sie den Brexit gemeinsam und geschlossen bewältigen müssen, um weiteren Auflösungstendenzen entgegenzuwirken, da entwickelt sich Trump immer mehr zu einem bindenden Faktor.

Dies klang stark nach, als europäische und US-amerikanische Vertreter am vergangenen Wochenende in Bratislava zu einer Konferenz über transatlantische Themen zusammenkamen. Das Gerücht machte die Runde, die europäischen Staatschefs hätten vor, sich T-Shirts mit der Aufschrift “I survived 25 May 2017” drucken zu lassen, um an Trumps bissige Kommentare über die seiner Meinung nach zu spärlichen Nato-Beiträge zu erinnern. Angesichts der Erwartungen, dass Artikel 5 des Nato-Vertrages (über die kollektive Verteidigung im Bündnisfall) ausdrücklich bekräftigt werden würde, war Trumps Schweigen zwar ein gewisser Schock, aber in Bratislava herrschte die Haltung vor, man habe von Trump schließlich nicht mehr erwarten können. Die Vorstellung, dass Europa sein Schicksal völlig an einen US-Präsidenten wie Trump ketten sollte, vertritt kaum noch jemand.

Wie es weitergeht, ist allerdings weit weniger klar. Europa verfügt kaum über einen "großen Knüppel", um seine Außenpolitik durchzusetzen und seine Sicherheit wird in absehbarer Zukunft weitgehend auf dem US-amerikanischen Engagement auf dem Kontinent abhängen. Merkel deutete dies in ihrer Wortwahl an: Die Zeiten, in denen man sich völlig auf andere verlassen könne, seien ein Stück weit vorbei.

Trotzdem könnten sich gewisse Muster herausbilden. Zuerst gibt es den Eindruck, dass der Brexit, so sehr er den Blick der Briten auch nach innen gerichtet haben mag, zu mehr, und nicht zu weniger Engagement des Vereinigten Königreichs in strategischen Fragen führen wird. Manche Experten verweisen auf Erfahrungen aus der Vergangenheit: Nachdem Großbritannien sich 2013 gegen eine gemeinsame militärische Reaktion des Westens auf den Chemiewaffeneinsatz in Syrien aussprach, bemühte sich die britische Regierung (die den Einsatz eigentlich wollte, vom Parlament aber überstimmt wurde), darum, zu zeigen, dass es sich nicht um einen Fall von Isolationismus oder einem Rückzug aus der kollektiven Verantwortung handelte. Auf dem Nato-Gipfel, den Großbritannien 2014 ausrichtete, wurde dann die Stationierung von Truppen in Osteuropa beschlossen.

Neue Dynamiken

Die Logik funktioniert folgendermaßen: Wenn Großbritanniens internationales Ansehen ernsthaft beschädigt ist (was durch den Brexit der Fall ist, egal, was Theresa May behauptet), dann muss es zeigen, dass es nach wie vor wie vor eine führende Rolle spielen will, wenn es darum geht, gemeinsame Herausforderungen zu bestehen – von denen es für Europa genug gibt.

Zweitens hat die neue deutsch-französische Partnerschaft eine Dynamik geschaffen, an die andere auf dem Kontinent sich anpassen müssen. In Mitteleuropa schenkt man der offenkundigen Nähe zwischen Merkel und Macron viel Aufmerksamkeit und wird sicherstellen wollen, dass man in der Debatte um eine stärkere europäische Integration nicht ins Hintertreffen gerät.

Mitteleuropa wird oft als ein einziger, homogener Block von Neinsagern dargestellt (vor allem seitdem es sich in der Flüchtlingsfrage gegen Merkel gestellt hat), doch diese Wahrnehmung trifft immer weniger zu. Es gibt es nicht viel, was Ungarns Viktor Orbán mit den Regierungen Tschechiens und der Slowakei verbindet, die weitaus stärker darauf bedacht sind, sich als entschiedene Mitglieder des europäischen Clubs zu präsentieren.

Werte rücken wieder in den Fokus

Nach Trumps Besuch wird Großbritannien sich immer stärker darüber klarwerden müssen, dass dieser den Gegenentwurf zu all dem verkörpert, wofür die EU bzw. Europa stehen sollte. Die Europäer wissen schon lange, dass sie in die Puschen kommen müssen, und sei es nur deshalb, weil ihr Wohlstand, ihre Macht und ihr Einfluss auf der Welt weiter abnehmen werden. Die Obama-Jahre haben bereits gezeigt, dass Europa es sich nicht leisten kann, seine Interessen vollständig an die USA auszulagern, insbesondere wenn es um den Umgang mit den Krisen im Nahen Osten geht. Trump hat das noch einmal deutlicher gemacht.

Es gibt keine klare Antwort auf die Frage, ob sich Europa selbst "great again" machen kann, aber Trump hat ihr großen Nachdruck verliehen. "Unsere Werte sind unsere stärkste Waffe, um uns gegen unsere Feinde zu verteidigen", erklärte der slowakische Präsident Andrej Kiska, als Trump sich gerade auf seinen Rückflug vorbereitete. Und nach einem angespannten Treffen in Brüssel warnte der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk: "Die größte Aufgabe ist heute die Stärkung der gesamten freien Welt auf Basis von Werte und nicht nur von Interessen."

Es wird immer deutlicher, dass, trotz aller Bedenken Trumps gegenüber dem alten Kontinent und all seiner Pro-Brexit- und Anti-EU-Rhetorik, Berichte über den Tod der EU sich als stark übertrieben erweisen könnten. Wenn Europa sich solidarisiert, war Trumps Besuch wirklich ein "großer Erfolg", wie er in einem Tweet schrieb – nur eben nicht so, wie er glaubt.