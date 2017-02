Tokio Mit der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt verbindet man sie selten: die Kinderarmut. Zu Gast in einem der vielen Kindercafés

Aus der Küche, wo eine Gruppe Freiwilliger an diesem Samstagabend kocht, zieht der Duft von Rinderragout in den angrenzenden Raum. 20 Kinder sitzen dort an Tischen, unterhalten sich oder machen Scherenschnitte, während sie auf das Essen warten. Für einige von ihnen wird es die einzige ordentliche Mahlzeit des Tages sein. Das Kindercafé in Kawaguchi bei Tokio ist eines von Hunderten, die in Japan in den vergangenen Jahren entstanden sind. Einrichtungen dieser Art sind eine Reaktion auf etwas, das nur wenige mit der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt in Verbindung bringen: Kinderarmut.

Schätzungsweise 3,5 Millionen japanische Kinder, ein Sechstel der unter 18-Jährigen, leben in Haushalten, die nach Definition der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) als relativ arm gelten und über Einkünfte verfügen, die bei der Hälfte des mittleren national verfügbaren Einkommens oder darunter liegen. Die relative Armutsrate ist in Japan in den vergangenen drei Jahrzehnten auf 16,3 Prozent angestiegen, während sie in den USA zurückgegangen ist – auch wenn sie dort mit 17,3 Prozent noch immer höher liegt. Nur wenige der Kinder, die heute hier in Kawaguchi (einer Stadt mit knapp 500.000 Einwohnern nördlich der Hauptstadt) ein warmes Abendessen bekommen, leben in bitterer Armut. Viele kommen jedoch aus Familien, die es sich nicht leisten könnten, sie anständig zu ernähren, erzählt Masashi Sato, der die Cafeteria im März 2016 eröffnet hat.

„Die Weltwirtschaftskrise, die 2008 durch den Lehman-Schock ausgelöst wurde, hat Frauen zwischen 20 und 40 besonders hart getroffen. Viele, die einen Vollzeitjob hatten, waren gezwungen, einen irregulären oder einen Teilzeitjob mit geringer Bezahlung und ohne Bonusleistungen oder die Aussicht auf eine Gehaltserhöhung anzunehmen. In manchen Fällen mussten diese Frauen sich Geld leihen; manche gerieten an Kredithaie und landeten dann in der Prostitution, um ihre Schulden abzahlen zu können. In ihrer Situation gerät man leicht in einen negativen Kreislauf, aus dem man dann nicht mehr herauskommt.“

Japans Versuche, sich aus über zwei Jahrzehnten wirtschaftlicher Stagnation und Deflation herauszuarbeiten, haben zu Verwerfungen geführt, die viele nicht sehen wollen. Vier Jahre nachdem Shinzō Abe zum zweiten Mal Premierminister wurde, sehen Aktivisten im Anstieg der Armut einen Beleg dafür, dass sein vollmundig angekündigter Wachstumsplan – die sogenannten Abenomics – viele Familien nicht erreicht. Einem UNICEF-Bericht aus dem vergangenen April zufolge sind in Japan die Vermögensverhältnisse so ungleich verteilt und die Kinderarmut so hoch wie in nur wenigen anderen Ländern der „entwickelten“ Welt – das Land belegt Rang 34 von 41 untersuchten Gesellschaften.

Weit hinter dem Westen

Nur 200.000 von den 3,5 Millionen Kindern, die Anspruch auf staatliche Unterstützung haben, nehmen sie gegenwärtig in Anspruch. Aktivistinnen und Aktivisten führen dies auf die Stigmatisierung zurück, mit der der Bezug von Transferleistungen behaftet ist. „Die Armutsquote, die wir heute sehen, zeigt, wie schwierig das Leben für Kinder in den vergangenen 25 Jahren geworden ist“, sagt Yasushi Aoto, Vorsitzender des japanischen Verbands der Organisationen, die sich gegen Kinderarmut und für die Bildungsunterstützung von Kindern einsetzen. „Das Armutsproblem wird in Japan völlig vernachlässigt. Wir hängen in ihrer Bekämpfung weit hinter den westlichen Ländern zurück.“

Hisako Yoshida*, 43, und ihre Tochter warten in der Kindercafeteria in Kawaguchi auf die Essensausgabe. Seit sie aufgrund einer Krebsdiagnose vor zwei Jahren ihre Arbeit in einem Immobilienbüro aufgeben musste, hat Yoshida Probleme, sich und ihre drei Kinder im Teenageralter zu versorgen. Mit der Beliebtheit der Kindercafeterias kommt ein breiteres Problem zum Ausdruck, das die japanische Politik nur unzureichend angeht. Die Regierung hat 2013 zwar ein Gesetz gegen Kinderarmut verabschiedet, Experten halten die Programme, die dafür zur Verfügung gestellt wurden, aber für unterfinanziert. Die Ineffizienz der Bürokratie und die Apathie der Politik tun ihrer Meinung nach das ihre, um zu verhindern, dass sich etwas Entscheidendes ändert.

