Prinz Harry: Keiner aus der britischen Königsfamilie arbeitet härter

der Freitag digital Wir haben Lust am guten Argument, versammeln progressive Stimmen und feiern die Vielfalt. Feiern Sie mit und testen Sie einen Monat lang kostenlos das umfangreiche Digitalangebot des Freitag. Jetzt kostenlos testen

les an, Camilla nicht zu heiraten; zwei tränenreiche Auseinandersetzungen zwischen Herzoginnen; Charles scherzt, dass Harry nicht sein Sohn sei; Harrys erfrorener Penis bei Williams Hochzeit.Wie sich herausstellte, waren es William und Kate gewesen, die Harry 2005 ermutigt hatten, das berühmte Nazi-Kostüm zu tragen – Harry hat nur Befehle befolgt. Dann war da noch der Verlust der Jungfräulichkeit auf einem Feld an eine „ältere Frau“, die ihn „wie einen jungen Hengst“ behandelte. „Ich bestieg sie schnell, sie versohlte mir den Hintern und schickte mich weg“, schrieb er.Besser als bei Oprah Winfrey und NetflixWenn Sie dachten, dass Harry nach dem Interview, das er und seine Frau Meghan 2021 Oprah Winfrey gegeben haben, und nach der „intimen“ Netflix-Serie Harry & Meghan ein totes Pferd reiten würde – nun, da liegen Sie zumindest teilweise falsch.Natürlich gab es die üblichen empörten Aufschreie von Leuten, die sich dieses ganze Zeug begeistert reinziehen. Sie können mir nicht erzählen, dass Hof-Berichterstatter – Leute, die ihr Leben damit verbringen, aus der Wahl eines Kleidungsstücks eine Geschichte rauszukratzen – gerade nicht die Zeit ihres Lebens haben. Vielen geht das so – außer vielleicht Prinz William und dessen Frau Kate, König Charles und dessen Frau Camilla. Harrys Enthüllungen waren der Heiterkeit der Nation sehr zuträglich.Hat Harry wirklich die „schlimmste Krise der Monarchie seit 30 Jahren“ verursacht, wie es auf einer Titelseite hieß? Hat er, wie ein Royals-Biograf meinte, die Grundprinzipien der konstitutionellen Monarchie „auf grausame Weise untergraben“? – „Je mehr Licht auf die Monarchie fällt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie überlebt“, sagte ein ehemaliger Redakteur des Boulevardblatts Sun, der – um es klar zu sagen – einen Großteil seines Lebensunterhalts damit verdient hat, den Scheinwerfer auf die Monarchie zu richten. Hat er recht? Wozu ist die königliche Familie Großbritanniens im Jahr 2023 da?Als Harry und Meghan sich erstmals auflehntenEin Außerirdischer, der auf der Erde landen und beobachten würde, wie wir die Royals behandeln, bezahlen und „konsumieren“, würde den Deal klar erkennen: Wir halten sie uns zu unserer Unterhaltung. Besonders klar erkennbar wurde dieser Deal 2019, als Harry und Meghan zum ersten Mal das königliche Protokoll brachen und sich weigerten, ihr Kind Archie gleich nach seiner Geburt zu zeigen. „Sie können nicht beides haben“, meinte die Royals-Biografin Penny Junor damals. „[Wir] zahlen fast drei Millionen Pfund für Harrys und Meghans Haus, also wäre es in Sachen Öffentlichkeitsarbeit eine redliche Gegenleistung der beiden, Archie kurz zu zeigen.“ Wir zahlen, und ihr zahlt mit Entertainment zurück: Wenn das die Abmachung ist, dann ist Harry derjenige in der königlichen Familie, der derzeit am härtesten schuftet da draußen.Wozu ist eine Monarchie heutzutage noch gut? Sie „repräsentiert“ nichts, womit das moderne Großbritannien einverstanden wäre. Sie steht dafür, dass der Zufall der Geburt mehr zählt als Talent – und das in einem Land, das sich rühmt, eine Leistungsgesellschaft zu sein. Sie steht für die Kolonialherrschaft – in einem Land, welches zu Recht Unwohlsein befällt, wenn es an diesen Teil seiner Geschichte denkt. Die Monarchie feiert erstgeborene Jungen und fruchtbare Frauen. Oder würden die Medien Kate so lieben, könnte sie keine Kinder bekommen? Und das in einem Land, das nach Gleichberechtigung der Geschlechter strebt.Im Pub über den Sex der Royals tratschenVielleicht halten wir an der Monarchie fest, um so einen Hauch von Geschichte zu spüren – eine Art tröstliche Nostalgie, die uns an die großen alten Herrschergeschlechter auf dem Thron, die Tudors und die Plantagenets erinnert. In diesem Falle sollten wir uns über die von Harry gewährten Eindrücke freuen. Was könnte nostalgischer sein als ein Kampf zwischen zwei Prinzen, die „Erzfeinde“ sind, als königliche Ehefrauen oder böse Stiefmütter, als Könige, die an der Vaterschaft für ihre Söhne zweifeln? Was könnte traditioneller sein, als dass in den Pubs des Landes über die Bettgeschichten aus den königlichen Schlafgemächern (oder von einem Feld) getratscht wird?Nein, Harrys Buch bringt die Monarchie nicht in Gefahr. Nichts von alledem gefährdet die Monarchie – weder Scheidungen noch Affären noch die Zahlung von zwölf Millionen Pfund durch Prinz Andrew, um den Streit mit einer Frau beizulegen, die behauptet, er habe sie als 17-Jährige sexuell missbraucht. Seit Aufnahme der Ipsos-Umfragen im Jahr 1993 spricht sich eine stabile Mehrheit von 70 Prozent der Bevölkerung dafür aus, die Monarchie beizubehalten. Es ist eigentlich egal, was die Royals tun.Wenn überhaupt, dann sollten die „Kern“-Mitglieder der Familie Harry und Meghan dankbar sein. Wann haben Sie das letzte Mal eine schlechte Schlagzeile über William, Kate, Charles oder Camilla gesehen? Erinnern Sie sich an die Prügel, die die Royals in den 1990er und frühen 2000er Jahren einstecken mussten – zum Beispiel an die Entscheidung von 1993, die Abschrift eines Gesprächs zwischen Charles und Camilla zu veröffentlichen, in dem er davon fantasierte, ein Tampon zu werden? In den 2020er Jahren verhalten sich die Medien eher wie ein Außenposten der PR-Maschine des Unternehmens – sie sparen sich die Empörung für die „protokollwidrigen“ Aktivitäten der königlichen Familie auf. Unter diesem Deckmantel kann Kate an Strumpfhosen tragen, was sie will.Der wahre Zweck der Royals ist die öffentliche Unterhaltung. Harry sollte unser aller Dank gelten.