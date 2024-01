Marlene Engelhorn: Warum ich mein 25 Millionen-Erbe einem Rat für Rückverteilung schenke

Superreiche Die 31-jährige Österreicherin Marlene Engelhorn will 90 Prozent ihres Vermögens umverteilen. Und hofft so, die Debatte in einem Land aufzurütteln, das 2008 die Erbschaftssteuer abgeschafft hat