* Name geändert

„Ich glaube nicht, dass Premierminister Abe sich für Kinderarmut oder Armut überhaupt interessiert, aus dem einzigen Grund, dass man damit keine Wahlen gewinnt“, sagt Yasushi Aoto. „Politiker scheinen nur kurzfristig zu denken. Sie sind nicht in der Lage, sich vorzustellen, wie die Kinder heute leben und was in 40 oder 50 Jahren aus ihnen wird.“

In den vergangenen vier Jahren haben in ganz Japan mehr als 300 Kindercafés eröffnet, über die Hälfte davon in den letzten zwölf Monaten. 2013 gab es erst 21. In der Hälfte der Einrichtungen können Kinder kostenlos essen, während andere in der Regel 100 Yen (80 Cent) für Kinder und 300 Yen für Eltern verlangen.

Die Cafeteria in Kawaguchi finanziert sich aus Spenden von Unternehmen aus der Stadt und Lebensmitteln, die von Landwirten und einigen Familien selbst zur Verfügung gestellt werden. Von den ungefähr 50 Kindern, die jeden Monat hier essen, kommt etwa ein Drittel aus Familien mit nur einem Elternteil.

Hisako Yoshida sagt, den Großteil des Gelds, das ihr zur Verfügung stehe, gebe sie für ihre Kinder aus. „Ich habe kein Problem damit, zuzugeben, dass ich arm bin, aber viele Leute würden sich wegen des Stigmas, mit dem die japanische Gesellschaft die Armut versieht, nie so bezeichnen. Ich habe zwei Töchter und einen Sohn, die alle in einem Alter sind, in dem der Appetit ordentlich wächst. Ich koche zu Hause, aber ich kann ihnen nicht viel geben. Wenn wir nicht hierherkommen könnten, wäre unser Leben wesentlich härter.“

Chieko Kuribayashi, leitender Direktor des nicht profitorientierten Kindercafé-Netzwerks WakuWaku im Tokioer Bezirk Toshima, entschloss sich zu handeln, nachdem er Kinder kennengelernt hatte, die mit einer kleinen Mahlzeit am Tag über die Runden kommen mussten. „Ich habe bei mir in der Nachbarschaft sogar Kinder getroffen, die den ganzen Tag noch nichts gegessen hatten“, sagt Chieko Kuribayashi. „Andere haben ungefähr 500 Yen, um sich eine Bentō-Lunchbox zu kaufen, und das ist dann alles, was sie den ganzen Tag haben. Die Regierung sollte viel mehr unternehmen, um die Armut zu bekämpfen. Aber immerhin diskutieren die Leute jetzt über das Problem und erkennen an, dass es existiert. Das ist eine gute Gelegenheit, um einmal gründlich über die Zukunft unserer Kinder nachzudenken.“

Gesellschaftliche Zwänge

Familien mit Geldsorgen unternehmen oft unglaubliche Anstrengungen, damit ihre Kinder ordentlich gekleidet sind und an teuren Schulausflügen teilnehmen können, müssen dann aber beim Essen sparen, um über die Runden zu kommen. Für Alleinerziehende ist die Situation besonders hart, die Hälfte von ihnen lebt unterhalb der Armutsgrenze.

Für alleinerziehende Mütter wie Hisako Yoshida ist die Cafeteria in Kawaguchi ein wichtiger Bestandteil bei der Versorgung ihrer Kinder und ein Zeichen, dass sie nicht allein sind. „Meine Kinder müssen essen“, sagt sie. „Vor einer Weile habe ich sie zum ersten Mal hierhergebracht, und sie haben es geliebt. Es ist ihnen überhaupt nicht peinlich, hierherzukommen und so viel zu essen, bis sie satt sind. Es ist nicht richtig, dass es in einem reichen Land wie Japan noch immer Kinder gibt, die mit leerem Magen ins Bett gehen müssen.“