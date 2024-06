The Guardian

Neunziger Ob auf Spotify oder auf Festivals: Der Sound der 1990er kehrt zurück, für die einen als Nostalgie-Trend, die anderen haben nie aufgehört, sie zu hören. Was ist da los, können die jungen Musikerinnen von heute nicht mit früher mithalten?

Pop-Punk-Fans beim „When We Were Young“-Festival in Las Vegas